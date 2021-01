Κόσμος

“Βρυχάται” και πάλι η Αίτνα (εικόνες)

Ενεργό και πάλι είναι το μεγαλύτερο ηφαίστειο της Ευρώπης.

Εκρήξεις σημειώθηκαν στην Αίτνα, το μεγαλύτερο ηφαίστειο της Ευρώπης, στέλνοντας λάβα και καπνούς πολλά μέτρα ψηλά στον ουρανό.

Η λάβα πήγε προς μία ξερή κοιλάδα, ενώ οι στάχτες έφτασαν μέχρι και τις γειτονικές πόλεις.

Το ηφαίστειο εξερράγη τη Δευτέρα και συνέχισε να βγάζει λάβα την Τρίτη, ωστόσο δεν υπάρχει απειλή για τους ντόπιους.

Η Αίτνα είναι το μεγαλύτερο ενεργό ηφαίστειο της Ιταλίας, που έχει ακόμα τρία, το Στρόμπολι, στο ομώνυμο νησί της Σικελίας και το Βεζούβιο, ο οποίος τελευταία φορά εξερράγη το 1944.

Φυσικά, η Αίτνα αποτελεί τουριστική ατραξιόν, με πλήθος επισκεπτών να επισκέπτονται την περιοχή για να δουν την πορτοκαλί λάβα μέσα στη νύχτα. Όταν δεν υπάρχουν περιοριστικά μέτρα για τον κορονοϊό…