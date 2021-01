Life

Λουκάκη για Μπεκατώρου: Είμαι σοκαρισμένη, συγκινούμαι με το σθένος της (βίντεο)

Η "Παγώνα" αποκαλύπτει τις εξελίξεις στις "Άγριες Μέλισσες" και παίρνει θέση υπέρ της Σοφίας Μπεκατώρου που συγκλόνισε το Πανελλήνιο με τις καταγγελίες της για σεξουαλική παρενόχληση.