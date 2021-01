Κοινωνία

Κατάθεση στον εισαγγελέα από την Σοφία Μπεκατώρου

Από τον εισαγγελέα πρωτοδικών της Αθήνας κλήθηκε η Ολυμπιονίκης μετά τις καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση πριν από 23 χρόνια.

Ανοίγει η ποινική έρευνα της Εισαγγελίας για τις καταγγελίες της Σοφίας Μπεκατώρου με την κατάθεση που δίνει στον εισαγγελέα Νίκο Στεφανάτο η Ολυμπιονίκης.

Η Ολυμπιονίκης προσήλθε στις 9 στην Εισαγγελία, για να δώσει αναλυτική κατάθεση εν μέσω της δυναμικής που δημιουργήθηκε μετά τις καταγγελίες της, αλλά και της προτροπής πολιτικής και πολιτειακής ηγεσίας "να ανοίξουν τα στόματα" θυμάτων σεξουαλικής κακοποίησης, ένα "me too" όχι μόνο στον χώρο του αθλητισμού, αλλά σε κάθε χώρο που οι θύτες καταχρώνται την θέση εξουσίας που έχουν έναντι των θυμάτων τους.

Η έρευνα, που ξεκινά ουσιαστικά πλέον σήμερα ο εισαγγελικός λειτουργός, έπειτα από εντολή της Προϊσταμένης της Εισαγγελίας Σωτηρίας Παπαγεωργακοπούλου, έχει προς το παρόν έντονα συμβολικό χαρακτήρα καθώς η πράξη που κατήγγειλε η κ. Μπεκατώρου, και αποτέλεσε την αφορμή για το άνοιγμα δικογραφίας, έχει παραγραφεί.

Ωστόσο, η κίνηση και ο στόχος της Εισαγγελίας με έναυσμα όσα ισχυρίστηκε η ολυμπιονίκης είναι και να ερευνήσει διεξοδικά τη συγκεκριμένη υπόθεση αλλά και να βοηθήσει ώστε να έρθουν στην επιφάνεια πιο πρόσφατες περιπτώσεις σεξουαλικής κακοποίησης. Μία δικογραφία ανοιχτή, εκτιμούν νομικοί κύκλοι, θα μπορούσε να αποτελέσει κίνητρο για ένα ποινικά αξιοποιήσιμο "me too".

Στην περίπτωση της κ. Μπεκατώρου η καταγγελόμενη πράξη του παράγοντα της Ιστιοπλοΐας έχει υποπέσει σε παραγραφή καθώς φέρεται να έγινε το 1998, όποιο κι αν είναι το αδίκημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας που καταγγέλεται, καθώς ο χρόνος παραγραφής είτε για ασέλγεια είτε για βιασμό ανέρχεται στα 15 χρόνια.

Ωστόσο, για την Εισαγγελία έχει σημασία η σημερινή κατάθεση της κ. Μπεκατώρου ειδικά αν αποτελέσει αφορμή για καταγγελίες αθλητριών και αθλητών που υπέστησαν αντίστοιχες βίαιες συμπεριφορές από πρόσωπα που ο ρόλος τους ήταν κομβικής σημασίας για την επαγγελματική πορεία τους.

Η Ολυμπιονίκης φέρεται να έχει αναφερθεί στο περιστατικό που καταγγέλλει σε κατάθεση που έδωσε πριν λίγο καιρό στο πλαίσιο έρευνας που διενεργείται μετά από καταγγελίες συναθλητών της για κακοδιαχείριση στην Ομοσπονδία Ιστιοπλοΐας.

Μετά τις αποκαλύψεις της Ολυμπιονίκη υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση της Δικαιοσύνης. Ειδικότερα, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Βασίλειος Πλιώτας με εγκύκλιο του προς τους προϊσταμένους των εισαγγελιών της χώρας, ζήτησε ταχύτατη ανταπόκριση τους όταν έχουν να κάνουν με τέτοιου είδους υποθέσεις.

Παράλληλα, αναστολή της χρηματοδότησης της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας αποφάσισε ο υφυπουργός Αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης, ύστερα από τις καταγγελίες της Σοφίας Μπεκατώρου αλλά και άλλων πρωταθλητών του αθλήματος.