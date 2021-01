Κόσμος

Διεμφυλική παιδίατρος η πρόταση Μπάιντεν για υφυπουργό Υγείας

Η Λεβίν πρόκειται να γίνει η πρώτη ομοσπονδιακή αξιωματούχος που είναι ανοιχτά διεμφυλική. Με δάκρυα στα μάτια ο Μπάιντεν αναχώρησε για την Ουάσινγκτον.

Με μια ιστορική απόφαση, ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε ότι θα διορίσει μια διεμφυλική παιδίατρο, τη Ρέιτσελ Λεβίν, στη θέση της αναπληρώτριας υπουργού Υγείας, παίρνοντας σαφέστατες αποστάσεις από τα μέτρα που είχε λάβει ο προκάτοχός του, Ντόναλντ Τραμπ, και τα οποία είχαν κριθεί μεροληπτικά.

Ο Μπάιντεν είναι ο πρώτος εκλεγμένος πρόεδρος που στην ευχαριστήρια ομιλία του, τον Νοέμβριο, αναφέρθηκε στα διεμφυλικά άτομα. Σήμερα υπογράμμισε ότι έκανε την «ιστορική επιλογή» να διορίσει αναπληρώτρια υπουργό την Λεβίν, που σήμερα είναι διευθύντρια των υπηρεσιών Υγείας στην Πολιτεία της Πενσιλβάνιας.

Η Λεβίν «θα φέρει τις ηγετικές ικανότητες και την κρίσιμη εμπειρία που χρειαζόμαστε για να καθοδηγήσουμε τους ανθρώπους εν μέσω της πανδημίας, ανεξαρτήτως της καταγωγής, της φυλής, της θρησκείας, του σεξουαλικού προσανατολισμού τους, της ταυτότητας του φύλου τους ή της αναπηρίας τους», πρόσθεσε. Υπουργός Υγείας θα αναλάβει ο νυν γενικός εισαγγελέας της Καλιφόρνιας, Ξαβιέρ Μπεσέρα.

Η Λεβίν, η οποία είναι ψυχίατρος και καθηγήτρια πανεπιστημίου στον τομέα της παιδιατρικής, «πρόκειται να γίνει η πρώτη ομοσπονδιακή αξιωματούχος που είναι ανοιχτά διεμφυλική, ο διορισμός της οποίας θα εγκριθεί από τη Γερουσία», ανέφερε η ομάδα του Μπάιντεν. Οι Δημοκρατικοί θα έχουν από αυτήν την εβδομάδα τον έλεγχο της Γερουσίας, του σώματος που εγκρίνει τους περισσότερους διορισμούς υπουργών.

Η ομάδα του Μπάιντεν υπογράμμισε ότι η Λεβίν έχει λάβει τρεις φορές μέχρι σήμερα την έγκριση της Γερουσίας της Πενσιλβάνιας, η οποία ελέγχεται από τους Ρεπουμπλικάνους. Παλαιότερα ήταν συνδιευθύντρια του παιδιατρικού τμήματος του πανεπιστημιακού νοσοκομείου Πεν Στέιτ Χέρσεϊ Μέντικαλ Σέντερ, υπεύθυνη για το εφηβικό τμήμα του.

Μετά τη νίκη του στις προεδρικές εκλογές, ο Μπάιντεν είχε κάνει μια άνευ προηγουμένου αναφορά στα διεμφυλικά άτομα. «Είμαι υπερήφανος για τον συνασπισμό που συγκροτήσαμε όλοι μαζί, τον μεγαλύτερο και πιο ποικιλόμορφο στην ιστορία. Δημοκρατικοί, Ρεπουμπλικάνοι και ανεξάρτητοι. Προοδευτικοί, μετριοπαθείς και συντηρητικοί. Νέοι και γέροι. Κάτοικοι των πόλεων, των προαστίων και της υπαίθρου. Γκέι, ετεροφυλόφιλοι και διεμφυλικοί. Λευκοί, Λατινοαμερικάνοι, Ασιάτες, Αμερινδοί» και Αφροαμερικανοί», είχε δηλώσει τότε.

Ο απερχόμενος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε υιοθετήσει πολλά αμφιλεγόμενα μέτρα σε βάρος των διεμφυλικών. Ανατρέποντας μια εμβληματική απόφαση του Δημοκρατικού προκατόχου του, του Μπαράκ Ομπάμα, ανακοίνωσε το 2017 την πρόθεσή του να απαγορεύσει στους διεμφυλικούς να υπηρετούν στον στρατό, επικαλούμενος «το τεράστιο ιατρικό κόστος» και τη «διαταραχή» που προκαλούν. Στις αρχές του 2018 το Πεντάγωνο ενέκρινε τελικά τη στρατολόγηση διεμφυλικών που δεν έχουν προχωρήσει σε αλλαγή φύλου, ούτε έχουν σκοπό να το κάνουν, υπό τον όρο ότι θα υπηρετούν υπό το βιολογικό φύλο τους. Τα ομοσπονδιακά δικαστήρια όμως απέρριψαν αυτήν την πολιτική, κρίνοντάς την «παρόμοια» με την προηγούμενη. Η κυβέρνηση Τραμπ προσέφυγε τον Ιανουάριο του 2019 στο Ανώτατο Δικαστήριο που της έδωσε το δικαίωμα να μπλοκάρει τους υποψήφιους διεμφυλικούς στρατιώτες, εν αναμονή της απόφασης του Εφετείου για αυτό το ευαίσθητο ζήτημα.

Με βάση κάποιες εκτιμήσεις, 1.320-15.000 διεμφυλικοί υπηρετούν στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, σε σύνολο 1,3 εκατομμυρίου ενεργών στρατιωτών. Η κυβέρνηση Τραμπ προσπάθησε επίσης να αποκλείσει τους διεμφυλικούς από τους μηχανισμούς που διασφαλίζουν την ισότητα στην εργασία. Θεωρούσε ότι ο ομοσπονδιακός νόμος του 1964 που απαγόρευε τις διακρίσεις «λόγω φύλου» δεν αφορά τις σεξουαλικές μειονότητες αλλά μόνο τις διαφορές ανδρών/γυναικών. Τον Ιούνιο του 2020 το Ανώτατο Δικαστήριο ξεκαθάρισε την κατάσταση, κρίνοντας ότι ο νόμος αυτός προστατεύει και τα διεμφυλικά άτομα.

Εμφανώς συγκινημένος, ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ αναχώρησε σήμερα από το Ντέλαγουερ για την Ουάσινγκτον, αφού προηγουμένως, σε μια συναισθηματικά φορτισμένη ομιλία, την τελευταία από το προπύργιό του, αναφέρθηκε στην αγάπη του για αυτήν την Πολιτεία, τον νεκρό γιο του και τον δικό του θάνατο. «Συγχωρήστε τη συγκίνησή μου, όταν πεθάνω, το Ντέλαγουερ θα είναι γραμμένο στην καρδιά μου», είπε ο 78χρονος Δημοκρατικός πολιτικός, παραπέμποντας στον Ιρλανδό συγγραφέα Τζέιμς Τζόις.

Ο Μπάιντεν, που ανέκαθεν δήλωνε υπερήφανος για τις ιρλανδικές ρίζες του, θα γίνει αύριο ο γηραιότερος πολιτικός που θα αναλάβει πρόεδρος των ΗΠΑ. Συγκρατώντας τα δάκρυά του, ξεκίνησε την ομιλία του ευχαριστώντας «τους φίλους» και την οικογένειά του που είχαν συγκεντρωθεί στο Νιου Κασλ του Ντέλαγουερ, σε μια βάση της Εθνοφρουράς που φέρει το όνομα του γιου του, του Μπο Μπάιντεν, ο οποίος απεβίωσε πριν από μερικά χρόνια από καρκίνο. «Μόνο για ένα πράγμα λυπάμαι, που εκείνος δεν είναι εδώ, γιατί εμείς θα έπρεπε να τον παρουσιάσουμε ως πρόεδρο», είπε για τον γιο του, ο οποίος ήταν γενικός εισαγγελέας του Ντέλαγουερ και είχε υπηρετήσει στην τοπική Εθνοφρουρά, ενώ το πολιτικό μέλλον του προδιαγραφόταν λαμπρό όταν τον χτύπησε ο καρκίνος. «Αισθάνομαι τιμή, βαθύτατη τιμή, που θα είμαι ο επόμενος πρόεδρος και αρχιστράτηγός σας και θα είμαι πάντα υπερήφανο τέκνο του Ντέλαγουερ», συνέχισε ο Μπάιντεν, ο οποίος εγκαταστάθηκε με την οικογένειά του στο Γουίλμινγκτον όταν ήταν δέκα ετών.

Ο πρώην αντιπρόεδρος του Μπαράκ Ομπάμα αναφέρθηκε επίσης στην ιστορική απόφασή του να επιλέξει μια γυναίκα, την Κάμαλα Χάρις, για αντιπρόεδρό του. «Μην μου λέτε ότι τα πράγματα δεν μπορούν να αλλάξουν. Μπορούν και αλλάζουν. Αυτή είναι η Αμερική. Αυτό είναι το Ντέλαγουερ», κατέληξε.

"Αποκεφαλισμοί" στην Εθνοφρουρά

Δώδεκα μέλη της Εθνοφρουράς απομακρύνθηκαν από τα καθήκοντά που τους είχαν ανατεθεί ενόψει της ορκωμοσίας του εκλεγμένου προέδρου Τζο Μπάιντεν, μετά τον έλεγχο που συμπεριελάμβανε πιθανές διασυνδέσεις με ακροδεξιά εξτρεμιστικά κινήματα, ανακοίνωσαν σήμερα αξιωματούχοι του Πενταγώνου.

Εκπρόσωπος του Πενταγώνου ανέφερε πως ο έλεγχος ήταν ευρύτερος και δεν αφορούσε αποκλειστικά διασυνδέσεις με εξτρεμιστικές ομάδες.

Ένα μέλος της Εθνοφρουράς απομακρύνθηκε από τα καθήκοντά του μετά από ανησυχητικά γραπτά μηνύματα και ένα άλλο μέλος είχε αναφερθεί σε μια τηλεφωνική γραμμή για πληροφορίες, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο στρατηγός Ντάνιελ Χόκανσον, ο οποίος ηγείται του Γραφείου της Εθνοφρουράς.

Την Κυριακή, ο ασκών χρέη υπουργού Άμυνας Κρις Μίλερ είπε ότι το FBI βοηθά τον στρατό στον έλεγχο περισσότερων από 25.000 μελών της Εθνοφρουράς που έχουν αναπτυχθεί στην Ουάσινγκτον για να βοηθήσουν στην προστασία του Καπιτωλίου. Ο έλεγχος αυτός έχει ξεκινήσει από την περασμένη εβδομάδα. Το FBI εξετάζει επίσης αν κάποιος από τους ταραξίες που εισέβαλαν στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου υπηρετεί σε υπηρεσία ασφαλείας.