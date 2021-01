Κοινωνία

Κορονοϊός: Έκλεισε δημοτικό σχολείο λόγω συρροής κρουσμάτων (βίντεο)

Θετική διαγνώστηκε και η διευθύντρια του σχολείου, μετά τα δύο κρούσματα που είχαν ήδη επιβεβαιωθεί.

Κλειστό για 14 ημέρες θα παραμείνει το 3ο Δημοτικό Σχολείο Ευκαρπίας, μετά τον εντοπισμό και τρίτου κρούσματος κορονοϊού.

Στο συγκεκριμένο σχολείο είχαν ήδη αναστείλει τη λειτουργία τους δύο τμήματα, καθώς είχαν μολυνθεί εκπαιδευτικοί. Θετική διαγνώστηκε και η διευθύντρια του σχολείου, με αποτέλεσμα να ληφθεί η απόφαση για κλείσιμο του σχολείου και συνέχιση της διδασκαλίας μέσω τηλεκπαίδευσης.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση: «Σας ανακοινώνουμε ότι μετά τη συρροή κρουσμάτων COVID-19 στο σχολείο μας, η σχολική μας μονάδα τίθεται σε αναστολή λειτουργίας για 14 μέρες από την Τετάρτη 20/1/2021. Η τηλεκπαίδευση θα ξεκινήσει άμεσα».