Αθλητικά

Γιακουμάκης: Ασφυκτικό “πρέσινγκ” της Μπεσίκτας στη Φένλο

Η τουρκική ομάδα επανέρχεται με νέα βελτιωμένη πρόταση για την απόκτηση του Έλληνα επιθετικού, που “οργιάζει” στα γήπεδα της Ολλανδίας.

Επιμένει η Μπεσίκτας για την απόκτηση του Γιώργου Γιακουμάκη από τη Φένλο, μολονότι η πρώτη πρόταση, ύψους 1,5 εκατ. ευρώ απορρίφθηκε από την ολλανδική ομάδα.

Σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ, η Μπεσίκτας επιμένει και πρόκειται να κάνει νέα βελτιωμένη πρόταση για τον Έλληνα διεθνή φορ.

Αξίζει να σημειωθεί πως με 16 γκολ σε 17 εμφανίσεις στο ολλανδικό πρωτάθλημα, ο 26χρονος επιθετικός της Φένλο βρίσκεται στην 3η θέση του πίνακα των σκόρερ στην Ευρώπη, πίσω μόνο από Λεβαντόφσκι και Ονουάτσου.