Σταϊκούρας: Αναζητούνται ΙΒΑΝ για την επιστροφή ενοικίου

Ο Υπουργός Οικονομικών για την καταβολή της Επιστρεπτέας 5 και το επίδομα θέρμανσης.

Από την ερχόμενη εβδομάδα θα αρχίσουν να καταβάλλονται τα ποσά για την «επιστρεπτέα προκαταβολή 5», στην οποία υποβλήθηκαν συνολικά 732.000 αιτήσεις, καθώς και για το επίδομα θέρμανσης.

Αυτό δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας στο OPEN, επισημαίνοντας ότι ειδικά για την «επιστρεπτέα προκαταβολή 5» (η προθεσμία έληξε χθες βράδυ συγκεντρώνοντας 732.000 αιτήσεις- αριθμό πολύ μεγαλύτερο από τις 400.000 αιτήσεις που υπολόγιζαν στο υπουργείο) θα γίνουν οι απαιτούμενοι έλεγχοι και από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας θα αρχίσουν οι πληρωμές σε όσους κριθεί ότι πληρούν τις προϋποθέσεις.

Για το επίδομα θέρμανσης, το ποσό που θα διατεθεί θα ανέλθει σε 100 εκατ. ευρώ έναντι των 85 - 90 εκατ. ευρώ που υπολόγιζε αρχικά το υπουργείο. Ο κ. Σταϊκούρας υπενθύμισε πως το εύρος του επιδόματος εφέτος είναι από 80 - 650 ευρώ και θα επιδοτούνται, εκτός από την αγορά πετρελαίου, και η αγορά φυσικού αερίου υγραερίου και καυσόξυλων σε οικισμούς με λιγότερους από 2.500 κατοίκους.

Όσον αφορά στους περίπου 60.000 ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι δεν έχουν λάβει ακόμη την επιστροφή του 50% του ενοικίου, ο υπουργός ανέφερε ότι το πρόβλημα προέκυψε από το γεγονός πως δεν είχαν δηλώσει IBAN προκειμένου να πιστωθεί το ποσό. Το πρόβλημα, είπε, θα λυθεί με την αποστολή από σήμερα μηνυμάτων στην προσωποποιημένη πληροφόρηση όσων δεν πήραν την επιστροφή, με την υπόμνηση να ενημερώσουν για τον αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού τους.

Ενώ, σχετικά με την επιδότηση εξυπηρετούμενων και μη επιχειρηματικών δανείων (κατά το πρότυπο του προγράμματος «Γέφυρα» για την πρώτη κατοικία), ο κ. Σταϊκούρας ανέφερε ότι το υπουργείο προτίθεται να διαθέσει περίπου 300 εκατ. ευρώ για την επιδότηση έως και 9 μήνες. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι στην παρούσα φάση το θέμα συζητείται με τους θεσμούς στο πλαίσιο της 9ης αξιολόγησης.