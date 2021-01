Πολιτική

Μητσοτάκης για 12 μίλια:Έχουμε δικαίωμα επέκτασης και στην Κρήτη

«Η Ελλάδα μεγαλώνει», τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στη Βουλή. τι είπαν στις ομιλίες τους ο Αλέξης Τσίπρας και άλλοι αρχηγοί.

Με μια αναφορά του στο ενιαίο κράτος των Ιονίων Νήσων, που απέκτησε συνταγματική υπόσταση το 1818, ξεκίνησε την ομιλία του στη Βουλή ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στη συζήτηση του νομοσχεδίου “Καθορισμός του εύρους της αιγιαλίτιδας ζώνης στη θαλάσσια περιοχή του Ιονίου και των Ιονίων Νήσων μέχρι το Ακρωτήριο Ταίναρο της Πελοποννήσου”.

«Ήταν η πρώτη μορφή εδαφικής αναφοράς ελληνισμού μετά από 400 χρόνια σκλαβιάς. Και χώρος που το 1864 ενσωματώθηκε στο ελληνικό βασίλειο. Περισσότερο από ενάμιση αιώνα μετά η Ελλάδα μεγαλώνει ξανά στο ίδιο μέρος», είπε ο Πρωθυπουργός και συνέχισε: «Σήμερα στην αρχή του 2021 κάνουμε το δεύτερο μεγάλο ουσιαστικό βήμα. Η χώρα μας επεκτείνει στα 12 μίλια την κυριαρχία της στο Ιόνιο. Το είχα ήδη αναγγείλει από τον Αύγουστο. Και πράγματι οι θάλασσες μας εκεί διπλασιάζονται. Η Ελλάδα προφανώς μπορεί και στην Κρήτη να ασκήσει αυτό το δικαίωμα. Όμως σε χρόνο, με τρόπο και υπό συνθήκες, που η ίδια θα επιλέξει».

Ξεκάθαρο μήνυμα προς την Τουρκία

Αποτελεί, ένα πολύ καθαρό μήνυμα που στέλνει και τώρα η Κυβέρνηση σε όσους με απειλές και λεονταρισμούς επιχειρούν να στερήσουν αυτό το δικαίωμα από την πατρίδα μας, τόνισε στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός. «Η σημερινή εξέλιξη δεν ήταν τυχαία και τίποτε δεν ήταν αυτονόητο» συνέχισε. «Έγινε εξ αιτίας της ενεργητικής διπλωματίας και άφησε πίσω της αγκυλώσεις και φοβικά σύνδρομα. Με λιγότερα λόγια και περισσότερη δράση. Έχουμε καταλήξει σε διαδοχικές συμφωνίες με Ιταλία και Αίγυπτο. Οι συμφωνίες αποτελούν αποτέλεσμα σκληρών και δύσκολων διαπραγματεύσεων υπό τον Υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Δένδια», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και εξήγησε: «πρόκειται για δυο κρίκους ειρήνης και συνεργασίας, αλλά και υπόδειγμα ασφάλειας και σταθερότητας σε μία περιοχή που κάποιοι απειλούν να μετατρέψουν σε “ναρκοπέδιο”. Μόλις πρόσφατα ο Αλβανός Πρωθυπουργός δήλωσε ότι η επέκταση στα 12 μίλια είναι αναφαίρετο δικαίωμα της Ελλάδος, αποδεικνύοντας ότι η Μεσόγειος μπορεί να γίνει θάλασσα ειρήνης».

Όπως εξήγησε ο Πρωθυπουργός, «η επέκταση των χωρικών υδάτων αποτελούσε μόνιμο επιχείρημα κάθε κυβέρνησης. Σήμερα, για πρώτη φορά, η έκφραση πρόθεσης μετατρέπεται σε χειροπιαστό αποτέλεσμα και τρέχουσα πραγματικότητα. Ήταν διαφορετική η ελληνική στάση έναντι των προκλήσεων».

Πιο ισχυροί από ποτέ οι δεσμοί Ελλάδας-ΗΠΑ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στον νέο Πρόεδρο των ΗΠΑ, λέγοντας πως πρόκειται για έμπειρο πολιτικό που γνωρίζει την κατάσταση στην ανατολική Μεσόγειο. «Η Ελλάδα έχει καταστεί κομβικός σύμμαχος των ΗΠΑ. Γνωρίζω προσωπικά τον Πρόεδρο Μπάιντεν. Έμπειρος πολιτικός, που γνωρίζει την περιοχή μας και τις ευαισθησίες της. Πορεύεται με σταθερές και αδιαπραγμάτευτες αξίες. Οι ελληνοαμερικανικοί δεσμοί είμαι σίγουρος πως θα γίνουν πιο ισχυροί από ποτέ».

Εξασφαλισμένη η θωράκιση της πατρίδας μας

«Η δράση στα διεθνή μέτωπα δεν θα ήταν δυνατή χωρίς την εγγύηση ότι η θωράκιση της πατρίδας μας είναι εξασφαλισμένη», συνέχισε την ομιλία του ο Πρωθυπουργός. «Γνωρίζετε πως η συμφωνία για την αγορά 18 μαχητικών Rafale έχει ψηφιστεί και δρομολογείται με πρωτόγνωρους ρυθμούς. Ταυτόχρονα, η αναβάθμιση των F-16 και η απόκτηση 4 νέων φρεγατών πολλαπλού ρόλου. Απόφαση που θα πάρουμε στο πρώτο εξάμηνο του 2021. Ένα πρόγραμμα 105 πρωτοβουλιών, συνολικού κόστους 11 δισ. ευρώ».

Πρόκειται, όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για «ενιαία εξωτερική πολιτική για την οποία συνεργάζεται ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών», ενώ απαντώντας, εμμέσως πλην σαφώς στην αξιωματική αντιπολίτευση, είπε: «Άκουσα για κάποιες διαφοροποιήσεις. Είναι ισχυρισμοί χωρίς ίχνος αλήθειας. Περίεργο να ακούγονται από αυτούς που είχαν δώσει την ευθύνη από την μία στον Καμμένο και από την άλλη στον Κοτζιά».

«Η εμβέλεια του συγκεκριμένου νομοσχεδίου ξεπερνά τα εθνικά όρια» τόνισε στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός και έστειλε μήνυμα προς την Τουρκία: «Δημιουργεί τετελεσμένο σταθερότητας και ασφάλειας. Η άσκηση κυριαρχικού δικαιώματος στέλνει μήνυμα προς Ανατολάς. Η βία δεν παράγει δίκαιο, αλλά το δίκαιο ειρήνη. Με το ίδιο νομικό πλέγμα μπορούμε να ρυθμίσουμε την διάφορα μας με την Τουρκία, αρκεί η ηγεσία της να εγκαταλείψει το μονόλογο των αμφισβητήσεων και να προσέλθει στο τραπέζι των συζητήσεων».

Υπέρ του διαλόγου με την Τουρκία υπό δύο συνθήκες

«Η δική μας θέση ήταν σαφής εξαρχής: Σταματούν οι προκλήσεις, αρχίζουν οι συζητήσεις» ανέφερε ο Πρωθυπουργός και τόνισε πως «προσερχόμαστε με αισιοδοξία, αυτοπεποίθηση, όμως και με μηδενική αφέλεια στις διερευνητικές επαφές που ξεκινούν στις 25 Ιανουαρίου».

«Η Ελλάδα παγίως τάσσεται υπέρ του διαλόγου υπό δυο συνθήκες: να πάψουν οι τουρκικές προκλήσεις εντός της ελληνικής ΑΟΖ και να επαναρχίσουν οι διερευνητικές από εκεί όπου διεκόπησαν», συνέχισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Υπάρχει επίσης η προοπτική των κυρώσεων της ΕΕ κατά της Τουρκίας με την έκθεση Μπορέλ. Υπάρχει και η αποφασιστική στάση των ΗΠΑ. Οι κυρώσεις δεν αποτελούν αυτοσκοπό, αλλά μέσο για να επιστρέψουν οι γείτονες στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Πρόθεση μας είναι η συνολική προσέγγιση που θα μπορούσε να επιλύσει και άλλα ζητήματα όπως το προσφυγικό. Η Ελλάδα κατέστησε τις διαφορές της με την Τουρκία και ευρωπαϊκές. Καμία όμως συζήτηση δεν μπορεί να αφορά στην ελληνική κυριαρχία και τα δικαιώματα της χωράς», τόνισε.

Κορονοϊός: Μικρά αλλά προσεκτικά βήματα για την επιστροφή στην κανονικότητα

Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε και αναφορά στην εξέλιξη της πανδημίας. «Η χώρα βαδίζει με μικρά αλλά προσεκτικά βήματα σε αυτό που λέμε κάποια κανονικότητα. Εφαρμόζεται το κυλιόμενο σχέδιο βάσει του οποίου τα επιδημιολογικά δεδομένα των τελευταίων 7 ημερών θα καθορίζει τις επόμενες κινήσεις. Έχουμε ξεπεράσει τους 90.000 εμβολιασθέντες. Από σήμερα αυξάνονται τα σημεία όπου γίνονται εμβολιασμοί. Όλα αυτά γίνονται χωρίς ουρές. Από τον Φεβρουάριο θα μπουν στη “μάχη” και τέσσερα μεγάλα κέντρα εμβολιασμού σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ο ρυθμός των εμβολιασμών στην χώρα μας θα ακολουθεί το ρυθμό της έλευσης εμβολίων στην χώρα μας».

Και στη συνέχεια αναφέρθηκε στο ψηφιακό πιστοποιητικό εμβολιασμού, που παρουσιάστηκε χθες, λέγοντας: «Δεν πρόκειται για κάποιον περιορισμό, αλλά για απαλλαγή από προβλήματα στις ενδοευρωπαικές μετακινήσεις και στον τουρισμό. θα το θέσω αύριο στην Έκτακτη Σύνοδο κορυφής της ΕΕ. θα ζητήσω επίσης την επίσπευση αδειοδότησης εμβολίων και θα ζητήσω να πιέσουμε την Pfizer να είναι συνεπής στις συμφωνίες που θα σημάνει ταχύτερο τερματισμό της πανδημίας».

Επόμενη προτεραιότητα το άνοιγμα Γυμνασίων και Λυκείων

«Επόμενη προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι το άνοιγμα Γυμνασίων και Λυκείων. Άλλες δραστηριότητες μπορούν να περιμένουν λίγο ακόμα», είπε στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός.

«Δε νοείται αποτελεσματική διπλωματία με γονατισμένη την οικονομία. Όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους. Κλείνω με διδάγματα του 2020, που μπορούν να χρησιμευόσουν ως “φάρος” για το 2021. Αυτά δεν είναι άλλα από την ενότητα και την εθνική αυτοπεποίθηση. Σήμερα δεν διευρύνουμε μόνο την εθνική μας κυριαρχία αλλά και την εθνική μας ομοψυχία», είπε ολοκληρώνοντας την ομιλία του στη Βουλή o Κυριάκος Μητσοτάκης.

