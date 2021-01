Κόσμος

Έλληνες φίλοι του Προέδρου των ΗΠΑ στο “Special Report” για τον “Μπαϊντενόπουλο” (βίντεο)

Έλληνες της ομογένειας μιλούν στον Θανάση Τσίτσα για τον Τζο Μπάιντεν, αποκαλύπτοντας άγνωστες ιστορίες και την πορεία του μέχρι το Λευκό Οίκο.