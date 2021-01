Κόσμος

“Special Report” και μαρτυρίες για την εισβολή στο Καπιτώλιο (βίντεο)

Αυτόπτες μάρτυρες και βίντεο ντοκουμέντα, μαζί με συνεντεύξεις συνθέτουν την αλυσίδα των όσων έγιναν στις 6 Ιανουαρίου στο Καπιτώλιο.