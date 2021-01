Αθλητικά

Η Μπεκατώρου κατονόμασε στον εισαγγελέα και νέο θύμα σεξουαλικής κακοποίησης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το περιστατικό στο οποίο αναφέρθηκε επίσημα η Ολυμπιονίκης, φέρεται να έχει τελεστεί σε χρόνο που το αδίκημα δεν έχει παραγραφεί.

Στοιχεία που μπορούν να αξιοποιηθούν ποινικά φέρεται να κατέθεσε στον εισαγγελέα που διενεργεί προκαταρκτική εξέταση μετά τις καταγγελίες της για σεξουαλική κακοποίηση, η Ολυμπιονίκης Σοφία Μπεκατώρου.

Η χρυσή πρωταθλήτρια ιστιοπλοΐας, που συμπλήρωσε ενώπιον του εισαγγελέα Νίκου Σταφανάτου περισσότερες από τρεις ώρες διεξοδικής κατάθεσης, φέρεται να έδωσε στον εισαγγελικό λειτουργό δεδομένα που, σε αντίθεση με την δική της υπόθεση, επιδέχονται ποινικού ελέγχου, καθώς αφορούν πράξη ή πράξεις που ενδέχεται να διαπράχθηκαν εντός του ορίου των 15 ετών που έχει δυνατότητα να επιληφθεί η Δικαιοσύνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ ΜΠΕ, η Ολυμπιονίκης φαίνεται να κατονόμασε την περίπτωση συναθλήτριας της στον χώρο της ιστιοπλοΐας η οποία, σύμφωνα με την πρώτη μάρτυρα της έρευνας, έχει υποστεί σεξουαλική βία. Η ποινικά αξιόποινη πράξη κατά της συναθλήτριας της στην οποία αναφέρθηκε επίσημα η Ολυμπιονίκης, φέρεται να έχει τελεστεί σε χρόνο που το αδίκημα δεν έχει παραγραφεί και είναι ενεργή η δυνατότητα, μετά από καταγγελία τής παθούσας, ενεργοποίησης του εισαγγελέα.

Έτσι, θεωρείται δεδομένο ότι η αθλήτρια στην οποία αναφέρθηκε η κ. Μπεκατώρου θα κληθεί άμεσα από τον εισαγγελικό λειτουργό σε κατάθεση προκειμένου να επιβεβαιώσει την κ. Μπεκατώρου ή ακόμη και αυτή με την σειρά της να οδηγήσει στον "επόμενο κρίκο της αλυσίδας" βίαιων και υποτιμητικών συμπεριφορών σε βάρος αθλητών καριέρας από παράγοντες στον χώρο.

Πολλοί εκτιμούν ότι ενώπιον της εισαγγελικής Αρχής θα ανοίξουν στόματα που επί σειρά ετών παρέμεναν σιωπηλά για οδυνηρές πράξεις και ότι το τέλος της έρευνας που ξεκίνησε με την κατάθεση της κ. Μπεκατώρου θα φέρει ενώπιον της Δικαιοσύνης για εξηγήσεις πρόσωπα που επί σειρά ετών παρέμεναν στο απυρόβλητο.