Κοινωνία

Κατάθεση στον εισαγγελέα για την Σοφία Μπεκατώρου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Από τον εισαγγελέα πρωτοδικών της Αθήνας κλήθηκε η Ολυμπιονίκης μετά τις καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση πριν από 23 χρόνια.

Καταθέτει σήμερα στην Εισαγγελία η Σοφία Μπεκατώρου, καθώς κλήθηκε από τον εισαγγελέα πρωτοδικών της Αθήνας, προκειμένου να δώσει κατάθεση για όλα όσα κατήγγειλε δημόσια για τη σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη πριν από 23 χρόνια από υψηλόβαθμο παράγοντα της ομοσπονδίας ιστιοπλοΐας.



Στο πλαίσιο της αυτεπάγγελτης έρευνας η Σοφία Μπεκατώρου καλείται να καταθέσει αναλυτικά για όλα όσα κατήγγειλε, ανεξάρτητα από το εάν το διερευνώμενο αδίκημα θεωρείται παραγεγραμμένο.



Δεν αποκλείεται από την κατάθεσή της να προκύψουν επιπλέον στοιχεία για πιθανά άλλα αδικήματα σε μεταγενέστερες χρονικές περιόδους που να αφορούν και άλλα πρόσωπα.





Όπως αναφέρουν πληροφορίες, οι εισαγγελικές αρχές έχουν ως στόχο να ερευνήσουν κάθε παρόμοια υπόθεση που μπορεί να τεθεί ενώπιον τους και να εξετάσουν ενδελεχώς κάθε καταγγελλόμενο αξιόποινο αδίκημα.



Μετά τις αποκαλύψεις της Ολυμπιονίκη υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση της Δικαιοσύνης. Ειδικότερα, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Βασίλειος Πλιώτας με εγκύκλιο του προς τους προϊσταμένους των εισαγγελιών της χώρας, ζήτησε ταχύτατη ανταπόκριση τους όταν έχουν να κάνουν με τέτοιου είδους υποθέσεις.

Παράλληλα, αναστολή της χρηματοδότησης της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας αποφάσισε ο υφυπουργός Αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης, ύστερα από τις καταγγελίες της Σοφίας Μπεκατώρου αλλά και άλλων πρωταθλητών του αθλήματος.