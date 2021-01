Κόσμος

Τραμπ: προσευχηθείτε για τη νέα κυβέρνηση

Ο Τραμπ προέτρεψε, στην αποχαιρετιστήρια ομιλία του, τους Αμερικανούς "να προσευχηθούν" για την επιτυχία της επόμενης κυβέρνησης.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προέτρεψε τους Αμερικανούς "να προσευχηθούν" για την επιτυχία της επόμενης κυβέρνησης του Τζο Μπάιντεν, στην αποχαιρετιστήρια ομιλία του, αποσπάσματα της οποίας δόθηκαν στη δημοσιότητα από τον Λευκό Οίκο.

"Αυτήν την εβδομάδα θα ορκιστεί μια νέα κυβέρνηση και προσευχόμαστε να καταφέρει να διατηρήσει την Αμερική σε ασφάλεια και ευημερία", ανέφερε.

Ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ, κάνοντας τον απολογισμό της θητείας του, υπερηφανεύτηκε σήμερα επειδή «ένωσε» τον κόσμο απέναντι στην Κίνα και δεν προκάλεσε κανέναν πόλεμο στα τέσσερα χρόνια που παρέμεινε στο αξίωμα.

«Επανεργοποιήσαμε τις συμμαχίες μας και ενώσαμε τα έθνη του κόσμου για να αντιμετωπίσουν την Κίνα, όπως ποτέ στο παρελθόν», είπε στην αποχαιρετιστήρια ομιλία του ο Ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας, σύμφωνα με αποσπάσματα που δόθηκαν στη δημοσιότητα. «Είμαι ιδιαίτερα υπερήφανος επειδή ήμουν ο πρώτος πρόεδρος εδώ και δεκαετίες που δεν ξεκίνησε έναν καινούριο πόλεμο», πρόσθεσε.