Ηλεκτρικό αυτοκίνητο στην Αθήνα: Πρεμιέρα με επιβάτη τον Καραμανλή (εικόνες)

Είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε εντατικά για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης στη χώρα μας, δήλωσε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών.

Σε ένα από τα ηλεκτρικά λεωφορεία, που έχουν τεθεί σε δοκιμαστική κυκλοφορία και σε πραγματικές πλέον συνθήκες, επιβιβάστηκε, σήμερα, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστας Καραμανλής, προκειμένου να διαπιστώσει και ο ίδιος ως επιβάτης πώς ανταποκρίνονται τα εν λόγω οχήματα στις ανάγκες των αστικών συγκοινωνιών της Αττικής.

Νωρίτερα, ο κ. Καραμανλής μίλησε στο 4ο Ετήσιο Συνέδριο Ηλεκτροκίνησης, που πραγματοποιούν η Ελληνική Εταιρεία Ενεργειακής Οικονομίας και η ιστοσελίδα insider.gr.

Υπενθυμίζεται ότι έχουν πλέον συμπληρωθεί τρεις μήνες δοκιμαστικής κυκλοφορίας τριών διαφορετικών τύπων ηλεκτρικών λεωφορείων από την ΟΣΥ ΑΕ.

Πρόκειται για δύο οχήματα κινεζικής και ένα ευρωπαϊκής τεχνολογίας, από τρεις διαφορετικές εταιρείες που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και διέθεσαν ηλεκτρικά λεωφορεία για δοκιμαστική λειτουργία. Ενδιαφέρον έχουν εκδηλώσει και άλλες ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες.

Οι δοκιμές πραγματοποιούνται, εν όψει του μεγάλου διαγωνισμού για την αγορά νέων λεωφορείων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, μεγάλο μέρος των οποίων θα είναι ηλεκτροκίνητα, στο πλαίσιο της προσπάθειας μείωσης των ρύπων.

Τα ηλεκτροκίνητα λεωφορεία συμβάλλουν επιπλέον στη μείωση της ηχορύπανσης, ενώ εξασφαλίζουν και χαμηλό κόστος μετακίνησης. Σύμφωνα με την ΟΣΥ, οι επιβάτες αξιολογούν ως ευχάριστη τη μετακίνηση με ηλεκτρικά λεωφορεία, καθώς δεν προκαλούν θόρυβο ή κραδασμούς και παρέχουν εύκολη επιβίβαση.

Στην ομιλία του προηγουμένως στο 4ο Ετήσιο Συνέδριο για την Ηλεκτροκίνηση, ο κ. Καραμανλής ανέφερε:

«Είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε εντατικά για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης στη χώρα μας. Όχι απλώς γιατί εξυπηρετεί τους στόχους που έχουμε θέσει. Αλλά γιατί πιστεύουμε στην καινοτομία, πιστεύουμε στο νέο που έρχεται, πιστεύουμε σε αυτή την επιλογή που στην πράξη θα κάνει τη διαφορά. Ηλεκτροκίνηση σημαίνει εξοικονόμηση ενέργειας, προστασία του περιβάλλοντος, μείωση της ηχορύπανσης, χαμηλότερο κόστος για τις μετακινήσεις μας, περισσότερη ασφάλεια, καλύτερη ποιότητα ζωής στην καθημερινότητά μας».

Ο κ. Καραμανλής σημείωσε ότι στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου σχεδίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την ηλεκτροκίνηση, εντάσσεται και η αγορά ηλεκτροκίνητων λεωφορείων.

Αναφέρθηκε στα δοκιμαστικά δρομολόγια κυκλοφορίας σε πραγματικές συνθήκες στους δρόμους της Αθήνας, τριών διαφορετικών μοντέλων σύγχρονων ηλεκτροκίνητων λεωφορείων. «Θέλουμε να τεστάρουμε στην πράξη κατά πόσον οι προδιαγραφές τους ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις ιδιομορφίες των δρόμων της πόλης μας. Γι’ αυτό και ευχαριστούμε τις εταιρείες που ανταποκρίθηκαν.

Οι πρώτες δοκιμές είχαν γίνει το καλοκαίρι χωρίς επιβάτες, τώρα όμως γίνονται κανονικά με επιβάτες, δωρεάν φυσικά, σε ένα πιλοτικό δρομολόγιο στο κέντρο της πόλης. Έχω επιβιβαστεί ο ίδιος σε δοκιμαστικά δρομολόγια, για να διαπιστώσω από πρώτο χέρι πώς είναι η εμπειρία επιβάτη σε ένα τέτοιο λεωφορείο. Και πρέπει να σας πω ότι η εμπειρία μου είναι πολύ θετική, όπως και γενικά των επιβατών με τους οποίους συζητάμε, αφού μιλάμε για λεωφορεία χωρίς θόρυβο και με πολύ λιγότερους κραδασμούς», πρόσθεσε.

Τόνισε επίσης πως:

«Η προμήθεια ηλεκτροκίνητων λεωφορείων αποτελεί πολιτική μας επιλογή, αφού πέρα από την καθημερινή διαχείριση, σχεδιάζουμε και το μέλλον των αστικών συγκοινωνιών. Και το μέλλον δεν μπορεί παρά να είναι “πράσινο”, αφού σύγχρονες συγκοινωνίες σημαίνει όχι μόνο νέα και άνετα για τους επιβάτες οχήματα, τηλεματική και τακτικά δρομολόγια, αλλά και όσο το δυνατόν μεγαλύτερη μείωση των καυσαερίων. Άλλωστε αυτή είναι και η ευρωπαϊκή επιλογή».

Μετά το Συνέδριο, ο κ. Κ. Καραμανλής επιβιβάστηκε στο ηλεκτροκίνητο λεωφορείο στο Σύνταγμα, τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας για τον κορονοϊό και αποβιβάστηκε στα Χαυτεία, όπου επισκέφθηκε το Κέντρο Ελέγχου της ΟΣΥ.

Σε δήλωσή του, στη συνέχεια, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών ανέφερε:

«Εδώ και τρεις μήνες, υλοποιούμε ένα σχέδιο για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης στο κέντρο της Αθήνας. Για αυτό κάνουμε δοκιμαστικά, σε πραγματικές συνθήκες, στους δρόμους της Αθήνας για πως τα ηλεκτροκίνητα λεωφορεία συμπεριφέρονται μέσα στην πόλη. Σε πολύ λίγο διάστημα θα έχουμε στον αέρα το διαγωνισμό, ο οποίος θα συμπεριλαμβάνει και προμήθεια ηλεκτροκίνητων λεωφορείων. Έτσι το 2021 θα είναι η χρονιά, που θα τεθούν οι βάσεις για την ηλεκτροκίνηση στη χώρα μας και οι βάσεις για την ηλεκτροκίνηση στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Σπάμε λοιπόν ένα φαύλο κύκλο υποεπένδυσης στις αστικές συγκοινωνίες των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης, που κράτησε πάνω από δέκα χρόνια. Προχωράμε με τις προσλήψεις. Προχωράμε με τη διαδικασία του leasing και προχωράμε δίνοντας συγκοινωνιακό έργο στα ΚΤΕΛ, έτσι ώστε τα προβλήματα που ζήσαμε τα τελευταία χρόνια στις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας να αποτελούν το χθες και το μέλλον να είναι καλύτερο για τους πολίτες».