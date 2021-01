Πολιτική

Μητσοτάκης: Εμβολιαζόμαστε αλλά ταυτόχρονα προστατευόμαστε

Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την πορεία υλοποίησης του Εθνικού σχεδίου εμβολιαστικής κάλυψης κατά της Covid-19

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προήδρευσε το απόγευμα στη σύσκεψη για την πορεία υλοποίησης του Εθνικού σχεδίου εμβολιαστικής κάλυψης κατά της Covid-19, στην έδρα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

O Πρωθυπουργός τόνισε ότι «ότι όλα προχωρούν με βάση τον σχεδιασμό» και ευχαρίστησε «τα χιλιάδες στελέχη που συμμετέχουν σε αυτήν την εξαιρετικά περίπλοκη, πρωτόγνωρη διαδικασία. Η συμμετοχή των υγειονομικών αλλά και των συμπολιτών μας μεγαλύτερης ηλικίας είναι πολύ μεγάλη. Ειδικά η συμμετοχή των ηλικιωμένων συμπολιτών μας θα έλεγα ότι είναι συγκινητική και είναι πολύ όμορφες, πολύ ενθαρρυντικές και πολύ αισιόδοξες οι εικόνες τις οποίες είδαμε».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι «σύντομα θα κλείσει ο πρώτος κύκλος των υγειονομικών και των συμπολιτών μας άνω των 85 και θα αρχίσουμε τον προγραμματισμό των ραντεβού για την ομάδα από τα 80 έως και τα 84, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία».

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, έως αργά το απόγευμα είχαν γίνει 92.401 εμβολιασμοί. Περισσότερες από 11.000 δόσεις έχουν χορηγηθεί σε πολίτες ηλικίας άνω των 85 ετών, ενώ σχεδόν 6.000 εμβολιασμοί έχουν γίνει από κινητές μονάδες σε δομές φροντίδας ηλικιωμένων.

Η συνέπεια των πολιτών ξεπερνάει το 95%

Ο Πρωθυπουργός επισήμανε ότι «η κάλυψη της επικράτειας θα είναι πλήρης έως τα τέλη Φεβρουαρίου. Και σημειώνω κάτι πάρα πολύ σημαντικό ότι η συνέπεια των πολιτών ξεπερνάει το 95%. Και προκειμένου να μην χάνεται κανένα εμβόλιο, υπάρχει και ένας μηχανισμός αναπλήρωσης των ραντεβού που δεν γίνονται. Ενώ ποσότητες που πλεονάζουν θα διατίθενται αμέσως στις γυναίκες και στους άνδρες της αστυνομίας και του στρατού. Έτσι σε αντίθεση με άλλα κράτη, η Ελλάδα είναι από τις ελάχιστες χώρες με ουσιαστικά μηδαμινές απώλειες δόσεων».

Εξετάστηκαν επίσης το σχέδιο για την εμβολιαστική κάλυψη των νησιών -ειδικά νήσων με μικρό πληθυσμό- και το χρονοδιάγραμμα για την ένταξη και της επόμενης ηλικιακής ομάδας στον προγραμματισμό των ραντεβού.

Το ψηφιακό πιστοποιητικό στο Συμβούλιο της Πέμπτης

Στη σύσκεψη παρουσιάστηκε το εθνικό ψηφιακό πιστοποιητικό εμβολιασμού, το οποίο οι πολίτες θα μπορούν να λάβουν είτε μέσω του gov.gr είτε μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών. Το έγγραφο περιέχει μόνο τα αναγκαία στοιχεία προκειμένου να είναι δυνατή η ταυτοποίηση του πολίτη, ενώ διαθέτει τρεις δικλίδες ασφαλείας ώστε να διασφαλίζεται το αδιάβλητο: QR code, μοναδικό κωδικό και ψηφιακή σφραγίδα.

«Σήμερα, ξεκινά και η έκδοση του ψηφιακού πιστοποιητικού εμβολιασμού. Είναι ακόμα μια ελληνική καινοτομία. Θα καταχωρείται αυτόματα στην ψηφιακή θυρίδα του κάθε πολίτη για να αξιοποιεί αυτό το πιστοποιητικό όπως αυτός κρίνει. Είναι, δε, και μια δικλίδα ασφάλειας διότι μόνο έτσι θα επιβεβαιώνεται ο νόμιμος εμβολιασμός» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Πρωθυπουργός στάθηκε στη θερμή μέχρι στιγμής υποδοχή της πρότασής του για την υιοθέτηση ενός Ευρωπαϊκού πιστοποιητικού τονίζοντας ότι «δεν πρόκειται για κανέναν περιορισμό αλλά αντίθετα θα μας διευκολύνει να απαλλαγούμε από τους περιορισμούς που, σήμερα, θέτει ο Covid στις μετακινήσεις των Ευρωπαίων πολιτών. Είναι κάτι το οποίο αφορά ιδιαίτερα τον τουρισμό μας και τις προοπτικές της οικονομίας μας, ειδικά ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου. Και σήμερα, μάλιστα, είδα ότι και η ΙΑΤΑ (Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών) συντάχθηκε με αυτήν την πρόταση, διότι και αυτή αντιλαμβάνεται πόσο πιο εύκολη θα γίνει η ζωή των ταξιδιωτών αν καταφέρουμε να έχουμε ένα ενιαίο πιστοποιητικό εμβολιασμού, κοινό σε πρώτη φάση για όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες. Θα θέσω το ζήτημα και στη Σύνοδο Κορυφής -τη διαδικτυακή - η οποία θα γίνει μεθαύριο το απόγευμα και εύχομαι πραγματικά να μπορούμε να καταλήξουμε σε ένα τέτοιο ενιαίο σύστημα πιστοποίησης».

Παράλληλα ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι θα θέσει προσωπικά, στην τηλεδιάσκεψη των ηγετών της ΕΕ την Πέμπτη, και την ενεργοποίηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς δύο κατευθύνσεις ακόμα: «Την όσο το δυνατόν πιο γρήγορη έγκριση άλλων τύπων εμβολίων με πρώτο το εμβόλιο της AstraZeneca από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκου. Και βέβαια της πίεσης προς την Pfizer ώστε να επιταχυνθεί η παραγωγή και η εταιρεία να είναι απολύτως συνεπής στις δόσεις που έχει δεσμευτεί να παραδώσει σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες εντός του πρώτου τριμήνου του 2021».

Κλείνοντας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε σε μια κρίσιμη υπενθύμιση: «Η πρόοδος του εμβολιασμού σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να φέρει εφησυχασμό. Τα μέτρα προστασίας θα μας συνοδεύουν, τουλάχιστον, έως το τέλος της άνοιξης. Ξέρουμε πολύ καλά ότι κάθε λάθος νομοτελειακά θα επιφέρει αναζωπύρωση του ιού και νέα απαγορευτικά. Είναι κάτι που δεν το θέλουμε, κάτι που δεν αντέχει ούτε η κοινωνία, ούτε η οικονομία. Επομένως το σύνθημα είναι διπλό: Εμβολιαζόμαστε με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ταχύτητα -όπως έχω πει- ό,τι εμβόλια μας έρχονται πολύ γρήγορα θα μπορούμε να τα κάνουμε, αλλά ταυτόχρονα προστατευόμαστε».

Στη σύσκεψη έλαβαν μέρος ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας αρμόδιος για τις Υπηρεσίες Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης, ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, αρμόδιος για το Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου Άκης Σκέρτσος, ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας Παναγιώτης Πρεζεράκος, ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Θανάσης Κοντογεώργης, ο Πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Παναγιώτης Αρκουμανέας, η Αναπληρώτρια Κυβερνητική Εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη και ο Ταξίαρχος Αρίστος Περρής, υπεύθυνος για την εφοδιαστική αλυσίδα.

Ολόκληρη η εισαγωγική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού

Για μια φορά, ακόμα, βρίσκομαι εδώ στην Πολιτική Προστασία, στο στρατηγείο της Εθνικής Εκστρατείας Εμβολιασμού και με χαρά διαπιστώνω ότι όλα προχωρούν με βάση τον σχεδιασμό.

Οι εμβολιασθέντες ξεπέρασαν ήδη τους 90.000 και έχουμε, σχεδόν, 400.000 επιβεβαιωμένα ραντεβού. Αυτό σημαίνει ότι σύντομα θα κλείσει ο πρώτος κύκλος των υγειονομικών και των συμπολιτών μας άνω των 85 και θα αρχίσουμε τον προγραμματισμό των ραντεβού για την ομάδα από τα 80 έως και τα 84, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Και μιλάμε για μια σύνθετη άσκηση, καθώς από χθες οι επισκέψεις για την πρώτη δόση συνδυάζονται, πια, και με αυτές της δεύτερης.

Εμείς εμβολιαστήκαμε ήδη με την δεύτερη δόση, χωρίς καμία απολύτως παρενέργεια. Και βέβαια θα πρέπει να το ξαναπούμε: Τα εμβόλια αυτά είναι ευαίσθητα, απαιτούν ειδικές συνθήκες. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να μη χαθεί καμία δόση.

Ο ρυθμός των εμβολιασμών -όπως έχουμε πει πολλές φορές- είναι δυναμικός. Ο αριθμός ολοένα και θα αυξάνεται και γι’ αυτό και από αύριο προστίθενται για το σκοπό αυτό 65 κέντρα υγείας και 144 νέα σημεία εμβολιασμού. Ενώ Φεβρουάριο και Μάρτιο θα μπουν στη μάχη και τα 4 μεγάλα κέντρα στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, με τη δυνατότητα να εξυπηρετούν 20.000 πολίτες ημερησίως. Θα έχουμε την ευκαιρία στη συνέχεια να δούμε και τη σχετική παρουσίαση.

Αυτό που θέλω να τονίσω -το έχουμε πει πολλές φορές και με τον Υπουργό- είναι ότι η παραγωγική δυνατότητα των εταιριών δεν είναι -δυστυχώς- ακόμα σταθερή. Καθώς, λοιπόν, ο ρυθμός των εμβολιασμών ακολουθεί αυστηρά τον ρυθμό των παραλαβών, όσα περισσότερα εμβόλια έρχονται, τόσα περισσότερα εμβόλια θα μπορούμε να κάνουμε. Φροντίζοντας, πάντα, να υπάρχει ένα απόθεμα ώστε -σε αντίθεση με αυτό που κάνουν άλλες χώρες- να είναι εξασφαλισμένη για όλες και για όλους η δεύτερη δόση.

Ταυτόχρονα έχουν λυθεί και όλα τα ζητήματα κατανομής στη χώρα. Από την αρχή του μήνα καλύπτονται και 18 νησιά. Να ευχαριστήσω και πάλι τις Ένοπλες Δυνάμεις για τη συνδρομή τους. Η κάλυψη της επικράτειας θα είναι πλήρης έως τα τέλη Φεβρουαρίου. Και σημειώνω κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ότι η συνέπεια των πολιτών ξεπερνάει το 95%. Και προκειμένου να μην χάνεται κανένα εμβόλιο, υπάρχει και ένας μηχανισμός αναπλήρωσης των ραντεβού που δεν γίνονται. Ενώ ποσότητες που πλεονάζουν θα διατίθενται αμέσως στις γυναίκες και στους άνδρες της αστυνομίας και του στρατού. Έτσι σε αντίθεση με άλλα κράτη, η Ελλάδα είναι από τις ελάχιστες χώρες με ουσιαστικά μηδαμινές απώλειες δόσεων.

Σήμερα, ξεκινά και η έκδοση του ψηφιακού πιστοποιητικού εμβολιασμού. Είναι ακόμα μια ελληνική καινοτομία. Θα καταχωρείται αυτόματα στην ψηφιακή θυρίδα του κάθε πολίτη για να αξιοποιεί αυτό το πιστοποιητικό όπως αυτός κρίνει. Είναι, δε, και μια δικλίδα ασφάλειας διότι μόνο έτσι θα επιβεβαιώνεται ο νόμιμος εμβολιασμός.

Και όπως ξέρετε έχω ήδη θέσει το θέμα ενός ενιαίου Ευρωπαϊκού πρότυπου πιστοποιητικού. Η υποδοχή είναι -μέχρι στιγμής- θερμή. Θέλω να τονίσω ότι δεν πρόκειται για κανέναν περιορισμό αλλά αντίθετα θα μας διευκολύνει να απαλλαγούμε από τους περιορισμούς που, σήμερα, θέτει ο Covid στις μετακινήσεις των Ευρωπαίων πολιτών. Είναι κάτι το οποίο αφορά ιδιαίτερα τον τουρισμό μας και τις προοπτικές της οικονομίας μας, ειδικά ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου. Και σήμερα, μάλιστα, είδα ότι και η ΙΑΤΑ (Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών) συντάχθηκε με αυτήν την πρόταση, διότι και αυτή αντιλαμβάνεται πόσο πιο εύκολη θα γίνει η ζωή των ταξιδιωτών αν καταφέρουμε να έχουμε ένα ενιαίο πιστοποιητικό εμβολιασμού, κοινό σε πρώτη φάση για όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες. Θα θέσω το ζήτημα και στη Σύνοδο Κορυφής -τη διαδικτυακή - η οποία θα γίνει μεθαύριο το απόγευμα και εύχομαι πραγματικά να μπορούμε να καταλήξουμε σε ένα τέτοιο ενιαίο σύστημα πιστοποίησης.

Τώρα, στην ίδια Σύνοδο θα εισηγηθώ προσωπικά και την ενεργοποίηση της Επιτροπής προς δύο κατευθύνσεις ακόμα. Την όσο το δυνατόν πιο γρήγορη έγκριση άλλων τύπων εμβολίων με πρώτο το εμβόλιο της AstraZeneca από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκου. Και βέβαια της πίεσης προς την Pfizer ώστε να επιταχυνθεί η παραγωγή και η εταιρεία να είναι απολύτως συνεπής στις δόσεις που έχει δεσμευτεί να παραδώσει σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες εντός του πρώτου τριμήνου του 2021.

Θέλω ακόμα μια φορά να ευχαριστήσω τα χιλιάδες στελέχη που συμμετέχουν σε αυτήν την εξαιρετικά περίπλοκη, πρωτόγνωρη διαδικασία. Η συμμετοχή των υγειονομικών αλλά και των συμπολιτών μας -μεγαλύτερης ηλικίας- είναι πολύ μεγάλη. Ειδικά η συμμετοχή των ηλικιωμένων συμπολιτών μας θα έλεγα ότι είναι συγκινητική και είναι πολύ όμορφες και πολύ ενθαρρυντικές και πολύ αισιόδοξες οι εικόνες τις οποίες είδαμε. Υπάρχει συνέπεια στα ραντεβού, υπάρχει πειθαρχία και αισιόδοξο κλίμα κατά τη διάρκεια των εμβολιασμών και όπως είπαμε υπάρχει σωστή κατανομή της πρώτης και της δεύτερης δόσης. Όλα αυτά σημαίνουν, προφανώς, όπως το ξέρετε καλά καλή οργάνωση και εκτέλεση, απόλυτη ασφάλεια, φιλική και ομαδική ατμόσφαιρα, επιτυχίες που θέλω και εγώ προσωπικά να τις πιστώσω στους πρωτεργάτες αυτής της προσπάθειας.

Κλείνω, με μια κρίσιμη υπενθύμιση: Η πρόοδος του εμβολιασμού σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να φέρει εφησυχασμό. Τα μέτρα προστασίας θα μας συνοδεύουν, τουλάχιστον, έως το τέλος της άνοιξης. Ξέρουμε πολύ καλά ότι κάθε λάθος νομοτελειακά θα επιφέρει αναζωπύρωση του ιού και νέα απαγορευτικά. Είναι κάτι που δεν το θέλουμε, κάτι που δεν αντέχει ούτε η κοινωνία, ούτε η οικονομία. Επομένως το σύνθημα είναι διπλό: Εμβολιαζόμαστε με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ταχύτητα -όπως έχω πει- ό,τι εμβόλια μας έρχονται πολύ γρήγορα θα μπορούμε να τα κάνουμε, αλλά ταυτόχρονα προστατευόμαστε. Και γι’ αυτό θα συνεχίσουμε να προχωρούμε αξιολογώντας τα επιδημιολογικά δεδομένα, όπως μέχρι στιγμής κάνουμε, εβδομάδα-εβδομάδα. Τα πρώτα μηνύματα από το άνοιγμα της αγοράς, κρίνω, ότι μέχρι στιγμής είναι θετικά. Η αγορά άνοιξε με τάξη με ασφάλεια. Και θέλω να ευχαριστήσω τους καταστηματάρχες αλλά και τους πολίτες που αντιλαμβάνονται ότι στο χέρι όλων μας είναι να κρατήσουμε την αγορά ανοιχτή. Γι’ αυτό και τα ενθαρρυντικά αυτά μηνύματα πρέπει να είναι και διατηρήσιμα, ώστε όσο προχωρεί ο εμβολιασμός τόσο να υποχωρεί ο κορονοϊός.

Οπότε και πάλι συγχαρητήρια για την συστηματική δουλειά που γίνεται σε όλους -ειδικά στον Μάριο- ο οποίος έχει επωμιστεί την ηγεσία αυτής της δύσκολης προσπάθειας. Ξέρουμε πολύ καλά ότι καθώς αυξάνουμε τους ρυθμούς εμβολιασμού θα προκύπτουν ολοένα και περισσότερα προβλήματα, αλλά νομίζω ότι έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να τα λύνουμε εν τη γενέσει τους. Και θέλω να συνεχίσουμε με το ίδιο πνεύμα -όχι απλά εργατικότητας- αλλά ομαδικότητας και καλής διάθεσης που μέχρι στιγμής έχει διακρίνει όλη αυτή την προσπάθεια».