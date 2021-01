Οικονομία

Χατζηδάκης για εργασιακά: αλλαγές χωρίς αιφνιδιασμούς για κανέναν

Άνοιξε ο κύκλος των επαφών του υπουργού Εργασίας με τους κοινωνικούς εταίρους και επαγγελματικούς-επιστημονικούς φορείς. Τι συζητήθηκε με τη ΓΣΕΕ.

Η φιλοσοφία του υπό επεξεργασία «εργασιακού νομοσχεδίου», η πορεία της αγοράς εργασίας στη μετά-κορονοϊό εποχή, η αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και του νέου ΕΣΠΑ και η μεταρρύθμιση του συστήματος των επικουρικών συντάξεων, ήταν τα βασικά θέματα που συζητήθηκαν κατά τη σημερινή τηλεδιάσκεψη του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κ. Χατζηδάκη με το προεδρείο της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ), με την οποία άνοιξε ο κύκλος των επαφών του υπουργού με τους κοινωνικούς εταίρους και επαγγελματικούς-επιστημονικούς φορείς.

«Ο διάλογος με τους κοινωνικούς εταίρους αποτελεί θεσμική μας υποχρέωση και επιδιώκουμε να έχουμε θεσμική επαφή με την ΓΣΕΕ», σημείωσε στην εισαγωγική του τοποθέτηση ο Κ. Χατζηδάκης. «Πιστεύουμε στην επιχειρηματικότητα. Όπως όμως δεν υπάρχουν εργαζόμενοι χωρίς επιχειρήσεις, δεν υπάρχουν και επιχειρήσεις με τους εργαζόμενους στα κεραμίδια», υπογράμμισε, δίνοντας το στίγμα ότι θα επιδιώξει συγκλίσεις, έχοντας ως πυξίδα τις καλές ευρωπαϊκές πρακτικές, την ενωσιακή νομοθεσία και τις συστάσεις του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας (ILO).

«Ανταγωνιστικότητα και κοινωνική συνοχή πάνε χέρι-χέρι», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι η προσέλκυση των επενδύσεων πρέπει να συνδυαστεί με την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας χωρίς εκπτώσεις. «Αυτό το πνεύμα θα διαπνέει και το εργασιακό νομοσχέδιο, το οποίο θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες μιας αγοράς εργασίας, που εξελίσσεται σε οικονομικό και τεχνολογικό επίπεδο» σημείωσε. Στο πλαίσιο αυτό, ανέδειξε ως ζητούμενα τον εκσυγχρονισμό του Σώματος Επιθεώρησης και Εργασίας (ΣΕΠΕ), αλλά και την ενίσχυση της αξιοπιστίας και της διαφάνειας των συνδικαλιστικών οργανώσεων. «Δεν θα αιφνιδιάσουμε κανέναν», τόνισε ο κ. Χατζηδάκης, απευθυνόμενος στη ΓΣΕΕ, δηλώνοντας βέβαιος ότι το νομοσχέδιο θα καταγραφεί ως θετική μεταρρύθμιση για το χώρο της εργασίας συνολικά.

Αναφερόμενος στις επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού στην αγορά εργασίας, ο υπουργός Εργασίας τόνισε ότι θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια τους επόμενους μήνες, ώστε η μετάβαση στην «εργασιακή κανονικότητα», (μετά τη σταδιακή άρση των προστατευτικών μέτρων, όπως οι αναστολές συμβάσεων) να είναι όσο το δυνατόν πιο ομαλή χωρίς αρνητικές επιπτώσεις στην απασχόληση.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, σημαντικό ρόλο προς την κατεύθυνση αυτή θα διαδραματίσουν και τα ευρωπαϊκά κονδύλια, με τον Κ. Χατζηδάκη να αναδεικνύει ως προτεραιότητα τη βέλτιστη αξιοποίησή τους για δράσεις κατάρτισης εργαζομένων και ανέργων, ώστε να «πιάσουν τόπο». Κάλεσε, μάλιστα, τη ΓΣΕΕ να προσφέρει τις γνώσεις της στην προσπάθεια αυτή, εκμεταλλευόμενη την εμπειρία του Ινστιτούτου Εργασίας.

Τέλος, συζητήθηκε και το θέμα των επικουρικών συντάξεων, για το οποίο συμφωνήθηκε να γίνει ειδική συνάντηση μεταξύ του αρμόδιου υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Πάνου Τσακλόγλου και των κοινωνικών εταίρων στο αμέσως επόμενο διάστημα.

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν από πλευράς πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου -πέραν των κ.κ. Χατζηδάκη και Τσακλόγλου- η Γενική Γραμματέας Εργασίας 'Αννα Στρατινάκη και η Γενική Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων Παυλίνα Καρασιώτου. Από πλευράς ΓΣΕΕ, συμμετείχαν ο πρόεδρος Γιάννης Παναγόπουλος, ο αναπληρωτής πρόεδρος Ευθύμιος Θεοχάρης, ο Γενικός Γραμματέας Νικόλαος Κιουτσούκης και οι κ.κ. Ευάγγελος Μουτάφης, Θάνος Βασιλόπουλος, Νικόλαος Κωστόπουλος και Δημήτριος Καραγεωργόπουλος.