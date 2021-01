Πολιτική

Γεννηματά: Η επέκταση στα 12 μίλια έπρεπε να περιλαμβάνει και την Κρήτη

Η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ επέκρινε την κυβέρνηση για έλλειψη συνολικής εθνικής στρατηγικής ενώ επισήμανε "παγίδες" στις επικείμενες διερευνητικές συνομιλίες.

Στήριξη για την επέκταση των χωρικών υδάτων στο Ιόνιο στα 12 μίλια εξέφρασε η Φώφη Γεννηματά στην ομιλία της στη Βουλή, ωστόσο επέκρινε την κυβέρνηση για έλλειψη μιας συνολικής εθνικής στρατηγικής ενώ επισήμανε σημεία- παγίδες στις επικείμενες διερευνητικές συνομιλίες.

Παράλληλα υπογράμμισε τον πατριωτικό χαρακτήρα της προοδευτικής παράταξης. «Ο πατριωτισμός είναι το σήμα κατατεθέν της δημοκρατικής παράταξης. Είναι η σφραγίδα του ΠΑΣΟΚ, που καθόρισε τον ρόλο και την ισχύ της χώρας μας στην Μεταπολίτευση. Ως ένα κυρίαρχο, περήφανο εθνικό κράτος που έπαιρνε διεθνείς πρωτοβουλίες. Είμαστε η παράταξη που έφερε την εθνική συμφιλίωση και τις κρίσιμες στιγμές, διατήρησε αρραγές το εθνικό μέτωπο. Γιατί μόνο όταν υπάρχει αρραγές εθνικό μέτωπο, μπορεί η Ελλάδα να εκπέμπει αποφασιστικότητα και πυγμή. Σιγουριά και αυτοπεποίθηση. Το Κίνημα Αλλαγής σε αυτή τη ρότα του γνήσιου πατριωτισμού εμμένει και πορεύεται με ευθύνη».

Η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής ανέφερε ότι είναι θετική εξέλιξη η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια στο Ιόνιο και το Κίνημα Αλλαγής θα ψηφίσει το σχετικό νομοσχέδιο. «Δεν είναι όμως ολοκληρωμένη επιλογή. Έπρεπε να περιλαμβάνει την ταυτόχρονη επέκταση νότια και ανατολικά της Κρήτης», τόνισε η κ. Γεννηματά και ζήτησε από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, να δεσμευτεί ότι θα το πράξει και να ενημερώσει για το σχετικό χρονοδιάγραμμα.

Επίσης, σε χαμηλούς τόνους μεν αλλά επί της ουσίας, άσκησε κριτική για το γεγονός ότι η κυβέρνηση δεν έχει εκπονήσει μια εθνική στρατηγική και κινείται χωρίς ολοκληρωμένο εθνικό σχέδιο.

Η Φώφη Γεννηματά χαρακτήρισε θετική εξέλιξη την επανέναρξη των διερευνητικών συνομιλιών, υπογραμμίζοντας πως σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αφορούν μόνο στη διευθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΖ και να μην συγχέονται με διαπραγματεύσεις. «Δεν επιτρέπεται να συγχέονται οι διερευνητικές με την διαπραγμάτευση. Η διαπραγμάτευση μπορεί να αρχίσει μόνον όταν προσδιοριστούν με σαφήνεια στις διερευνητικές οι εκατέρωθεν προσεγγίσεις επί της μίας και μόνης διαφοράς, αλλά και συμφωνηθεί το πλαίσιο επίλυσης, που είναι αποκλειστικά οι προβλέψεις του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας. Εφόσον το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας γίνει αμοιβαία δεκτό ως το πλαίσιο της διαπραγμάτευσης, τότε, στην συνέχεια, η διαπραγμάτευση θα καταλήξει είτε σε συμφωνία οριοθέτησης, είτε -σε περίπτωση αποκλινουσών θέσεων και ερμηνειών του Διεθνούς Δικαίου- σε ειδική συμφωνία/συνυποσχετικό περί παραπομπής της οριοθέτησης στη Διεθνή Δικαιοσύνη, στην Χάγη», υπογράμμισε η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής.

Προσέθεσε δε ότι οι διερευνητικές δεν μπορεί να γίνουν μέσα σε κλίμα έντασης και προκλήσεων που καλλιεργεί η Τουρκία και προειδοποίησε πως «χρειάζεται μεγάλη προσοχή σε δεύτερες σκέψεις που μπορεί να έχει η Τουρκία για να επιρρίψει τις ευθύνες τυχόν αδιεξόδου στην Ελλάδα».

Η κ. Γεννηματά επέκρινε ως αμήχανη τη στάση της ΕΕ απέναντι στην ένταση που προκάλεσε η Άγκυρα το προηγούμενο διάστημα, αφήνοντας αιχμές προς τη κυβέρνηση ότι δεν πίεσε όσο θα έπρεπε. «Χρειάζεται αποφασιστικότητα με ενίσχυση της αποτρεπτικής ικανότητας της χώρας, γι αυτό και ψηφίσαμε τις αμυντικές δαπάνες και τη σύμβαση για τα Rafale, και οικονομική ανάπτυξη ώστε η χώρα να είναι ισχυρή», δήλωσε η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής.

Είπε ότι θα είναι χρήσιμη μια συνάντηση των κ.κ. Μητσοτάκη και Ερντογάν, η οποία όμως πρέπει να είναι καλά προετοιμασμένη για να μην καταλήξει σε φιάσκο.

Ειδική αναφορά έκανε η κ. Γεννηματά στο Κυπριακό και τις κινήσεις για επανάληψη του διαλόγου, απορρίπτοντας κάθε προσπάθεια νομιμοποίησης της διχοτόμησης και τη δημιουργία δύο κρατών που επιδιώκει η Τουρκία. «Δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Η σταθερή θέση είναι λύση διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας. Δεν πρέπει να σπάσει ο κρίκος του Ελληνισμού», τόνισε.