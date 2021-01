Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός: Αισιοδοξία από τις μετρήσεις στα λύματα της Θεσσαλονίκης

"Αχτίδα" ελπίδας στην Θεσσαλονίκη. Τι έδειξαν οι μετρήσεις των επιστημόνων στα λύματα απο τον αστικό ιστό της πόλης.

Στα ίδια επίπεδα παραμένει το ιικό φορτίο στα λύματα του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης στην έρευνα που διεξάγει η διεπιστημονική ομάδα του ΑΠΘ σε συνεργασία με την ΕΥΑΘ.

Συγκεκριμένα, μετά τον περιβαλλοντικό εξορθολογισμό των τελευταίων μετρήσεων που ολοκληρώθηκε σήμερα το πρωί, η σύγκριση των αναλύσεων από τα δείγματα της 13ης, 15ης και 18ης Ιανουαρίου, με τις αντίστοιχες προηγούμενες αναλύσεις της 6ης, 8ης και 11ης Ιανουαρίου, δείχνει πως η συγκέντρωση του γονιδιώματος του SARS-CoV-2 στα αστικά υγρά απόβλητα παραμένει ουσιαστικά σταθερή από τις αρχές του έτους, παρουσιάζοντας στο διάστημα αυτό οριακές αυξομειώσεις.

«Λαμβάνοντας υπόψη ακόμη και το ανώτατο χρονικό όριο, που σύμφωνα με τη βιβλιογραφία υπολογίζεται πως απαιτείται για την έκκριση ιικού φορτίου από τη στιγμή της μόλυνσης, δεν προκύπτει αύξηση της διασποράς του ιού στη πόλη από την αρχή του έτους. Η επιδημιολογική εικόνα δεν επιδεινώθηκε ούτε κατά τον εορτασμό των Θεοφανίων, όπου είχαν εκφραστεί κάποιες ανησυχίες σχετικά με περιστατικά συνωστισμού που παρατηρήθηκαν» , δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρύτανης του ΑΠΘ και επιστημονικά υπεύθυνος του ερευνητικού έργου, καθ. Νίκος Παπαϊωάννου.

Ερωτηθείς, αν από τις τελευταίες αναλύσεις μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα ως προς την επιδημιολογική αποτίμηση της επαναλειτουργίας των μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ο πρύτανης του ΑΠΘ απάντησε: «Είναι νωρίς ακόμη, το διάστημα για το οποίο έχουμε στοιχεία δεν επιτρέπει την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων, την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε χαμηλά επίπεδα διασποράς του ιού στην κοινότητα, είμαστε καλά».

Η μεθοδολογία αποτίμησης του κορονοϊού στα αστικά απόβλητα, που ανέπτυξε η ομάδα του ΑΠΘ, εξορθολογίζει τις μετρήσεις συγκέντρωσης του γονιδιώματος του ιού με βάση 24 περιβαλλοντικούς παράγοντες, που δύνανται να αλλοιώσουν τα αποτελέσματα των μετρήσεων.