Κοινωνία

Ο “Λέανδρος” κατέστρεψε καλλιέργειες (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εκτεταμένες είναι οι καταστροφές που προκάλεσε ο παγετός, όπως «μαρτυρούν» κι οι εικόνες.

Οι αρνητικές θερμοκρασίες που επικράτησαν στο πέρασμα του «Λέανδρου» από την Πελοπόννησο προκάλεσαν προβλήματα στις καλλιέργειες της Αχαΐας και του Άργους.

Στον Κάμπο της Αργολίδας οι αγρότες που καλλιεργούν εσπεριδοειδή τα βρήκαν παγωμένα το πρωί της Τετάρτης.

Το νερό που ρίχνουν οι αγρότες για να προστατέψουν τα δέντρα, πάγωσε κι έτσι οι πορτοκαλιές ήταν με πάγο, αφού η θερμοκρασία στην περιοχή έφτασε μέχρι και τους 5 βαθμούς κάτω από το μηδέν.

Οι αγρότες μέχρι στιγμής είναι καθησυχαστικοί καθώς πρόκειται ουσιαστικά για τον πρώτο φετινό ισχυρό παγετό που συνήθως δεν δημιουργεί πρόβλημα στην παραγωγή και αναμένουν να δουν τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες.

Στον κάμπο της δυτικής Αχαΐας οι καλλιεργητές πατάτας και κηπευτικών τα βρήκαν καλυμμένα με πάγο, με πολλά από τα προϊόντα τους να έχουν «καεί» ανεπανόρθωτα.

Πάντως, έχουν ήδη ξεκινήσει οι δηλώσεις στον ΕΛΓΑ για την καταγραφή των ζημιών και αυτό θα ισχύει μέχρι την 1η Φεβρουαρίου.

Πηγή: tempo24.news, argolikeseidhseis.gr