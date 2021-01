Κόσμος

Μπλίνκεν για S-400: απαράδεκτη η Τουρκία – Πιθανές οι νέες κυρώσεις

"Πυρά" στην Τουρκία από τον υποψήφιο υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ. Τι είπε για το ρωσικό αντιπυραυλικό σύστημα S-400.

Ο υποψήφιος υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν χαρακτήρισε «απαράδεκτα» όσα έχει πράξει η Τουρκία αναφορικά με την απόκτηση του ρωσικού αντιπυραυλικού συστήματος S-400.

Παράλληλα, στην ακρόασή του σε Επιτροπή της Γερουσίας για την έγκριση του διορισμού του, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα τιμωρητικά μέτρα εις βάρος της Άγκυρας.

Όπως είπε ο Μπλίνκεν, η επερχόμενη αμερικανική κυβέρνηση θα εξετάσει την επίδραση των υπάρχοντων κυρώσεων που έχουν επιβληθεί ενάντια στην Τουρκία και έπειτα θα καθορίσει κατά πόσον χρειάζεται να παρθούν περαιτέρω τιμωρητικά μέτρα εις βάρος της Άγκυρας.

Ο κ. Μπλίνκεν επιβεβαίωσε εξάλλου ότι η κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν είναι έτοιμη να επιστρέψει στη συμφωνία για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα με την προϋπόθεση ότι η Τεχεράνη θα τηρήσει εκ νέου τις δεσμεύσεις της.