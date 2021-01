Τεχνολογία - Επιστήμη

Εξιχνιάστηκε διαδικτυακή απάτη με “λεία” 260000 ευρώ σε κρυπτονομίσματα

Χτύπημα της ΕΛΑΣ στο κυβερνοέγκλημα. Στις έρευνες και η Europol.

Δικογραφία τακτικής διαδικασίας σε βάρος δυο αλλοδαπών για υπόθεση διαδικτυακής απάτης, παραβίασης ψηφιακού πορτοφολιού και κλοπής κρυπτονομισμάτων και χρηματικού ποσού, συνολικής αξίας 260.000 ευρώ σχηματίστηκε από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος,.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση «προηγήθηκε καταγγελία Έλληνα, σύμφωνα με την οποία, άγνωστοι δράστες, αφού παραβίασαν την προσωπική του θυρίδα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, υπέκλεψαν τα διαπιστευτήρια εισόδου και εισήλθαν στον λογαριασμό – ψηφιακό πορτοφόλι του, αφαιρώντας ψηφιακά νομίσματα (κρυπτονομίσματα) και χρηματικό ποσό, συνολικής αξίας 260.000 ευρώ, τα οποία στη συνέχεια μετέφεραν σε άλλα ψηφιακά πορτοφόλια.

Τα στοιχεία της υπόθεσης τέθηκαν υπόψη της αρμόδιας Εισαγγελίας, η οποία παρήγγειλε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, στο πλαίσιο της οποίας και μετά από εμπεριστατωμένη αστυνομική και ψηφιακή – διαδικτυακή έρευνα, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Κυβερνοεγκλήματος της Europol (EC3) και άλλες αστυνομικές Αρχές, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία των 2 αλλοδαπών, κατοίκων εξωτερικού.

Σημειώνεται ότι, ο εντοπισμός του τελικού προορισμού των κρυπτονομισμάτων και η εξακρίβωση των στοιχείων των δραστών, πραγματοποιήθηκε με τη χρήση εξειδικευμένου λογισμικού, με το οποίο ιχνηλατήθηκε η ροή των ψηφιακών νομισμάτων και πραγματοποιήθηκε σε βάθος ανάλυση των συναλλαγών που πραγματοποίησαν.

Μάλιστα, διαπιστώθηκε ότι, στα ψηφιακά πορτοφόλια που διατηρούν οι δράστες, έχουν εκταμιευθεί κρυπτονομίσματα αξίας περίπου 2.000.000 ευρώ.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι έρευνες για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης συνεχίζονται, σε συνεργασία με τη Europol και άλλες αστυνομικές Αρχές».