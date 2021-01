Life

“Η Φαμίλια”: “Κράτα σκορ” την Τετάρτη (εικόνες)

Η αγαπημένη σειρά του ΑΝΤ1 έρχεται απόψε με ένα ακόμη σπαρταριστό επεισόδιο.

Μια φαμίλια, που έχει πολλούς λόγους να είναι ευτυχισμένη αλλά ακόμη περισσότερους να πάει σε ψυχολόγο, έρχεται στον ΑΝΤ1 και ανάβει το φυτίλι σε ένα εκρηκτικό μείγμα οικογενειακής τρέλας και γέλιου!

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΤΟ ΑΠΟΨΙΝΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ

«ΚΡΑΤΑ ΣΚΟΡ»

Σε μια συνάθροιση φίλων, το φαγητό που ετοίμασε η Μαίρη μένει ανέγγιχτο κι εκείνη ντροπιάζεται, αλλά και παρεξηγείται. Όλο αυτό, όμως, φέρνει στην επιφάνεια τον ανταγωνισμό των Αρμαούσηδων με τους γνωστούς, τους φίλους, αλλά και μεταξύ τους!

Γιάννης και Μαίρη διαγωνίζονται συνεχώς ποιος από τους δυο έκανε κάποια δουλειά στο σπίτι, ώστε ο άλλος να κάνει την επόμενη που χρειάζεται! Από πού πηγάζει αυτός ο ανταγωνισμός και αυτή η συνεχής σύγκριση «πόντων» που μαζεύουν; Πόσο τους έχουν επηρεάσει οι συμπεθέρες και τι γίνεται όταν αυτό επεκτείνεται ακόμα και στα παιδιά τους; Φταίει ο εγωισμός;

Και τι συμβαίνει όταν αφαιρείς εσύ ο ίδιος «πόντους» από τον εαυτό σου;

Και, τέλος, πόσο σοβαρό είναι να μιλάς στους ήρωες του σήριαλ, που βλέπεις στην τηλεόραση σαν να τους έχεις μπροστά σου;

H σειρά βασίζεται στο φορμάτ «LA FAMIGLIA» των Ran Dovrat, Avi Belkin και Ohad Perach. Διανέμεται από την ARMOZA FORMATS (an ITV Company).

«Η Φαμίλια»: Κάθε Τετάρτη & Πέμπτη στις 21:00, στον ΑΝΤ1

#HFamilia

