Συνεκπαίδευση ελληνικών μονάδων με την Συμμαχική Ναυτική Δύναμη SNMG2 (εικόνες)

Συμμετείχαν η φρεγάτα ΨΑΡΑ, υποβρύχιο του ΠΝ και αεροσκάφη της ΠΑ και 2 φρεγάτες της SNMG2. Εντυπωσιακές εικόνες.

Αντικείμενα επικοινωνιών, αντιαεροπορικού και ανθυποβρυχιακού πολέμου, καθώς και πολέμου επιφανείας εκτελέσθηκαν στο πλαίσιο της συνεκπαίδευσης μονάδων του Στόλου και της Πολεμικής Αεροπορίας με μονάδες της Συμμαχικής Ναυτικής Δύναμης STANDING NΑΤΟ MARITIME GROUP TWO (SNMG2), που διεξήχθη χθες στη θαλάσσια περιοχή νότια και ανατολικά της Κρήτης.



Ειδικότερα, στη συνεκπαίδευση συμμετείχαν η φρεγάτα ΨΑΡΑ, υποβρύχιο του ΠΝ και αεροσκάφη της ΠΑ και 2 φρεγάτες της (SNMG2).

Η εν λόγω συνεκπαίδευση συνέβαλε στην προαγωγή του επιπέδου της επιχειρησιακής ετοιμότητας, μαχητικής ικανότητας και συνεργασίας των συμμετεχόντων δυνάμεων σε συμμαχικό πλαίσιο, αναφέρει σχετική ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ.