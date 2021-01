Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις της Τετάρτης

Αναλυτικά οι προβλέψεις όλων των ζωδίων για την Τετάρτη.

ΚΡΙΟΣ: Με μια τελείως διαφορετική ματιά αντιμετωπίζεται η φιλία το επόμενο διάστημα που ο Ήλιος θα διαπερνά τον οίκο που συμβολίζει τη σχέση σας με φιλικά πρόσωπα. Τα οικονομικά όπως και οι σχέσεις θα δοκιμαστούν αρκετά καθώς τώρα ήρθε εκτός των άλλων η στιγμή να αποδείξετε στον εαυτό σας πως μπορείτε να τιθασέψετε τον παρορμητισμό σας. Οι λογικές και υπολογισμένες κινήσεις και στους δύο τομείς θα σας δικαιώσουν. Με την ίδια τακτική και μειώνοντας τον εγωισμό σας θα μπορέσετε να έρθετε κοντά στο άτομο που σας ενδιαφέρει σε ερωτικό επίπεδο.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Θα μπορούσαν πολλά από όσα σκέφτεστε να βγουν στην επιφάνεια σήμερα τελείως τυχαία και αλλά και εντελώς στον σωστό χρόνο καθώς το σύμπαν σήμερα ευνοεί όσο ποτέ όλα σας τα σχέδια. Το μόνο που ίσως θα μπορούσατε να κάνετε για να βοηθήσετε τις καταστάσεις είναι να συγκεντρωθείτε στους στόχους σας. Μπορεί να μην σας έχει συγκινήσει συθέμελα κάποιο καινούριο πρόσωπο και σίγουρα δεν θα το κάνει όσο το μυαλό σας είναι κολλημένο στο παρελθόν.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Τα λόγια είναι τελείως περιττά σήμερα που η διάθεσή σας δεν μπορεί να τα υποστηρίξει καθόλου, Καλύτερα να μην επιμείνετε να εξηγήσετε σε κανέναν τα σχέδια που έχετε για το άμεσο μέλλον πριν να βάλετε σε ένα δρόμο ακολουθίας τις κινήσεις σας. Θυμηθείτε πως όλα αρχίζουν και τελειώνουν στις δικές σας αποφάσεις που αυτή τη φορά θα έπρεπε να είναι συνετές. Η τύχη δεν σας εγκαταλείπει στα ερωτικά που σήμερα ετοιμάζετε να σας δείξει για άλλη μια φορά την εύνοιά της με μια ολόφρεσκη γνωριμία.

ΛΕΩΝ: Αν τα μαθήματα του παρελθόντος έχουν πιάσει τόπο τότε ναι ήρθε η ώρα να ευοδωθούν οι στόχοι σας. Ή αλαζονεία και ο εγωισμός σας θα μπορούσαν να τραβήξουν τους προβολείς από πάνω σας και να σας απομακρύνουν αρκετά από αυτό που βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από την επαγγελματική επιτυχία για την οποία ομολογουμένως κοπιάσατε πολύ. Στα ερωτικά σας οι Σειρήνες με το τραγούδι τους ίσως να σας οδηγήσουν πολύ μακριά από την Ιθάκη των ονείρων σας.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Είστε μάλλον θυμωμένοι παρά πικραμένοι από τις συνεχόμενες πιέσεις που αντιμετωπίζετε. Η στιγμή για να δώσετε μια οριστική λύση σε όλα αυτά που σας βασανίζουν βρίσκεται πολύ κοντά μα αυτά δεν είναι η λύση που πασχίζατε. Συναισθηματικά είστε σε αδιέξοδο μα όχι για πολύ ακόμα. Κλείστε παλιούς λογαριασμούς, απεμπλακείτε συναισθηματικά και αφεθείτε με εμπιστοσύνη αλλά και σύνεση στο καινούριο που ξεπροβάλει.

ΖΥΓΟΣ: ΌΌλοι ζητούν τη συντροφιά, τη συμβουλή σας ακόμη και την παρουσία σας στις σημαντικές κοινωνικές τους στιγμές. Το να προσπαθείτε να αρέσετε σε όλους είναι αρκετά ριψοκίνδυνο καθώς στο τέλος ανακαλύπτετε πως οι ευθύνες που επωμίζεστε για όλους τους άλλους δεν αφήνουν τον χρόνο που χρειάζεται η δική σας ζωή. Πριν ξεχάσετε κάπου ανάμεσα στις συζητήσεις των πολλών και διαφόρων φίλων ή και γνωστών τον εαυτό σας δώστε του τον χρόνο για να ζήσει τις μοναδικές στιγμές που του αναλογούν. Εάν είστε χαμένοι μέσα σε αισθηματικές υποθέσεις που δεν σας ταιριάζουν ίσως θα έπρεπε πια να τις αφήσετε στο παρελθόν.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Έρχεται κάποια στιγμή που νοιώθετε πως μόνο μια μεγάλη αλλαγή θα έκανε το αίμα σας να ζωντανεύει και το καινούριο να δίνει τον ενθουσιασμό που χρειάζεστε για να βγείτε από τη μονοτονία και την αδιαφορία που το τελευταίο διάστημα σας περιστοιχίζει. Το αδιέξοδο υπάρχει και είναι ορατό και στα ερωτικά σας. Καμία γνώμη φίλου δεν θα έπρεπε να έχει σημασία μεγαλύτερη από τη δική σας που απορρέει από βιώματα και συναισθήματα που κανείς άλλος δεν μπορεί να καταλάβει.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Τα διλλήματα που αντιμετωπίζετε το τελευταίο διάστημα έχουν ένα και μόνο σκοπό να σας διδάξουν να υιοθετήσετε έναν σταθερό τρόπο σκέψης και αντιμετώπισης των πραγμάτων που θα απομακρύνουν σε απόσταση ασφαλείας από τα ρίσκο και τις επιλογές της τύχης. Την υπερβολή θα έπρεπε να διαχειριστείτε σήμερα και τον παρορμητισμός σας. Στα ερωτικά είστε στην αναμονή εκπλήξεων ή και προτάσεων που θα έπρεπε να σκεφτείτε καλά για το πόσο έτοιμοι είστε για δέσμευση πριν προχωρήσετε σε καινούρια ερωτική ιστορία.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Παρά την εύνοια που σας δείχνει η τύχη ειδικά το τελευταίο διάστημα. Ίσως σήμερα να θελήσετε να ρισκάρετε μόνο και μόνο για να επιβεβαιωθείτε πως κανένας άλλος δρόμος επαγγελματικός και συναισθηματικός δεν θα σας έφερναν σε αυτό το σημείο της σταθερότητας. Οι επιλογές του σήμερα θα μπορούσαν να βάλουν σε κίνδυνο τα κεκτημένα του χθες, για αυτό πριν τα ρισκάρετε όλα σκεφτείτε το ενδεχόμενο να τα χάσετε. Στα ερωτικά ότι λάμπει δεν είναι χρυσός…

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Η κοινωνικότητα και η μεγάλη λεκτική ικανότητα που έχετε σήμερα κρύβει τη δύναμη να αλλάξετε πολλά στη ζωή σας καθώς είστε γενικά στο πνεύμα των μεγάλων αλλαγών στη ζωή σας που θα μπορούσε να αρχίσει από την αλλαγή σπιτιού έως και την αλλαγή εργασίας με ότι προέκταση θα μπορούσε να έχει αυτό. Στα ερωτικά σας βρίσκεστε για άλλη μια φορά ανάμεσα σε δύο ή και περισσότερες επιλογές μα αυτό για σας δεν αποτελεί θέμα αν και θα έπρεπε να το διευθετήσετε άμεσα.

ΙΧΘΥΕΣ: Τα ταξίδια του μυαλού σας δεν μπορεί κανείς να σας τα απαγορεύσει καθώς είναι και τα μόνα που δεν χρειάζονται βεβαίωση ούτε καν κωδικούς μετακίνησης. Αν κάποιος σας διακόψει από τον υπερβατικό κόσμο που συνηθίζεται να επισκέπτεστε συχνά μάλλον θα είναι επειδή ο χρόνος και εσείς δεν έχετε και τις καλύτερες σχέσεις και ίσως κάτι ή και κάποιον να αμελήσατε. Το κακό σε αυτό είναι πως οι ερωτικοί σύντροφοι… δεν το αντέχουν.

