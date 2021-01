Κόσμος

Μπλίνκεν: η Τουρκία δεν συμπεριφέρεται σαν σύμμαχος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πρώτο δείγμα… γραφής για την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ, έδωσε ο μελλοντικός επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Ο Άντονι Μπλίνκεν έκρινε, τοποθετούμενος ενώπιον μελών της αμερικανικής Γερουσίας, ότι η Τουρκία δεν συμπεριφέρεται σαν σύμμαχος των ΗΠΑ, σημειώνοντας ότι η νέα κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν θα μελετήσει εάν απαιτείται η επιβολή περαιτέρω κυρώσεων σε βάρος της Άγκυρας, εξαιτίας της αγοράς από πλευράς της του ρωσικού αντιαεροπορικού και αντιπυραυλικού συστήματος S-400.

«Δεν είναι αποδεκτό ότι ένας στρατηγικός - επιλεγόμενος στρατηγικός - σύμμαχός μας ευθυγραμμίζεται με έναν από τους κυριότερους στρατηγικούς ανταγωνιστές μας, τη Ρωσία», τόνισε ο κ. Μπλίνκεν, ο οποίος έχει ονομαστεί υποψήφιος Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ από τον Δημοκρατικό εκλεγμένο Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, κατά τη διάρκεια ακρόασης στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων για την έγκριση του διορισμού του.

«Νομίζω ότι θα χρειαστεί να εξετάσουμε τον αντίκτυπο των υπαρχουσών κυρώσεων για να αποφασίσουμε εάν και κατά πόσον πρέπει να γίνουν περισσότερα», πρόσθεσε ο υποψήφιος ΥΠΕΞ των ΗΠΑ.

Τον περασμένο μήνα, η Ουάσινγκτον επέβαλε όπως αναμενόταν επί μακρόν κυρώσεις σε βάρος της Τουρκίας εξαιτίας της αγοράς των S-400. Η Άγκυρα χαρακτήρισε την κίνηση αυτή «σοβαρό λάθος» της αμερικανικής κυβέρνησης.

Η προειδοποίηση του κ. Μπλίνκεν καταγράφηκε λίγες μόλις ώρες προτού ο Τζο Μπάιντεν ορκιστεί και αναλάβει την εξουσία, διαδεχόμενος τον Ρεπουμπλικάνο Ντόναλντ Τραμπ, με τον οποίο ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προσπάθησε να οικοδομήσει στενή προσωπική σχέση.

«Η Τουρκία είναι σύμμαχος, ο οποίος όμως σε πολλά ζητήματα (...) δεν συμπεριφέρεται όπως θα έπρεπε να συμπεριφέρεται ένας σύμμαχος». Αυτό «είναι πολύ σημαντική πρόκληση για εμάς και το βλέπουμε πολύ καθαρά», σημείωσε ο υποψήφιος επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.

Οι κυρώσεις εγκρίθηκαν από πολιτικούς και των δύο κομμάτων στο Κογκρέσο. Επρόκειτο για την πρώτη φορά που η Ουάσινγκτον επέβαλε κυρώσεις σε βάρος κράτους-μέλους του NATO.

Η σύγκρουση σχετικά με τους S-400 θεωρείται η κυριότερη πρόκληση για τη διμερή σχέση το τελευταίο διάστημα, αλλά δεν είναι το μόνο πεδίο στο οποίο οι δύο πλευρές αποκλίνουν θεαματικά. Ουάσινγκτον και Άγκυρα διαφωνούν επίσης βαθιά ως προς τη Συρία, την Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και την τουρκική εμπλοκή στη σύρραξη στο Ναγκόρνο Καραμπάχ.

Αναγνώριση του Χουάν Γκουαϊδό ως τον νόμιμο Πρόεδρο της Βενεζουέλας

Η κυβέρνηση Μπάιντεν θα συνεχίσει να αναγνωρίζει τον Χουάν Γκουαϊδό, ηγετικό στέλεχος της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, ως τον Πρόεδρο του πετρελαιοπαραγωγού κράτους της Λατινικής Αμερικής, προανήγγειλε ο Άντονι Μπλίνκεν, κατά τη διάρκεια της ακρόασης στην αμερικανική Γερουσία για την έγκριση του διορισμού του στο αξίωμα του Υπουργού Εξωτερικών.

Ο κ. Μπλίνκεν ανέφερε πως η κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν θα προσπαθήσει να κάνει «πιο αποτελεσματικά στοχευμένες» τις κυρώσεις της Ουάσινγκτον στη χώρα, που έχουν σκοπό να εξαναγκάσουν σε παραίτηση τον σοσιαλιστή Πρόεδρο Μαδούρο, ο οποίος διατηρεί τον έλεγχο.

Οι ΗΠΑ, όπως δεκάδες ακόμη χώρες-σύμμαχοί της, είχαν αναγνωρίσει τον Χουάν Γκουαϊδό, πρόεδρο της ελεγχόμενης από την αντιπολίτευση Βουλής, ως τον νόμιμο Πρόεδρο της χώρας τον Ιανουάριο του 2019, ενστερνιζόμενες τις καταγγελίες των αντιπάλων του Μαδούρο ότι στις εκλογές του 2018, όταν επανεξελέγη Πρόεδρος, έγινε εκτεταμένη νοθεία.

«Χρειαζόμαστε μια αποτελεσματική πολιτική η οποία θα μπορέσει να αποκαταστήσει τη δημοκρατία στη Βενεζουέλα, ξεκινώντας με ελεύθερες και δίκαιες εκλογές», έκρινε ο υποψήφιος επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.

Η προσπάθεια του Χουάν Γκουαϊδό να ανατρέψει τον Νικολάς Μαδούρο, στον οποίο προσάπτει την ευθύνη για τη βαθιά οικονομική κρίση στο κράτος-μέλος του ΟΠΕΚ, κατηγορώντας τον παράλληλα για διαφθορά και παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δεν έχει αποτέλεσμα μέχρι εδώ.

Ο Μαδούρο, που χαρακτηρίζει τον Γκουαϊδό “μαριονέτα” της Ουάσινγκτον και λέει πως αποπειράθηκε να τον ανατρέψει οργανώνοντας στρατιωτικό πραξικόπημα, είχε εκφράζει τον Νοέμβριο την ελπίδα ότι θα διεξαγόταν διάλογος «με αμοιβαίο σεβασμό» με την κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν, έπειτα από χρόνια εντάσεων και ολοένα πιο σαρωτικών αμερικανικών κυρώσεων.

Διατηρείται η αμερικανική πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ

Ο Άντονι Μπλίνκεν δεσμεύθηκε ότι η νέα κυβέρνηση θα συνεχίσει να αναγνωρίζει την Ιερουσαλήμ ως την πρωτεύουσα του Ισραήλ και θα διατηρήσει σε αυτήν την πρεσβεία της.

Οι Παλαιστίνιοι διέκοψαν κάθε επαφή με τις ΗΠΑ μετά την απόφαση του Ρεπουμπλικάνου απερχόμενου Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αναγνωρίσει την “ιερή πόλη” ως πρωτεύουσα του Ισραήλ και να μεταφέρει εκεί την αμερικανική πρεσβεία, στην αρχή της θητείας του, που ολοκληρώνεται σήμερα.

Σύμφωνα με τον κ. Μπλίνκεν, ο Τζο Μπάιντεν θεωρεί ότι «η καλύτερη» και «ίσως η μοναδική» βιώσιμη λύση στην ισραηλινο-παλαιστινιακή διένεξη είναι αυτή «των δύο κρατών».

Ωστόσο, συμπλήρωσε ότι μια τέτοια λύση δεν μοιάζει «ρεαλιστική», τουλάχιστον «βραχυπρόθεσμα», καλώντας τους Ισραηλινούς και τους Παλαιστίνιους «να αποφύγουν μονομερή μέτρα που θα κάνουν ακόμη πιο περίπλοκη» την κατάσταση.

Πριν από έναν χρόνο, ο απερχόμενος Πρόεδρος παρουσίαζε το σχέδιό του για τη Μέση Ανατολή. Προέβλεπε την ίδρυση αποστρατιωτικοποιημένου, συρρικνωμένου παλαιστινιακού κράτους, με την πρωτεύουσά του στην περιφέρεια της Ιερουσαλήμ, χωρίς τους εβραϊκούς οικισμούς, στην προσάρτηση των οποίων θα προχωρούσε το Ισραήλ, κατά το κείμενο.

Η μάλλον αναμενόμενη αντίδραση της Παλαιστινιακής Αρχής ήταν να απορρίψει το σχέδιο στο σύνολό του και να πάψει να αναγνωρίζει στις ΗΠΑ το καθεστώς του αμερόληπτου μεσολαβητή.