Κόσμος

Στις Βρυξέλλες ο Τσαβούσογλου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σειρά συναντήσεων θα έχει στις Βρυξέλλες ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας.

Της Μαρίας Αρώνη

Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών φτάνει σήμερα το βράδυ στις Βρυξέλλες, καθώς αύριο έχει προγραμματισμένες συναντήσεις στην έδρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο πλαίσιο προσπαθειών για επανεκκίνηση των ευρωτουρκικών σχέσεων.

Αύριο το μεσημέρι ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου αναμένεται να συναντηθεί με τον Ύπατο Εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Ζοζέπ Μπορέλ, με τον οποίο θα γευματίσει.

Αύριο το απόγευμα, ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου θα συναντηθεί κατ' ιδίαν και με τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, Μαργαρίτη Σχοινά.

Αναμένεται να έχει συναντήσεις και με την επίτροπο μετανάστευσης, Ίλβα Γιόχανσον και τον επίτροπο για τη Διεύρυνση, Όλιβερ Βάρχελι.

Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου αναμένεται να συναντηθεί και με τον Γ.Γ. του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτνεμπεργκ.