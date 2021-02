Life

“The Gunner's Dream” - Roger Waters: Νέα ηχογράφηση και βιντεοκλίπ (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

To τραγούδι αφηγείται την ιστορία ενός αεροπόρου που πεθαίνει και ονειρεύεται έναν πιο ασφαλή και καλύτερο κόσμο, χωρίς πόλεμο.

Στη δημοσιότητα έδωσε ο Rogers Waters νέα ηχογράφηση και βιντεοκλίπ του «The Gunner's Dream», του τραγουδιού από το άλμπουμ του 1983 των Pink Floyd The Final Cut. To τραγούδι αφηγείται την ιστορία ενός αεροπόρου που πεθαίνει και ονειρεύεται έναν πιο ασφαλή και καλύτερο κόσμο, χωρίς πόλεμο.

Το ασπρόμαυρο κλιπ ανοίγει με τον Waters στο πιάνο, να τραγουδά μόνος του στο στούντιό του. Τα μέλη της μπάντας του – ο Dave Kilminster στην κιθάρα, ο Joey Waronker στα ντραμς, ο μπασίστας Gus Seyffert, ο κιθαρίστας Jonathan Wilson, ο Jon Carin στο πιάνο και στα πλήκτρα, ο Bo Koster στο Hammond, οι τραγουδίστριες των Lucius, Jesse Wolfe και Holly Laessig – τον συναντούν καθώς ξετυλίγεται το τραγούδι, ο καθένας από το δικό του στούντιο.

«Χτες βράδυ, είδα το ντοκιμαντέρ The Man Who Saved the World, του 2013. Τ' όνομα αυτού του ανθρώπου είναι Stanislav Petrov. Ένα χρόνο πριν ο Stanislav έσωσε τον κόσμο το 1982, έγραψα ένα τραγούδι, το “The Gunner's Dream”» έγραψε ο Waters, στον λογαριασμό του στο Instagram. «Είναι παράξενο να σκέφτεσαι ότι αν ο Stanislav δεν ήταν στο σωστό μέρος, τη σωστή στιγμή, κανείς από εμάς δεν θα ήταν ζωντανός, κανείς κάτω των 37 χρόνων δεν θα είχε γεννηθεί».

«Αναγνωρίζεται από όλους, εκτός από τους κρετίνους, ότι τα πυρηνικά όπλα δεν έχουν καμία αξία. Αναγνωρίζεται επίσης ότι είναι μια ωρολογιακή βόμβα και ότι τα αγνοούμε, ρισκάροντας» συνέχισε ο Waters. «Ατυχήματα συμβαίνουν. Οι Stanislav αυτού του κόσμου είναι σπάνια ράτσα. Είμασταν εξαιρετικά τυχεροί».

«Αν κυβερνούσα τον κόσμο, θα άκουγα τα λόγια των σοφών. Θα απαλλαγόμουν από τα πυρηνικά όπλα. Το πρώτο πράγμα, αύριο το πρωί. Ανήμερα της ονομαστικής γιορτής του Δρος Κινγκ» τόνισε. «Βεβαίως, κανείς δεν μπορεί να κυβερνήσει τον κόσμο. Ο κόσμος δεν μπορεί να κυβερνηθεί. Μπορεί μόνον ν' αγαπηθεί, να τον σεβόμαστε και να τον μοιραζόμαστε. Αν είμαστε ακόμη εδώ, το πρωί».