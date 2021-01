Αθλητικά

“Αλεπούδες”… δάγκωσαν την Τσέλσι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στην κορυφή της αγγλικής Premier League αναρριχήθηκε η Λέστερ, μετά τη νίκη επί των Λονδρέζων.

Μέρες της θριαμβευτικής σεζόν 2015/16, όταν και κατέκτησαν τον τίτλο της Premier League με τον Κλαούντιο Ρανιέρι στο “τιμόνι” τους, ξαναζούν στο Λέστερ. Οι “αλεπούδες” νίκησαν το βράδυ της Τρίτης και την Τσέλσι με 2-0, στο πλαίσιο της 18ης (εξ αναβολής) αγωνιστικής και “πάτησαν” στην κορυφή της βαθμολογίας, με έναν αγώνα περισσότερο από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και δύο περισσότερους από τη Μάντσεστερ Σίτι.

Η ομάδα του Μπρένταν Ρότζερς ήταν επιβλητική απέναντι στην “αναιμική” Τσέλσι του Φρανκ Λάμπαρντ (μία νίκη, τρεις ήττες και μία ισοπαλία στην τελευταία πεντάδα αγώνων), η οποία παρέμεινε στην 8η θέση, μακριά από τα ευρωπαϊκά “εισιτήρια”. Μόλις στο 6΄ ο Εντιντί με “ξερό” σουτ έξω από την περιοχή έκανε το 1-0, ενώ στο 41΄ ο Μάντισον με κοντινό πλασέ, έβαλε τις βάσεις για τη μεγάλη νίκη της Λέστερ.