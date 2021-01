Οικονομία

Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών: Αυξήθηκε το έλλειμμα

Τι δείχνουν τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για το έλλειμμα. Τα στοιχεία συγκριτικά με τον περασμένο χρόνο.

Στα 10,5 δισ. ευρώ αυξήθηκε το έλλειμμα του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών της χώρας στο ενδεκάμηνο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2020 από 2,1 δισ. ευρώ που ήταν την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται εξ ολοκλήρου στην μείωση του πλεονάσματος του Ισοζυγίου Υπηρεσιών εξαιτίας της δραματικής μείωσης των εσόδων από τον Τουρισμό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος οι τουριστικές εισπράξεις στο ενδεκάμηνο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2020 υποχώρησαν στα 4,2 δισ. ευρώ έναντι 17,8 δισ. ευρώ που ήταν την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Οι εξελίξεις αυτές είχαν ως αποτέλεσμα οι ανάγκες της ελληνικής οικονομίας για χρηματοδότηση από το εξωτερικό να εκτιναχθούν στα 8,3 δισ. ευρώ από 1,7 δισ. ευρώ που ήταν το 2019.

Πιο αναλυτικά, ο περιορισμός του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών προέρχεται από τη μεγαλύτερη σε απόλυτο μέγεθος και με ταχύτερο ρυθμό μείωση των εισαγωγών σε σχέση με τη μείωση των εξαγωγών. Ειδικότερα, οι συνολικές εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 12,1% σε τρέχουσες τιμές (4,2% σε σταθερές τιμές). Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 15,3% σε τρέχουσες τιμές (-5% σε σταθερές τιμές). Επισημαίνεται ότι η εξέλιξη των εξαγωγών και των εισαγωγών σε τρέχουσες τιμές αντανακλά σε μεγάλο βαθμό τη μείωση της αξίας των εξαγωγών και εισαγωγών καυσίμων, αντίστοιχα, ως αποτέλεσμα της πτώσης των διεθνών τιμών του πετρελαίου.

Στο Ισοζύγιο Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού σημείωσαν αύξηση κατά 589 εκατ. ευρώ και οι υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού, που αντιστοιχούν σε άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα, κατέγραψαν αύξηση κατά 2,8 δισεκ. ευρώ.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται στην αύξηση κατά 32 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεών τους σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού. Η μείωση των υποχρεώσεών τους οφείλεται κυρίως στη μείωση κατά 10,3 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου.