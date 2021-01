Αθλητικά

Μπεκατώρου: Ελπίζω να μιλήσουν κι άλλες γυναίκες που έχουν βιώσει σεξουαλική κακοποίηση

Ολοκληρώθηκε η κατάθεση της Σοφίας Μπεκατώρου στο εισαγγελέα. Οι πρώτες δηλώσεις της.

«Ελπίζω και άλλες γυναίκες, κι άλλοι άνθρωποι να βγουν να μιλήσουν», ανέφερε εξερχόμενη του εισαγγελικού γραφείου η ολυμπιονίκης Σοφία Μπεκατώρου, μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσής της για την σεξουαλική βία που καταγγέλει ότι υπέστη από παράγοντα της Ομοσπονδίας Ιστιοπλοϊας πριν από 23 χρόνια.

Περισσότερες από τρεις ώρες κατέθετε στον εισαγγελέα Νίκο Σταφανάτο η κ. Μπεκατώρου, πρώτη και ουσιαστική μάρτυρας στην έρευνα της Εισαγγελίας, που ξεκίνησε μετά την καταγγελία της για σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη στο ξεκίνημα της καριέρας της στην ιστιοπλοϊα, από πρόσωπο με κεντρικό ρόλο για την εξέλιξή της ως παγκόσμιου κύρους αθλήτρια.

Η κ. Μπεκατώρου έδωσε αναλυτική κατάθεση για όσα ισχυρίζεται ότι υπέστη κατά τη διάρκεια αποστολής στην Ισπανία το 1998, γεγονός που -σύμφωνα με όσα έχει δηλώσει- «κουβαλούσε» επί σειρά ετών, μη μπορώντας να το διαχειριστεί ώστε να το δημοσιοποιήσει σε χρόνο που ο καταγγελόμενος ως δράστης θα μπορούσε να έρθει αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη.

Μετά το πέρας της κατάθεσής της, η ολυμπιονίκης δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Κατέθεσα για την προσωπική μου υπόθεση. Με αφορμή αυτή, ελπίζω και άλλες γυναίκες, κι άλλοι άνθρωποι να βγουν να μιλήσουν ώστε η κοινωνία να είναι πιο υγιής και να μη φοβόμαστε».

Στο πλαίσιο της έρευνας θα αξιολογηθούν όλα όσα κατέθεσε στον εισαγγελικό λειτουργό η καταγγέλουσα και αναμένεται να κληθούν σε κατάθεση και άλλοι μάρτυρες.

Η δικογραφία, που μόλις άνοιξε, είναι πιθανό να κινητοποιήσει και άλλες γυναίκες ή άνδρες αθλητές, οι οποίοι ενδέχεται να έχουν υποστεί σεξουαλική βία στο πλαίσιο της επαγγελματικής δραστηριότητάς τους, να προσέλθουν στον εισαγγελέα και να καταγγείλουν πρόσφατες πράξεις σε βάρος τους.

Συνθήματα στο μαγαζί του Τάσου Μπουντούρη

Συνθήματα στους τοίχους του μαγαζιού που διατηρεί ο Τάσος Μπουντούρης, στο Μικρολίμανο, έγραψαν άγνωστοι, διαμαρτυρόμενοι για παλαιότερα σχόλια που είχε κάνει ο πρώην αθλητής ιστιοπλοΐας. Την ευθύνη για τα συνθήματα ανέλαβε με σχετική ανάρτηση σε γνωστή σελίδα του αντιξεουσιαστικού χώρου η Ομάδα Αγωνιστών από τις γειτονιές του Πειραιά με την ονομασία «ΖΑΡΑΤΟΥΣΤΡΑΣ». «Κάναμε μια επίσκεψη στο μαγαζί του και δώσαμε μια απάντηση στην επίμαχη ανάρτησή του, αναφερόμενοι στις δικές μας προτιμήσεις» σημειώνει η ομάδα σε σχετική ανάρτηση.

Ο Τάσος Μπουντούρης είχε γράψει στο Facebook ότι «η βία κατά των γυναικών είναι υπέροχο πράγμα. Εάν υπερβούμε υπάρχει εισαγγελέας. Πού και πού θα πληρώσουμε την ποινή μας εμείς που φερόμαστε όμορφα στις γυναίκες αρκεί αυτές να είναι χαμηλοβλεπούσες, ταπεινές και ήρεμες» και αργότερα υποστήριξε ότι πρόκειται για «ειρωνικό σχόλιο».