Euroleague: Νίκη στην παράταση για τον Ολυμπιακό

Θρίλερ η αναμέτρηση των “ερυθρόλευκων” με την Βιλερμπάν

Η «τρίποντη-βόμβα» του Κώστα Σλούκα σχεδόν στην εκπνοή της κανονικής διάρκειας έστειλε τον αγώνα στην παράταση (86-86κ.α.), όπου οι «ερυθρόλευκοι» πλήρωσαν τελικά με το ίδιο... νόμισμα τη Βιλερμπάν.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε 101-93 των Γάλλων στο «Astroballe», σε εξ αναβολής αναμέτρηση της 10ης αγωνιστικής στη Euroleague, βελτιώνοντας σε 11-9 το ρεκόρ του και επιστρέφοντας σε τροχιά οκτάδας. Στον αντίποδα, η Βιλερμπάν υποχώρησε σε 6-14.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε το παιχνίδι με καλό ρυθμό στην επίθεση και κύριο εκφραστή τον Κώστα Σλούκα έκανε ό,τι ήθελε στο αντίπαλο καλάθι. Μπορεί ο Μπόκο να έδωσε προβάδισμα +3 στη Βιλερμπάν (7-4), όμως ο Έλληνας Γκαρντ μοίρασε έτοιμα καλάθια σε Μάρτιν και Έλις, βάζοντας ξανά σε θέση οδηγού τους «ερυθρόλευκους». Η σφιχτή άμυνα των φιλοξενούμενων, δεν επέτρεπε στους Γάλλους να βρουν πόντους, την στιγμή που ο Πρίντεζης έστειλε την διαφορά στο +10 (13-23), που ήταν και το σκορ του πρώτου δεκαλέπτου.

Στη δεύτερη περίοδο η ομάδα του Μπαρτζώκα, μπήκε σαν να ξέχασαν το μπάσκετ. Τα συνεχόμενα λάθη επέτρεψαν στη Βιλερμπάν να πετύχει ένα επιμέρους σκορ 11-2, μείωσε στον πόντο, υπενθυμίζοντας στους «ερυθρόλευκους» ότι θα πρέπει να σοβαρευτούν για να μην έρθουν αντιμέτωποι με το στραπάτσο της περασμένης Παρασκευής στο ΣΕΦ. Οι τάπες των Χασάν Μάρτιν και Ζαν Σαρλ αλλά και οι πόντοι του Σακίλ ΜακΚίσικ, κράτησαν μπροστά τον Ολυμπιακό, την στιγμή που η τύχη των Γάλλων άρχισε να μειώνεται. Κάπου εκεί η ελληνική ομάδα βρήκε και πάλι την συγκέντρωση της και με όπλο τα δίποντα (7/8), ολοκλήρωσε το πρώτο ημίχρονο και πάλι σε θέση οδηγού (37-44).

Το τρίτο δεκάλεπτο, βρήκε τον Ολυμπιακό να αυξάνει με το καλημέρα την διαφορά στο +9 (41-52) με πέντε πόντους του Άαρον Χάρισον. Κάπου εκεί οι Γάλλοι άρχισαν να πιέζουν σε όλο το γήπεδο, με το σύστημα του Πάρκερ να αποδίδει. Ο Νόρις Κόουλ ηγήθηκε στο σκοράρισμα, με τους «ερυθρόλευκους» απλά να μην μπορούν να τον σταματήσουν. Ο ρυθμός της Βιλερμπάν δεν μπορούσε πραγματικά να χαλάσει με τίποτα πλησιάζοντας στο καλάθι (61-63), την στιγμή που ο ΜακΚίσικ αποτελούσε την μοναδική ελπίδα των Πειραιωτών, με την προσπάθεια του να είναι συγκινητική.

Η κακή εικόνα για την ομάδα του Μπαρτζώκα συνεχίστηκε και στο τέταρτο δεκάλεπτο με συνεχόμενα λάθη που έδωσαν εύκολους πόντους στους γηπεδούχους. Οι Χέιζ και Λάιτι πήραν την σκυτάλη στην επίθεση, στέλνοντας την διαφορά για πρώτη φορά στο +6 για τους Γάλλους. Ο Σακίλ ΜακΚίσικ με την βοήθεια του Πρίντεζη μάζεψαν την διαφορά, με τις σπουδαίες άμυνες να οδηγούν το παιχνίδι στην κόψη του ξυραφιού λίγο πριν το τέλος. Τι και αν ο Ολυμπιακός βρισκόταν πίσω με 3 (56-53) 17’’ πριν το τέλος. Η Βιλερμπάν δεν έκανε φάουλ, ο Σλούκας την τιμώρησε με τρίποντο στην εκπνοή και έστειλε το ματς στην παράταση!

Στην παράταση η Γάλλοι ξεκίνησαν καλύτερα, όμως ο Σλούκας με την φόρα από το κρίσιμο σουτ, πέτυχε κρίσιμους πόντους βάζοντας σε θέση οδηγού τον Ολυμπιακό (91-94). Όλα αυτά δεν θα είχαν συμβεί αν ο Βεζένκοφ δεν είχε βγάλει τρεις κρίσιμες άμυνες στο έξτρα πεντάλεπτο. Οι Γάλλοι ήταν άστοχοι, οι «ερυθρόλευκοι» δεν λάθεψαν στις βολές και η μεγάλη νίκη επετεύχθη.

Τα δεκάλεπτα: 15-23, 37-44, 61-63, 86-86κ.α., 93-101 παρ.