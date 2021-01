Πολιτική

Βουλή: Κόντρες για 12 μίλια, Πρέσπες και ΑΟΖ

Σε υψηλούς τόνους, με "καρφιά" και αντεγκλήσεις, η συζήτηση του νομοσχεδίου για την επέκταση της αιγιαλίτιδας ζώνης στην περιοχή του Ιονίου.

Το λόγο για δεύτερη φορά έλαβε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να δώσει απαντήσεις σε όσα ανέφεραν στις τοποθετήσεις τους πολιτικοί αρχηγοί της αντιπολίτευσης κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια του νομοσχεδίου για την επέκταση της αιγιαλίτιδας ζώνης στην περιοχή του Ιονίου.

Με απάντηση στον κ. Βελόπουλο τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης ξεκίνησε ο πρωθυπουργός την τοποθέτησή του αναφερόμενος στο ευρωπαϊκό πιστοποιητικό εμβολιασμού, επισημαίνοντας ότι αυτό θα διευκολύνει τα πράγματα, θα είναι προς όφελος της ελληνικής οικονομίας, του ελληνικού Τουρισμού γι αυτό και στηρίζεται από παγκόσμια φόρα όπως η IATA.

«Ήθελα η σημερινή μέρα να είναι μια μέρα γιορτής για την Ελληνική Βουλή και επανέλαβα ότι για πρώτη φορά από το 1947, η Ελλάδα μεγαλώνει. Ασκεί το δικαίωμά της για επέκταση των χωρικών υδάτων στο Ιόνιο και υπό κανονικές συνθήκες θα έπρεπε να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση σε αυτό το συμβάν και τουλάχιστον στη σημερινή συνεδρίαση να περιορίσουμε τους τόνους της κριτικής για να μην μειώσουμε τη σημασία αυτής της απόφασης». Διότι, όπως τόνισε «αν αυτή η απόφαση ήταν τελικά τόσο αυτονόητη, γεννάται εύλογα το ερώτημα γιατί δεν είχε γίνει τόσα χρόνια».

Μάλιστα απευθυνόμενος στον Αλέξη Τσίπρα επεσήμανε ότι δίνει την εντύπωση πως «είναι κυνηγημένος από το φάντασμα των ανεκπλήρωτων προσδοκιών του». Με αναφορά στο τι έγινε το 2018, ο πρωθυπουργός επεσήμανε ότι «ο κ. Κοτζιάς ήταν αυτός ο οποίος λίγο πριν αποχωρήσει από το υπουργείο Εξωτερικών εισηγήθηκε μέσω προεδρικού διατάγματος την επέκταση των χωρικών υδάτων ισχυριζόμενος μάλιστα -κάτι το οποίο δεν μπορέσαμε στη συνέχεια να επιβεβαιώσουμε - ότι είχε κάνει σημαντική προετοιμασία προκειμένου αυτή η πολιτική απόφαση να υλοποιηθεί». Πρόσθεσε επίσης πως τότε στη ΝΔ υπήρχαν σκέψεις για το κατά πόσο αυτή η επέκταση σε εκείνη τη συγκυρία, η οποία θα γινόταν πριν από την οριοθέτηση ΑΟΖ θα ήταν ωφέλιμη. «Προσωπικά δεν είδα να ανασύρετε κάποια δικιά μου δήλωση για το θέμα, επειδή δεν είχα τοποθετηθεί αντιλαμβανόμενος την πολυπλοκότητά του», υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης.

Έκανε δε ξεχωριστή αναφορά σε απόσπασμα από το βιβλίο του κ. Κοτζιά στο οποίο όπως είπε αναφέρει «Μετά την παραίτησή μου, στα μέσα του Οκτώβρη του 2018, ο Τσίπρας έκανε πίσω, πιθανόν τον φόβισαν οι συνεργάτες του για το ότι μια τέτοια κίνηση δεν θα άρεσε στους Τούρκους. Είναι ακριβές αυτό ή όχι;» ρώτησε ευθέως τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Επισημαίνοντας πως τα γεγονότα επιβεβαιώνουν αυτό που λέει ο κ. Κοτζιάς και τόνισε «είναι πολύ άδικο να ασκείτε κριτική σε μια κυβέρνηση η οποία προχώρησε αυτή ην πρωτοβουλία όταν εσείς είχατε τη δυνατότητα να το κάνετε αλλά για λόγους που φαντάζομαι ότι θα θέλατε να διευκρινίσετε κάποια στιγμή επιλέξατε τελικά να ακολουθήσετε την πολιτική της δημιουργικής αδράνειας». Ο πρωθυπουργός ανέλυσε στη συνέχεια επιτεύγματα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής από την κυβέρνησή του κατά το δεκαοχτάμηνο που έχει την ευθύνη της διακυβέρνησης κι όπως είπε «στη συνέχεια με χαρά να τα βάλουμε στη ζυγαριά για να συγκρίνουμε αυτά τα οποία πετύχαμε εμείς με αυτά τα οποία πετύχατε εσείς».

Ο κ. Μητσοτάκης ξεκίνησε από τις δύο συμφωνίες οριοθέτησης αποκλειστικής οικονομικής ζώνης μία πλήρη με την Ιταλία, μία μερική με την Αίγυπτο. «Για πρώτη φορά η χώρα απέδειξε έμπρακτα ότι μπορεί να πετυχαίνει τέτοιες συμφωνίες με γειτονικές χώρες. Εμείς το κάναμε. Δεν το κάνατε εσείς». Πρόσθεσε επίσης ότι «μία επί της αρχής συμφωνία με την Αλβανία για διευθέτηση της εκκρεμότητας η οποία υπάρχει από το 2009-2010 για υπογραφή ΑΟΖ μετά την τότε υπαναχώρηση της Αλβανίας αφού όμως -το τονίζω- η Ελλάδα έχει επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα άρα μειώνει σημαντικά το αντικείμενο της διαφοράς μας ως προς την οριοθέτηση της ΑΟΖ έχουμε συμφωνήσει επί της αρχής, ο κ. Δένδιας με τον ομόλογό του κι εγώ προσωπικά με τον κ. Ράμα ότι θα είμαστε σε θέση να υπογράψουμε συνυποσχετικό για να πάμε σε διεθνές δικαιοδοτικό όργανο για την επίλυση αυτής της εκκρεμότητας». Τόνισε στο σημείο αυτό: «αποδεικνύουμε λοιπόν έμπρακτα σε όλες και σε όλους ότι και στις περιπτώσεις που δεν μπορούμε να λύσουμε τις διαφορές μας υπογράφοντας μια συμφωνία οριοθέτησης έχουμε τη δυνατότητα να συμφωνήσουμε τουλάχιστον ότι διαφωνούμε και να προσφύγουμε σε διεθνές δικαιοδοτικό όργανο».

«Τι άλλο πετύχαμε αυτό το διάστημα;», συνέχισε ο πρωθυπουργός. «Ενίσχυση όλου του πλέγματος των συμφωνιών, των συμμαχιών της χώρας σε συνέχιση πρωτοβουλιών που είχαν αναληφθεί από όλες τις ελληνικές κυβερνήσεις, ενίσχυση της σχέσης με το Ισραήλ, της σχέσης με την Αίγυπτο, επένδυση στα σχήματα των τριμερών αλλά και καινούργιες συμμαχίες με σημαντικούς στρατηγικούς παίκτες τους οποίους δυστυχώς είχε παραμελήσει η ελληνική εξωτερική πολιτική όπως είναι η Σαουδική Αραβία και ειδικά τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα».

Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός μέμφθηκε τον κ. Τσίπρα για το ότι αμφισβήτησε βελτίωση των σχέσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες επί πρωθυπουργίας του και κυρίως μετά την επίσκεψη του πρωθυπουργού στην Ουάσιγκτον καμία αλλαγή στάσης των ΗΠΑ έναντι της Τουρκίας που να στηρίζει τα ελληνικά συμφέροντα.. «Μπορεί να είχαμε πολλές διαφορές ύφους, κοσμοθεωρίας με τον απερχόμενο πρόεδρο Τραμπ, δεν μπορείτε να αμφισβητήσετε όμως ότι οι δηλώσεις οι οποίες έγιναν από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και από τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, τον κ. Πομπέο ουδέποτε υπήρξαν τόσο υποστηρικτικές για τις ελληνικές θέσεις όσο το τελευταίο εξάμηνο του περασμένο έτους. Και αυτό προφανώς δεν έγινε τυχαία. Έγινε ως αποτέλεσμα ενεργούς διπλωματικής πίεσης η οποία ασκήθηκε στην Ουάσιγκτον και η οποία κατέληξε και στην επιβολή κυρώσεων. Κυρώσεις οι οποίες επιβλήθηκαν μονομερώς από την αμερικανική κυβέρνηση ασχέτως του πλαισίου, το οποίο είχε συμφωνηθεί σε επίπεδο Κογκρέσου για κυρώσεις οι οποίες θα συμπαρασυρθούν από την ψήφιση του προϋπολογισμού. Αυτά είναι απτά αποτελέσματα ενεργής εξωτερικής πολιτικής», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια απευθυνόμενος και πάλι στον κ. Τσίπρα σε όσα είπε περί δυτικής στρατηγικής συμμαχίας με τη Γαλλία και στο ζήτημα των φρεγατών και της διαπραγμάτευσης για την ενίσχυση του Ναυτικού, είπε: «Όχι αμυντική συμφωνία με τη Γαλλία δε μας φέρατε, ούτε καν ανταλλακτικά για τα Μιράζ δεν είχατε φροντίσει να προμηθευτείτε», είπε ο κ. Μητσοτάκης προκαλώντας την αντίδραση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ρώτησε μάλιστα ευθέως τον κ. Τσίπρα αν έπρεπε ή όχι η ελληνική κυβέρνηση για την πολύ σημαντική αγορά που θα κάνει σε επίπεδο οπλικών συστημάτων να μην αναζητήσει ανταγωνιστικές προσφορές από τη στιγμή που καλούμαστε να ναυπηγήσουμε καινούργια πλοία. «Αυτό εισηγείστε; Δεν έπρεπε να ψάξουμε να ρωτήσουμε να δούμε ποια είναι η καλύτερη προσφορά;», ρώτησε και τόνισε ότι τα Rafale, είναι διαφορετική περίπτωση αφού είναι μεταχειρισμένα και αντικαθιστούν τα Mirage και μάλιστα πρόκειται για συμφωνία την οποία ψήφισε και ο ΣΥΡΙΖΑ.

Κλείνοντας τη δευτερολογία του ο πρωθυπουργός επεσήμανε ότι τα αποτελέσματα της πολιτικής της προηγούμενης κυβέρνησης έχουν κριθεί από τον ελληνικό λαό και οι Έλληνες πολίτες έχουν βγάλει τα συμπεράσματά τους ειδικά στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής για το ποιος μπορεί να τα διαχειριστεί με μεγαλύτερη αξιοπιστία και υπευθυνότητα.

Απάντησε ολοκληρώνοντας στον παραλληλισμό που έκανε ο κ. Τσίπρας μεταξύ των επεισοδίων στο Καπιτώλιο και των διαδηλώσεων έξω από την ελληνική Βουλή με αφορμή την ψήφιση της συμφωνίας των Πρεσπών. Επανέλαβε ότι πάρα πολλές φορές από το βήμα της Βουλής είχε πει ότι «εμείς διαφωνούμε με αυτή τη Συμφωνία αλλά άπαξ και ψηφιστεί είμαστε υποχρεωμένοι να την εφαρμόσουμε. Ήμασταν απολύτως συνεπείς με αυτά τα οποία είπαμε», υπογράμμισε.

«Εμένα κ. Τσίπρα τα επεισόδια στο Καπιτώλιο μου θύμισαν το 2011 και όχι το 2018, όταν η πάνω και η κάτω πλατεία ενώθηκαν σε ένα παραλήρημα αμφισβήτησης της αστικής δημοκρατίας. Με διχασμό, με απειλές για κρεμάλες, με συνθήματα περί καψίματος του Κοινοβουλίου και με εσάς στην πρώτη γραμμή ως νέος καβαλάρης του αντισυστημικού κινήματος» είπε ο κ. Μητσοτάκης και πρόσθεσε: «Εσείς και το κόμμα σας ήσασταν οι μεγάλοι ωφελημένοι από το διχασμό της ελληνικής κοινωνίας. Καβαλήσατε το κύμα του λαϊκισμού, του τοξικού λόγου, της περίπου κανονικοποίησης της βίας, του τρόπου κατασυκοφάντησης των πολιτικών σας αντιπάλων. Η πάνω και η κάτω πλατεία ενώθηκαν πολιτικά το 2015 και σας έφεραν στην εξουσία και γι΄ αυτό κυβερνήσατε με τον κ. Καμμένο χωρίς καμία δυσκολία» κατέληξε ο κ. Μητσοτάκης.

"Πυρά" Τσίπρα στην δευτερολογία του

Στις αντιφάσεις του πρωθυπουργού προ και μετά των εκλογών στο θέμα της επέκτασης των χωρικών μας υδάτων στο Ιόνιο επέμεινε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, κατά την δευτερολογία του απαντώντας στις αιτιάσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος του καταλόγισε ότι όταν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση δεν προχώρησε σε επέκταση των χωρικών μας υδάτων στο Ιόνιο ενώ είχε την δυνατότητα. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ακόμη ότι δεν υπάρχουν δικές του δηλώσεις που να εξέφραζε διαφωνία σε μία τέτοια πολιτική.

Απαντώντας, ο κ. Τσίπρας απευθυνόμενος προς τον πρωθυπουργό είπε: «Μου έκανε τρομακτική εντύπωση ότι σε σχόλιό μου για τις δηλώσεις των στελεχών της ΝΔ σε σχέση με τη διακηρυγμένη πρόθεσή μας να προχωρήσουμε σε επέκταση των χωρικών μας υδάτων με νόμο, λέτε τώρα "εγώ δεν το είπα". Διαχωρίζετε τη θέση σας από τους τομεάρχες σας, από τα στελέχη του κόμματός σας. Πολύ φοβάμαι, όταν το λέει ο πρωθυπουργός για στελέχη του το ίδιο θα πράξει και στο μέλλον για τους υπουργούς του. Θα τους αφήνει να εκτίθενται και την κρίσιμη στιγμή θα λέει "εγώ δεν το είχα πει". Αυτή δεν είναι υπεύθυνη στάση πρωθυπουργού. Παρακαλώ να αναλάβετε τις ευθύνες σας».

Απαντώντας επί της ουσίας για την προεργασία που είχε κάνει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε: «Ενημερώθηκα από τους διπλωμάτες του υπουργείου Εξωτερικών ότι το άρθρο 27 του Συντάγματος, προβλέπει ότι η διεύρυνση των ορίων της επικράτειας μπορεί να γίνει μόνο με νόμο που πρέπει να ψηφιστεί με 151 βουλευτές. Επίσης ότι κανένα Προεδρικό Διάταγμα δεν μπορεί να προχωρήσει από υπουργικό συμβούλιο και μετά να πάει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ανακοίνωσα ότι αυτή η πολιτική επιλογή θα προχωρήσει με νόμο και έδωσα εντολή στον αναπληρωτή τότε υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Κατρούγκαλο, να ετοιμάσει τον νόμο. Του ζήτησα μάλιστα να πάει στο Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής. Η απάντηση που έδωσε τότε ο τομεάρχης Εξωτερικών της ΝΔ, Γιώργος Κουμουτσάκος, ήταν "Μην τολμήσετε και το φέρετε και δεσμεύσετε την χώρα σε προεκλογική περίοδο"».

Συμπερασματικά, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης υποστήριξε: «Τέτοιες μείζονες πρωτοβουλίες προϋποθέτουν και ένα κλίμα εθνική συνεννόησης. Αυτό το κλίμα ως αντιπολίτευση εσείς δεν το δώσατε. Όταν εσείς έπρεπε να παράσχετε αυτή την συναίνεση, εσείς αντίθετα βγαίνατε με δηλώσεις "μην τολμήσετε να δεσμεύσετε την χώρα". Και επιπλέον υπήρχαν και άρθρα του κ. Βενιζέλου που δημιουργούσαν ένα κλίμα τοξικό. Σας κατηγορώ ότι συνειδητά το κάνατε, και σήμερα μας λέτε ότι δεν το έκανα εγώ αλλά τα στελέχη μου... Εμείς είχαμε επιλέξει να το κάνουμε σε μία χρονικότητα έξω από το προεκλογικό κλίμα των ευρωεκλογών».

Απάντησε, όμως, και για τα επεισόδια έξω από το Κοινοβούλιο και τους συσχετισμούς με τα όσα έγιναν στις ΗΠΑ: «Υπήρχε τότε οργανωμένο σχέδιο, και μπορεί να το επιβεβαιώσει ο τότε πρόεδρος της Βουλής, Νίκος Βούτσης, εισόδου στο Κοινοβούλιο για να κρεμάσουν τους προδότες που υπέγραφαν την Συμφωνία των Πρεσπών. Το κοινό σημείο ανάμεσα σε αυτά που συνέβησαν έξω από την ελληνική Βουλή και σε αυτά που συνέβησαν στο Καπιτώλιο είναι ότι ακροδεξιοί ήταν και εκεί και εδώ... Όσο για το κοινό σημείο της πάνω πλατείας του 2011 (στα οποία αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός) με τα επεισόδια του 2018 είναι ότι και στις δύο περιπτώσεις, το κόμμα σας ήταν στις διαδηλώσεις. Το κόμμα σας με πρόεδρο τον Αντώνη Σαμαρά (και δεν αναφέρομαι στα Ζάππεια που ήταν πολιτική θέση), είχε την στάση της στήριξης εκείνων των συλλαλητηρίων. Εκτός αν για όλα ισχύει ότι "δεν τα είπα εγώ, τα είπαν τα στελέχη μου"».

Για τα εξοπλιστικά, έκανε λόγο για ευθύνες του πρωθυπουργού και προανήγγειλε ότι σύντομα οι επιλογές του πρωθυπουργού θα προκαλέσουν αντίστοιχη συζήτηση στη Βουλή. Τέλος για τις αιτιάσεις ότι επί των ημερών του δεν ενίσχυσε τα οπλικά συστήματα της χώρας είπε: «Παραδώσατε μία χώρα χρεοκοπημένη με περιορισμένες δυνατότητες να συντηρήσουμε τα εξοπλιστικά συστήματα, ωστόσο η κυβέρνησή μας έκανε αυτά που έπρεπε- και μπορείτε να ρωτήσετε τους ανθρώπους σας».

Η απάντηση του Πρωθυπουργού

Στην τριτολογία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης ρώτησε τον Αλέξη Τσίπρα αν έστειλε ποτέ σχετικό Προεδρικό Διάταγμα για την επέκταση των χωρικών υδάτων προς δυσμάς στο ΣΤΕ.

Το ρώτησε επίσης γιατί δεν επικοινώνησε απευθείας τότε με τον ίδιο για να ζητήσει τη στήριξη της αξιωματικής αντιπολίτευσης και γιατί αυτή τη συναίνεση δεν την επιδίωξε και στη συμφωνία των Πρεσπών.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι η συμφωνία των Πρεσπών ήταν ένα θέμα πιο ευαίσθητο εθνικά στο οποίο ο κ. Τσίπρας επέλεξε να προχωρήσει μόνος αλλά για το θέμα των χωρικών υδάτων λέει ότι δεν υπήρχαν συνθήκες συναίνεσης και ήμασταν σε προεκλογική περίοδο.

«Επίσης εξακολουθεί να υπάρχει η ευθεία τοποθέτηση του κ. Κοτζιά ότι δεν το κάνατε γιατί φοβηθήκατε τις αντιδράσεις της Τουρκίας. Καλό είναι να υπάρχει πλήρης ιστορική αποτύπωση της πραγματικότητας», συνέχισε ο κ. Μητσοτάκης υπογραμμίζοντας πως η πραγματικότητα και η Ιστορία θα γράψει ότι εξωτερική πολιτική με προθέσεις δεν γίνεται.

Γεννηματά σε Μητσοτάκη: Χαμηλώστε τους τόνους

Δεν μπορείτε σήμερα να κάνετε κριτική, αν δεν κάνετε πρώτα αυτοκριτική, κύριε πρωθυπουργέ», παρατήρησε η Φώφη Γεννηματά στη δευτερολογία της σχολιάζοντας στους διαξιφισμούς και τις αλληλοκατηγορίες ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα, στη Βουλή. Η κ. Γεννηματά τόνισε ότι η δημαγωγία και ο λαϊκισμός το 2011 με το αντιμνημόνιο φούντωσαν αυτό το κύμα της οργής και η χώρα το πλήρωσε πάρα πολύ ακριβά καταλογίζοντας την ευθύνη στη Νέα Δημοκρατία και τον ΣΥΡΙΖΑ.

«Θα έπρεπε, σήμερα, να αναρωτηθούμε όλοι, ιδιαίτερα καθώς καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε την πανδημία, που θα βρισκόταν η χώρα αν δεν υπήρχε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ να βάλει πλάτη και να την κρατήσει μακριά από τη χρεοκοπία και την έξοδό της από την Ευρώπη και την ευρωζώνη», τόνισε η κ. Γεννηματά.

Κάλεσε τον πρωθυπουργό να μην θριαμβολογεί και να χαμηλώσει τους τόνους, ιδιαίτερα στα εθνικά θέματα, γιατί, όπως ανέφερε, «όλοι γνωρίζουν, μέσα και έξω από αυτήν την αίθουσα, ότι δεν αποτέλεσε ποτέ μέχρι σήμερα επιλογή των ελληνικών κυβερνήσεων η τμηματική επέκταση των χωρικών μας υδάτων και ότι αυτό συμβαίνει επειδή ακριβώς έχουν αλλάξει οι συνθήκες, επειδή διαβιβάστηκαν με καθυστέρηση οι συνθήκες από την κυβέρνησή σας και αναγκαστήκαμε να προχωρήσουμε σε αυτή την επιλογή, που σήμερα πραγματικά όλοι στηρίζουμε, γιατί όλοι αντιλαμβανόμαστε σε αυτή την αίθουσα ότι στηρίζουν τα εθνικά μας συμφέροντα».

