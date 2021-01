Κοινωνία

Αστυνομικός του ζήτησε να φορέσει μάσκα και... απάντησε με γροθιές

Νέο περιστατικό βίας για τις μάσκες. Πολίτης επιτέθηκε φραστικά, χτύπησε αστυνομικό και τον έστειλε στο νοσοκομείο.

Με γροθιές στο πρόσωπο του αστυνομικού και λεκτική βία φέρεται ότι απάντησε 55χρονος Κερκυραίος, όταν το έγινε προτροπή να φορέσει τη μάσκα του.

Το γεγονός συνέβη το πρωί στον κεντρικό πεζόδρομο της πόλης της Κέρκυρας, στην Ευγενίου Βουλγάρεως, όταν δύο αστυνομικοί πλησίασαν τον 55χρονο προκειμένου να του συστήσουν να φορέσει την προβλεπόμενη και υποχρεωτική σε ανοιχτούς χώρους μάσκα προστασίας κατά της εξάπλωσης της επιδημίας του κορονοϊού.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 55χρονος αντέδρασε βιαίως και αφού εξύβρισε τα αστυνομικά όργανα, επιτέθηκε στον έναν γρονθοκοπώντας τον στο πρόσωπο. Ο 55χρονος άνδρας συνελήφθη, ενώ ο αστυνομικός μεταφέρθηκε ελαφρά τραυματισμένος, στο Γενικό Νοσοκομείο της Κέρκυρας.

Φωτογραφία: corfutvnews