Συγκίνηση στη Δράμα: Το “ευχαριστώ” στους γιατρούς από την Αθήνα

Σε κλίμα συγκίνησης αποχαιρέτισαν οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου Δράμας τους συναδέλφους τους από την Αθήνα, που έσπευσαν να τους στηρίξουν στα «δύσκολα».

Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας, με μια ιδιαίτερα θερμή και συνάμα συγκινητική ανακοίνωση, αποχαιρέτισε χθες τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό των νοσοκομείων της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας, οι οποίοι όλους αυτούς τους μήνες παρείχαν την πολύτιμη συνδρομή τους για την αντιμετώπιση του κορονοϊού.

Στη σχετική ανακοίνωση, η διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας κάνει εκτενή ανηφόρα στην πολύτιμη προσφορά των συνολικά δεκαέξι γιατρών και νοσηλευτών από διάφορα νοσοκομεία της Αττικής, που έσπευσαν να βοηθήσουν τους συναδέλφους τους στο νοσηλευτικό ίδρυμα της Δράμας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν το αυξημένο επιδημιολογικό φορτίο που αντιμετώπιζε η περιοχή και είχε ως αποτέλεσμα τη νοσηλεία μεγάλου αριθμού ανθρώπων αλλά δυστυχώς και τον θάνατο περισσότερων από 65 ανθρώπων.

«Ήταν μια εκπληκτική ιδέα, ένα σημαντικό εργαλείο, ειδικά στη δεύτερη φάση της πανδημίας, και μια πράξη συγκινητικής αλληλεγγύης», τονίζεται στην ανακοίνωση του νοσοκομείου που υπογράφει η διοικήτρια Θεσσαλονικιά Καρατζόγλου. «Οφείλουμε», τονίζει, «ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ για την προσφορά τους και τον επαγγελματισμό τον οποίο επέδειξαν όσο διάστημα ήταν κοντά μας για να μας συνδράμουν σε μία κρίσιμη στιγμή για την αντοχή του προσωπικού του νοσοκομείου μας».

Στην ίδια ανακοίνωση σημειώνεται ακόμα ότι «όπως εύσχημα ανέφερε και ο συντονιστής της ομάδας, αν θα έψαχνε κανείς να βρει ΕΝΑ καλό της πανδημίας αυτό θα ήταν η συνεργασία και η συσπείρωση όλων μας απέναντί της, με τρόπο αποφασιστικό αλλά πρωτίστως ανθρώπινο, στο πλευρό των νοσούντων συμπολιτών μας».

Στη συνέχεια, η διοίκηση του νοσοκομείου αναφέρει ονομαστικά έναν προς έναν όλους τους γιατρούς και τους νοσηλευτικές που απασχολήθηκαν του τελευταίους μήνες στο νοσοκομείο Δράμας και τα νοσηλευτικά ιδρύματα από τα οποία προέρχονται: «Τιμή και ευχαριστίες: 1. στους υπεύθυνους συντονιστές του σχήματος «Αναδοχής» της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θρασύβουλο Λαδόπουλο, Φαίη Θειάκου, Χρήστο Μιχαήλ, Ιωάννη Μπαραμπούτη, Παναγιώτη Χατζημωϋσιάδη, με τους οποίους ανταλλάξαμε χρήσιμες πληροφορίες για την αντιμετώπιση της πανδημίας, ολοκληρώσαμε κύκλο συνεργασίας για το ίδιο θέμα και εξήγαμε σχετικά χρήσιμα συμπεράσματα στο πλαίσιο συνεργασίας υψηλού επαγγελματικού επιπέδου σε ιατρικό, διοικητικό και τεχνικό επίπεδο. 2. τους ιατρούς: Ευαγγελία Κούκου, Αναστάσιο Σακκάλη, Ευάγγελο Μπενίδη, Νικόλαο - Νεκτάριο Καραμανώλη, Γεωργία Γεωργακοπούλου, Μαρία Μεγαπάνου, Ελένη Παπαγεωργίου, Καλλιρρόη Λάμπρου, Γεωργία Φιλίππα, Ελένη Μπάγια, Ανάργυρο Ζάχαρη, Παναγιώτη Σταύρου».