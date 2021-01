Πολιτική

Χρυσοχοΐδης: Χωρίς πυροβόλα όπλα οι αστυνομικοί στα πανεπιστήμια

Τι είπε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη για τον ρόλο της Αστυνομίας στα Πανεπιστήμια.

Οι αστυνομικοί οι οποίοι θα φρουρούν τα πανεπιστήμια, δεν θα φέρουν πυροβόλα όπλα. Θα είναι ομάδες ήπιας αστυνόμευσης, ανέφερε, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ 100,3, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

"Θα έχουν γκλοπς και χειροπέδες", ξεκαθάρισε.

"Δεν πάμε να κάνουμε πόλεμο στα πανεπιστήμια", είπε συγκεκριμένα ο υπουργός.

Και πρόσθεσε: "Πάμε να αποτρέψουμε τα φαινόμενα βίας με χτισίματα των γραφείων των καθηγητών και τις προσβολές σε βάρος τους".