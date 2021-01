Κόσμος

Καραμπόλα με πάνω από 130 οχήματα (εικόνες)

Συγκλονίζουν οι εικόνες από το τροχαίο που έφερε το θάνατο και το χάος.

Πάνω από 130 οχήματα ενεπλάκησαν σε καραμπόλα που σημειώθηκε σε αυτοκινητόδρομο της βόρειας Ιαπωνίας, με αποτέλεσμα έναν νεκρό και 17 τραυματίες.

Συνολικά περίπου 200 άνθρωποι επέβαιναν στα οχήματα, ενώ λόγω του τροχαίου, έκλεισε ο δρόμος για πολλές ώρες.

Το τροχαίο, στο οποίο ενεπλάκησαν αυτοκίνητα και φορτηγά, σημειώθηκε νύχτα και σε παγωμένο δρόμο.

Χαρακτηριστικό του μεγέθους είναι ότι, οι Αρχές χρειάστηκαν περίπου οκτώ ώρες για να καθαρίσουν το δρόμο.

Σύμφωνα με τοπικό αξιωματούχο, η καραμπόλα ξεκίνησε όταν ένα φορτηγό παρέσυρε επιβατικό όχημα.

Τα περισσότερα οχήματα υπέστησαν σοβαρές ζημιές, ενώ καλύφθηκαν και με χιόνι.

Στο σημείο επικρατούσε πυκνή ομίχλη, ενώ η χώρα βρίσκεται σε κλοιό κακοκαιρίας, καθώς τις τελευταίες εβδομάδες χιονίζει αδιάκοπα. Μάλιστα, στους ένστολους που απομάκρυναν τα συντρίμμια, πήγαν φαγητό και κουβέρτες.