Τουρκία: εκρήξεις σε πυρηνικό εργοστάσιο

Υλικές ζημιές σε σπίτια. Αγωνία για τυχόν διαρροή.

Σαναγερμός σήμανε στην Τουρκία μετά από δυνατές εκρήξεις σε εργοτάξιο του πυρηνικού εργοστασίου Akkuyu.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αναφέρθηκαν υλικές ζημιές σε σπίτια στην περιοχή Buyukeceli.

Την είδηση έκανε γνωστή ο δήμαρχος της περιοχής, ο οποίος τόνισε σε τοπικά Μέσα ότι λόγω των ρωγμών στο έδαφος και των εκρήξεων που σημειώθηκαν, οι άνθρωποι της περιοχής Mersin, βρίσκονται σε κατάσταση πανικού.

"Τα παράθυρα, οι τοίχοι και οι πόρτες των σπιτιών των ανθρώπων στην περιοχή καταστράφηκαν. Παντού υπάρχουν θραύσματα γυαλιού. Οι πολίτες μας βγήκαν από τα σπίτια τους και έσπευσαν στην παραλία. Οι άνθρωποι του Mersin δεν θέλουν πλέον να βιώνουν αυτά τα προβλήματα. Δεν θέλουν να ζήσουν σε αυτήν τη χώρα κάτω από αυτόν τον κίνδυνο. Ως κάτοικοι της Mersin, δεν θέλουμε έναν πυρηνικό σταθμό σε αυτήν την περιοχή" πρόσθεσε.

Η Γενική Διεύθυνσης Ασφαλείας έχει δώσει ήδη εντολή για τη διεξαγωγή ερευνών για τις εκρήξεις, οι οποίες, σύμφωνα με αξιωματούχους, ήταν προγραμματισμένες...

CHP'li Basar?r, Akkuyu Nukleer Santrali'nin insaat?nda art arda iki patlama meydana geldigini ileri surerek, "Kaymakam ve jandarma bilgi vermiyor. Su anda olay yerindeler. Insanlar?n evlerinin camlar?, kap?lar?, duvarlar? catlam?s, k?r?lm?s durumda" dedi.https://t.co/UvdDevo8G8 pic.twitter.com/n1JjxRTTTi — ANKA Haber Ajans? (@ankahabera) January 19, 2021