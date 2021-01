Κοινωνία

Ανατίναξαν ΑΤΜ σε εμπορικό κέντρο (βίντεο)

Άγνωστοι έσπασαν το τζάμι της εισόδου και ανατίναξαν τα μηχανήματα αυτόματης ανάληψης μετρητών.

Άγνωστοι ανατίναξαν, τα ξημερώματα, δύο μηχανήματα ΑΤΜ που βρίσκονται μέσα σε εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι. Σημειώνεται, ότι από την έκρηξη προκλήθηκαν φθορές και σε ένα τρίτο ΑΤΜ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι δράστες μπήκαν στο εμπορικό κέντρο από την πλευρά της οδού Δημοκρίτου και λίγο πριν από τις 5 τα ξημερώματα προκάλεσαν έκρηξη στα ΑΤΜ.

Τελικά, κατάφεραν να αποσπάσουν τις κασετίνες με τα χρήματα μόνο από το ένα μηχάνημα, ενώ αμέσως μετά τράπηκαν σε φυγή.

Η Αστυνομία διενεργεί έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.