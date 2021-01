Πολιτική

Κουφοντίνας: Αντιδράσεις για την παρέμβαση στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ

Προκλητική χαρακτηρίζει τη στάση τους η Νέα Δημοκρατία. Ξανά στο νοσοκομείο ο αρχιεκτελεστής της “17Ν”.

Κείμενο υπέρ του αρχιεκτελεστή της “17Ν”, Δημήτρη Κουφοντίνα κατέθεσαν 17 στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Ανάμεσά τους η πρώην βουλευτής Αννέτα Καββαδία, ο Πάνος Λάμπρου, ο Γιώργος Κυρίτσης, ο Νίκος Μανιός κ.α.

Ο Δημήτρης Κουφοντίνας διακομίστηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στα Επείγοντα του Νοσοκομείου Λαμίας. Ο καταδικασμένος για τα εγκλήματα της “17Ν” έχει ξεκινήσει απεργία πείνας, από τις 8 Ιανουαρίου και η υγεία του έχει επιβαρυνθεί σημαντικά, σύμφωνα με πληροφορίες.

Στο κείμενό τους, τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζουν ότι «η Κυβέρνηση λειτουργεί σαν ένα υπέρτατο, άτυπο ασφαλώς, δικαστήριο, το οποίο “διορθώνει” τα όποια δικαιωματικά… λάθη του κράτους δικαίου. “Δικάζει” εκ νέου και τιμωρεί εκ νέου, ακόμη και αν έχουν περάσει 19 ολόκληρα χρόνια».

Προσθέτουν πως η Κυβέρνηση στην περίπτωση Κουφοντίνα «προχώρησε σε κινήσεις και ενέργειες που παραβιάζουν το νόμο, τον οποίο ψήφισε η κοινοβουλευτική πλειοψηφία που διαθέτει», ενώ επικαλούνται ακόμη τον κίνδυνο για τη ζωή του Κουφοντίνα, λόγω της απεργίας πείνας την οποία έχει ξεκινήσει. «Όμως, όταν η ζωή ενός ανθρώπου κινδυνεύει (λόγω της απεργίας πείνας και της επιβαρυμένης υγείας του), δεν μπαίνεις στη λογική “οφθαλμός αντί οφθαλμού”, δεν παραπέμπεις στην πράξη, δεν ισοφαρίζεις τα αδικήματα, δεν εκδικείσαι», ισχυρίζονται.

Αναλυτικά το κείμενο υπό τον τίτλο “Η δημοκρατία δεν εκδικείται”:

«Όταν ένας άνθρωπος συλλαμβάνεται, δικάζεται και καταδικάζεται αμετάκλητα σε όποια ποινή αποφασίσει το δικαστήριο, η υπόθεση παίρνει τέλος. Ο καταδικασμένος, με όποιο αδίκημα, δεν ξαναδικάζεται. Στην περίπτωση όμως του Δημήτρη Κουφοντίνα, αλλά και σε μια σειρά άλλες, η κυβέρνηση λειτουργεί σαν ένα υπέρτατο, άτυπο ασφαλώς, δικαστήριο, το οποίο “διορθώνει” τα όποια δικαιωματικά… λάθη του κράτους δικαίου. “Δικάζει” εκ νέου και τιμωρεί εκ νέου, ακόμη και αν έχουν περάσει 19 ολόκληρα χρόνια. Ποινή πάνω στην ποινή, ως αιώνια εκδίκηση και τιμωρία…

Η κυβέρνηση στη συγκεκριμένη περίπτωση προχώρησε σε κινήσεις και ενέργειες που παραβιάζουν το νόμο, τον οποίο ψήφισε η κοινοβουλευτική πλειοψηφία που διαθέτει. Ο συγκεκριμένος κρατούμενος με βάση το ΦΕΚ έπρεπε να μεταφερθεί στις φυλακές Κορυδαλλού και όχι Δομοκό. Όμως, όταν η ζωή ενός ανθρώπου κινδυνεύει (λόγω της απεργίας πείνας και της επιβαρυμένης υγείας του), δεν μπαίνεις στη λογική “οφθαλμός αντί οφθαλμού”, δεν παραπέμπεις στην πράξη, δεν ισοφαρίζεις τα αδικήματα, δεν εκδικείσαι. Δεν είναι αυτός ο ρόλος σου.

Το κράτος δικαίου υπερασπίζεται το δίκαιο και εφαρμόζει το νόμο για κάθε κρατούμενο, ανεξάρτητα αδικήματος. Οποιαδήποτε άλλη πρακτική ανοίγει τον ασκό του Αιόλου για να γίνουν οι νόμοι κουρελόχαρτο, η νομιμότητα παρανομία και η δικαιοσύνη εκδίκηση. Η δημοκρατία, άλλωστε, δεν εκδικείται. Ή δεν πρέπει να εκδικείται…»

Το κείμενο υπογράφουν:

Δημήτρης Αρκούδης, δικηγόρος - μέλος ΚΣ Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ, Θεσσαλονίκη

Μαρία Γιαννακάκη, πρώην γενική γραμματέας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Πέτρος Δαμιανός, εκπαιδευτικός – διευθυντής σχολείου φυλακών Αυλώνα

Αννέτα Καββαδία, δημοσιογράφος - μέλος ΚΕ ΣΥΡΙΖΑ

Μαρία Κανελλοπούλου, ηθοποιός - μέλος ΚΕ ΣΥΡΙΖΑ

Βασιλική Κατριβάνου, ψυχολόγος, μέλος τομέα Δικαιωμάτων ΣΥΡΙΖΑ

Παύλος Κλαυδιανός, πολιτικός κρατούμενος επί χούντας - μέλος ΣΦΕΑ

Τάσος Κουράκης, πανεπιστημιακός, πρώην αντιπρόεδρος Βουλής

Γιώργος Κυρίτσης, δημοσιογράφος - μέλος ΚΕ ΣΥΡΙΖΑ

Πάνος Λάμπρου, μέλος ΠΓ ΣΥΡΙΖΑ - υπεύθυνος του τομέα Δικαιωμάτων

Νίκος Μανιός, γιατρός - πολιτικός κρατούμενος επί χούντας - μέλος ΚΕ ΣΥΡΙΖΑ

Γρηγόρης Μαρκέτος, γιατρός - μέλος του τομέα Δικαιωμάτων ΣΥΡΙΖΑ, Πάτρα

Τριαντάφυλλος Μηταφίδης, πολιτικός κατάδικος επί χούντας - μέλος ΣΦΕΑ

Άλκης Ρήγος, πανεπιστημιακός - μέλος ΚΕ ΣΥΡΙΖΑ - μέλος ΣΦΕΑ

Μανώλης Σαρρής, μέλος ΚΕ ΣΥΡΙΖΑ

Νίκος Τσιγώνιας, μέλος του τομέα Δικαιωμάτων ΣΥΡΙΖΑ

Βίκυ Τσεφαλά, δικηγόρος - μέλος ΚΣ Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ

Πλεύρης: Προκλητική η στάση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ

Για την παρέμβαση στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ υπέρ του Δημήτρη Κουφοντίνα, μίλησε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της ΝΔ, Θάνος Πλεύρης στον ραδιοφωνικό σταθμό “Θέμα 104,6”. Όπως είπε, «μου κάνει μεγάλη εντύπωση, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε να κάνουμε με άνθρωπο που έχει καταδικαστεί για σειρά ανθρωποκτονιών και συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση». Κατηγόρησε δε τον ΣΥΡΙΖΑ ότι επί διακυβέρνησης του, έφτιαξε “φωτογραφικό” θεσμικό πλαίσιο, ώστε να γίνει η μεταγωγή του σε αγροτικές φυλακές αλλά και να μπορεί να παίρνει άδειες.

«Οι νόμοι αυτοί ψηφίστηκαν στον πρώτο χρόνο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, καταργήθηκαν οι προηγούμενες διατάξεις, άλλαξαν επίσης τον νόμο για το “βραχιολάκι” με “φωτογραφική” διάταξη για τον Ξηρό», συμπλήρωσε. Ο κ. Πλεύρης, σημείωσε πως ήταν προεκλογική δέσμευση της κυβέρνησης ΝΔ να επαναφέρει τους συγκεκριμένους νόμους.

Μιλώντας για την απεργία πείνας, την οποία κάνει ο Δημήτρης Κουφοντίνας, ο κ. Πλεύρης τόνισε ότι δίνεται στην Πολιτεία το δικαίωμα αν κινδυνέψει να επέμβει και να κάνει ιατρικές παρεμβάσεις, «γιατί στη δημοκρατία δεν τιμωρείται κανείς», όπως είπε. Σχολιάζοντας τη στάση ορισμένων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, ο βουλευτής είπε πως «αν θεωρήσουμε ότι η παρέμβαση τους αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και όλο το σύστημα, τότε από τα τόσα προβλήματα έρχονται να επικεντρωθούν στον μεγαλύτερο εγκληματία φυλακισμένο. Δεν καταλαβαίνουν ότι είναι προκλητικό απέναντι στον μέσο Έλληνα στον οποίο προφανώς δεν αρέσει αυτό που έκανε η “17 Νοέμβρη”;».

Ακόμη, κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ πως με τις θεσμικές του παρεμβάσεις, που άνοιγαν το θεσμικό πλαίσιο για τους “Πυρήνες της Φωτιάς” ευνοήθηκε και η “Χρυσή Αυγή”. Και εξήγησε το σκεπτικό του λέγοντας ότι «η εγκληματική οργάνωση βρίσκεται στο ίδιο πλαίσιο με τις τρομοκρατικές που μειώθηκε το πλαίσιο της ποινής». «Προκαλώ έναν νομικό Συριζαίο να συζητήσουμε και να σας πω δέκα παρεμβάσεις που έγιναν στον ποινικό κώδικα που ήταν υπέρ εγκλημάτων τρομοκρατίας». Και κατέληξε, λέγοντας, «δεν είναι προβληματικό αυτό για μια αξιωματική αντιπολίτευση;».