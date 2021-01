Πολιτική

Μενέντεζ: Η Τουρκία στρέφεται εναντίον των συμμάχων μας, Ελλάδας και Κύπρου

Ο Δημοκρατικός Γερουσιαστής υπογράμμισε τον αποσταθεροποιητικό ρόλο της Τουρκίας, κάνοντας λόγο για επιθετική συμπεριφορά στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ξεκάθαρη θέση κατά των ενεργειών της Τουρκίας πήρε και πάλι ο Δημοκρατικός Γερουσιαστής Ρόμπερτ Μενέντεζ, με αφορμή την ακροαματικής διαδικασία στην επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας για την επικύρωση του διορισμού του Άντονι Μπλίνκεν στην θέση του υπουργού Εξωτερικών.

Ο Ρόμπερτ Μενέντεζ, αναμένεται ότι θα αναλάβει σύντομα τη θέση του προέδρου της επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας. Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής ρώτησε τον κ. Μπλίνκεν εάν η νέα κυβέρνηση έχει ξεκάθαρη θέση για την Τουρκία υπό τον Ταγίπ Ερντογάν, με τον υποψήφιο υπουργό Εξωτερικών να απαντά ότι «σε τελική ανάλυση η Τουρκία είναι μία σύμμαχος χώρα, η οποία τοποθετείται σε πολλές περιπτώσεις με τρόπο που δεν αρμόζει σε σύμμαχο. Αυτό αποτελεί μία πολύ ουσιαστική πρόκληση για μας και είμαστε ξεκάθαροι γι' αυτό».

Συνεχίζοντας, ο Αμερικανός γερουσιαστής συνέδεσε την Τουρκία με τη Βόρεια Κορέα και τη Ρωσία, τονίζοντας ότι είναι χώρες που χρήζουν άμεσης προσοχής. Σχετικά με τις περιφερειακές κινήσεις της Άγκυρας, υπογράμμισε τον αποσταθεροποιητικό της ρόλο, λέγοντας ότι «η Τουρκία συνεχίζει να αποσταθεροποιεί μέσω της υποστήριξης της επιθετικότητας του Αζερμπαϊτζάν στο Ναγκόρνο Καραμπαχ και μέσω της δικής της επιθετικής συμπεριφοράς στην Ανατολική Μεσόγειο, εναντίον των δημοκρατικών μας συμμάχων Ελλάδας και Κύπρου». Επιπλέον, εξέφρασε την ελπίδα ότι η νέα αμερικανική κυβέρνηση θα τηρήσει μια σθεναρή στάση:

στο θέμα της αγοράς των S-400

στις αποσταθεροποιητικές ενέργειες στη Συρία

στην εισβολή στα χωρικά ύδατα της Κύπρου

στη διεκδίκηση ολόκληρης περιοχής της ελληνικής ΑΟΖ μέχρι την Λιβύη

στην υποστήριξη που παρέχει ο Ερντογάν στο Αζερμπαϊτζάν και την εμπλοκή και επιθετική του δράση στο Ναγκόρνο Καραμπάχ

Τέλος, ο κ. Μενέντεζ εξέφρασε την ελπίδα ότι ο πρόεδρος Μπάιντεν θα αναγνωρίσει τη Γενοκτονία των Αρμενίων, όπως έγινε με μεγάλη πλειοψηφία στη Γερουσία και στη Βουλή των Αντιπροσώπων. «Είναι μία αρμόζουσα ενέργεια που πρέπει να γίνει. Το βρίσκω ανάρμοστο οι πρέσβεις μας στην Αρμενία να πηγαίνουν στις εκδηλώσεις μνήμης για τη Γενοκτονία, αλλά να μην βρίσκουν τη λέξη», τόνισε χαρακτηριστικά.