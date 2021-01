Υγεία - Περιβάλλον

Παναγιωτακόπουλος: Η Κομισιόν έκανε δωρεά στην Ελλάδα rapid tests

Ο αντιπρόεδρος του ΕΟΔΥ μιλά για την πορεία του εμβολιασμού, τα τεστ, τη μετάλλαξη και τις δόσεις για περισσότερα εμβόλια.

«Το πρόγραμμα εμβολιασμού προχωράει», δήλωσε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο αντιπρόεδρος του ΕΟΔΥ Γιώργος Παναγιωτακόπουλος, εξηγώντας ότι, η χώρα μας έχει λάβει «ικανή ποσότητα εμβολίων» και ότι ο ΕΟΔΥ έχει αναλάβει τον εμβολιασμό τις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων.

Περιγράφοντας μάλιστα το κλίμα που συνάντησε ο ίδιος επισκεπτόμενος τέτοιες μονάδες, παρατήρησε ότι, ήταν «ενθουσιώδες έως και πανηγυρικό».

«Όσο περισσότερα, τόσο καλύτερο για τα τεστ. Στην αρχή κάναμε 200 τη μέρα και έχουμε φτάσει τις 30.000», είπε και πρόσθεσε ότι, «υπάρχει δυνατότητα για τεστ».

Ο καθηγητής ανακοίνωσε, μάλιστα, ότι η Κομισιόν προμηθεύτηκε επιπλέον rapid tests και έκανε δωρεά στην Ελλάδα 480.000 rapid tests.

Εξέφρασε την ανησυχία των επιστημόνων για τις μεταλλάξεις του κορονοϊού, διευκρινίζοντας ότι, δεν οδηγούν σε βαρύτερη νόσηση, είναι όμως πιο μεταδοτικά.

Σε ερώτηση σχετικά με τα πιστοποιητικά εμβολιασμού, είπε πως αποτελούν αντικείμενο « έντονου προβληματισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο», επισημαίνοντας την ανάγκη εξασφάλισης της ελευθερίας.

«Κανένας δεν εξαιρείται από τον εμβολιασμό, όμως αυτός που έχει νοσήσει πρόσφατα, έχει αντισώματα και μπορεί να εμβολιαστεί αργότερα», απάντησε σε σχετικό ερώτημα.

Τέλος, όσο αφορά στις μικρές παραγγελίες που έχει κάνει η Κομισιόν, οι οποίες οδηγούν σε καθυστέρηση στον εμβολιασμό, ξεκαθάρισε πως «δεν μπορεί να παραχθεί τόσο μεγάλη ποσότητα ταυτόχρονα», ενώ εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι, «η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει μάχη για περισσότερα εμβόλια».