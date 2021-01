Πολιτική

Τσιάρας στον ΑΝΤ1: Θα γίνουν αλλαγές στον ποινικό κώδικα (βίντεο)

Τι είπε για την υπόθεση ξυλοδαρμού του σταθμάρχη από δυο ανήλικους αλλά και για τις καταγγελίες της Σοφίας Μπεκατώρου για σεξουαλική κακοποίηση. Ποιες αλλαγές εξετάζονται στον ποινικό κώδικα.

Για τον ξυλοδαρμό του σταθμάρχη του μετρό από δυο ανηλίκους αλλά και τις καταγγαλίες της Σοφίας Μπεκατώρου για σεξουαλική κακοποίηση πριν από 23 χρόνια από παράγοντα της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» ο υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας.



«Αυτό που είδαμε συνιστά μια αδιανόητη συμπεριφορά για μια σύγχρονη κοινωνία», είπε ο κ Τσίαρας σχολιάζοντας τον ξυλοδαρμό του σταθμάρχη στο μετρό από δυο ανήλικους.



Ο υπουργός Δικαιοσύνης ανέφερε ότι από την πρώτη στιγμή, που έγινε γνωστό το περιστατικό, επικοινώνησε με την αρμόδια επιτροπή προκειμένου να εξεταστεί το θέμα της αυστηροποίησης των ποινών για τέτοια περιστατικά. Παράλληλα, τόνισε πως είναι ανησυχητική η αύξηση της επιθετικότητας στους ανήλικους.



«Πρέπει να διατηρήσουμε το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών», τόνισε ο κ.Τσιάρας, ωστόσο σημείωσε ότι μέσα από το πλαίσιο που υπάρχει δόθηκε η δεύτερη ευκαιρία στα παιδιά που χτύπησαν τον σταθμάρχη.



«Ο λαϊκισμός δεν είναι κάλος σύμβουλος και οδηγεί πολλές φορές σε τέτοιες συμπεριφορές», σημείωσε ακόμα ο κ. Τσιάρας.

Στην συνέχεια σχολιάζοντας την υπόθεση της καταγγελίας της Σοφίας Μπεκατώρου για σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο του αθλητισμού πριν από 23 χρόνια, ο υπουργός Δικαιοσύνης τόνισε ότι «η υπόθεση αυτή έχει δημιουργήσει αρνητικά συναισθήματα στην Ελληνική κοινωνία. Έχουμε σοκαριστεί όλοι».

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι «πρέπει να δούμε πως θα θωρακίσουμε το νομοθετικό μας πλαίσιο για τέτοια αδικήματα και να δώσουμε την δυνατότητα στα θύματα να μπορούν εύκολα στον χώρο της Δικαιοσύνης να καταθέσουν» Σύμφωνα με τον κ. Τσιάτα τα θύματα θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα να μην διαπομπευθούν. «Πρέπει να διασφαλιστεί η εμπιστευτικότητα για τα θύματα», τόνισε.



«Το θέμα είναι να σπάει η σιωπή», σημείωσε και πρόσθεσε ότι «από την στιγμή που ξετυλίγεται το κουβάρι βρισκόμαστε μπράτσα σε μια πραγματικότητα που ως κυβέρνηση πρέπει να αντιδράσουμε».



«Όταν υπάρχει ένα συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο εκεί πρέπει να δούμε ποιο είναι το βήμα που πρέπει να κάνουμε» είπε και ανέφερε ότι είναι ανοικτά όλα τα ενδεχόμενα για την μη παραγραφή τέτοιων αδικημάτων».



«Υποστηρίζω την απολυτή ανεξαρτησία της δικαιοσύνης», τόνισε και σημείωσε ότι θα γίνουν αλλαγές στον ποινικό κώδικα.