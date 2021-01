Κόσμος

Νέο κόμμα σκέφτεται να ιδρύσει ο Τραμπ

Τα σενάρια που δημοσιεύει ο Τύπος για τα πλάνα του απερχόμενου Προέδρου των ΗΠΑ.

Ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συζήτησε με συνεργάτες του τις τελευταίες ημέρες το ενδεχόμενο να ιδρύσει νέο πολιτικό κόμμα, δήλωσαν ενημερωμένες πηγές στην εφημερίδα The Wall Street Journal.

Ο κ. Τραμπ φέρεται να εξέτασε το σενάριο σε συζητήσεις με συνεργάτες του και κοντινά του πρόσωπα την τελευταία εβδομάδα, κατά το δημοσίευμα της WSJ.

Θα προτιμούσε να βαφτίσει το νέο σχήμα «Patriot Party» («Πατριωτικό Κόμμα»), σύμφωνα με τις πηγές της εφημερίδας.

Ο απερχόμενος πρόεδρος βρίσκεται τελευταία στα μαχαίρια με μέρος της ηγετικής ομάδας των Ρεπουμπλικάνων, ιδίως με τον επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του GOP στη Γερουσία, τον Μιτς Μακόνελ. Ο τελευταίος προσάπτει στον κ. Τραμπ ευθύνες για την αιματηρή εισβολή οπαδών του στο Καπιτώλιο την 6η Ιανουαρίου.

Δημοσκοπήσεις θέλουν τον απερχόμενο πρόεδρο, η θητεία του οποίου ολοκληρώνεται σήμερα, να διατηρεί υψηλή δημοτικότητα στη βάση των Ρεπουμπλικάνων.

Ο Λευκός Οίκος απέφυγε να σχολιάσει.

Δεν είναι σαφές πόσο σοβαρά εννοεί ο Ντόναλντ Τραμπ να ιδρύσει νέο κόμμα, εγχείρημα που θα προϋπέθετε τεράστιες επενδύσεις και πόρους. Πάντως διαθέτει ευρεία βάση, μέρος της οποίας δεν συμμετείχε στα εσωκομματικά των Ρεπουμπλικάνων πριν από το 2016, θυμίζει η Τζέρναλ.

Γενικά, τα επιλεγόμενα «τρίτα» κόμματα ουδέποτε διαδραμάτισαν μείζονα ρόλο στα αμερικανικά πολιτικά πράγματα ή εκλογικές αναμετρήσεις στις ΗΠΑ. Εάν ο κ. Τραμπ προχωρούσε πράγματι, θα βρισκόταν αντιμέτωπος με τους Ρεπουμπλικάνους, καθώς θα απευθυνόταν πρωτίστως στο συντηρητικό πολιτικό ακροατήριο, το οποίο μονοπωλούν ως σήμερα.