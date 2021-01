Κοινωνία

Φυλακές Αυλώνα: Απόπειρα απόδρασης ανηλίκων και πυροβολισμοί

Συναγερμός στις Φυλακές Αυλώνα. Ανήλικοι πριόνισαν τα κάγκελα του κελιού τους και πέρασαν στην "νεκρή ζώνη".

Πέντε ανήλικοι που εκτίουν ποινή φυλάκισης στο σωφρονιστικό κατάστημα του Αυλώνα επιχείρησαν να δραπετεύσουν τα ξημερώματα της Τετάρτης – μια προσπάθεια που απετράπη την τελευταία στιγμή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κρατούμενοι είχαν πριονίσει τα κάγκελα από το κελί τους και κατάφεραν να περάσουν στη νεκρή ζώνη και να απλώσουν αυτοσχέδια σχοινιά που είχαν φτιάξει από σεντόνια, πάνω από τις προστατευτικές κονσερτίνες.

Έγιναν, όμως, αντιληπτοί από τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους και μάλιστα ένας από αυτούς έριξε δύο προειδοποιητικές βολές στον αέρα, με αποτέλεσμα τα τέσσερα νεαρά άτομα να ακινητοποιηθούν επί τόπου ενώ το πέμπτο λίγο πριν καταφέρει να περάσει έξω από τις φυλακές.