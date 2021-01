Πολιτισμός

Λόφος Στρέφη: Ξαναγίνεται τόπος περιπάτου και αναψυχής (εικόνες)

Βγαίνει από τον λήθαργο και την εγκατάλειψη ο κατάφυτος λόφος των Εξαρχείων. Ο Δήμος Αθηναίων ξεκινά μία σειρά από παρεμβάσεις που επαναφέρουν την αίγλη του, του δίνουν ζωή και κλείνουν «τον κύκλο της απαξίωσης του».

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Δήμου, ο λόφος σύντομα θ' αλλάξει όψη, προσφέροντας και «πάλι, τον περίπατο, τον αθλητισμό, την αναψυχή, τη θέα και την ασφάλεια που έδινε για δεκαετίες στους επισκέπτες του».

Η ριζική ανάπλαση του λόφου, γίνεται εφικτή με το πρόγραμμα «Υιοθέτησε την πόλη σου». Είναι το πρόγραμμα που έως σήμερα, έχει δώσει τη δυνατότητα στην Αθήνα, να αξιοποιήσει, να αναβαθμίσει και να δημιουργήσει χώρους που έχει ανάγκη η πόλη, και «δίνοντας τη δυνατότητα στον Δήμο να θέτει τα δεδομένα, να σχεδιάζει και να ελέγχει τις παρεμβάσεις, να μειώνει το κόστος τους και παράλληλα, μέσα από τη συνεργασία με όλους εκείνους που συμμετέχουν, να αποδίδει άμεσα στην πόλη έργα και χώρους αξιοπρεπείς και αναβαθμισμένους», όπως υπογραμμίζεται στη σχετική ανακοίνωση.

Μέχρι τώρα, το «Υιοθέτησε την πόλη σου» έχει να επιδείξει την ολοκλήρωση της ανακατασκευής της πλατείας Ομονοίας, τη δημιουργία πάρκων στις γειτονιές της Αθήνας, σε δράσεις που ενισχύουν την κοινωνική αλληλεγγύη και συνοχή, την εικόνα της Αθήνας ως τουριστικού προορισμού «και πολλά άλλα έργα, που θα χρειάζονταν αρκετά χρόνια για να αποδοθούν στους Αθηναίους και τις Αθηναίες», τονίζεται στην ίδια ανακοίνωση.

Ειδικότερα στην ανάπλαση του λόφου του Στρέφη, θα αξιοποιηθεί δωρεά της "PRODEA Investments", που περιλαμβάνει «το απαραίτητο πλέγμα μελετών και παρεμβάσεων, τις οποίες εποπτεύει και συντονίζει ο Δήμος των Αθηναίων, ορίζοντας το πλαίσιο των ενεργειών, ώστε να προκύψει το επιθυμητό αποτέλεσμα», αναφέρει η ανακοίνωση. Σύμφωνα με τον Δήμο «η συμμετοχή της "PRODEA Investments" στο πρόγραμμα, δίνει πλέον τη δυνατότητα να αναδειχθεί η κορυφογραμμή του λόφου, να ενισχυθεί η προσβασιμότητα και η ασφάλεια, να επανασχεδιαστεί η παιδική χαρά και να γίνουν σημαντικά έργα αποκατάστασης σε όλη την περιοχή».

Ήδη το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας, στην πρόσφατη συνεδρίαση του, ενέκρινε την έναρξη των διαδικασιών για την εκπόνηση της μελέτης, μέσω της οποίας θα αναπτυχθούν οι κατευθυντήριες γραμμές του έργου. Θα ακολουθήσει η διαβούλευση της δημοτικής κοινότητας για το σχέδιο, ενώ το τελικό "πράσινο φως" για την έναρξη των παρεμβάσεων στο Λόφο θα δοθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης, υπογραμμίζει ότι το έργο έχει προδιαγραφές που σέβονται το περιβάλλον, είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τον χαρακτήρα και την ιστορία της γειτονιάς και στοχεύει στην περαιτέρω διασύνδεσή της με αυτό τον σημαντικό πνεύμονα πρασίνου. Και ευχαριστεί την "PRODEA Investments" για τη στήριξη της προσπάθειας του Δήμου.

Η ανάπλαση του λόφου του Στρέφη «είναι από αυτές τις παρεμβάσεις που φέρνουν στην επιφάνεια την μαγεία που προσφέρουν γωνιές της Αθήνας όπως αυτή» σημειώνει ο κ. Μπακογιάννης και προσθέτει: «Και αυτό που κάνουμε εδώ, είναι να συνεχίζουμε την προσπάθεια, όπως κάναμε με την πλατεία της Ομόνοιας, όπως κάνουμε με την πλατεία Θεάτρου, τον Λυκαβηττό αλλά και με όλα τα "ξεχασμένα" σημεία της πόλης, να τα επαναφέρουμε στην καθημερινή ζωή της πόλης. Και είναι πολύ αισιόδοξο ότι όλο αυτό το επιτυγχάνουμε με την συνεργασία με μια κορυφαία εταιρεία του ιδιωτικού τομέα, την "PRODEA Investments", στο πλαίσιο του "Υιοθέτησε την πόλη σου". Ένα πρόγραμμα που μας επιτρέπει να σχεδιάζουμε, να κάνουμε έργα βάσει των αναγκών της Αθήνας αλλά με τη συνεργασία όλων εκείνων που μπορούν να προσφέρουν σε αυτή».

Από την πλευρά του, ο Αριστοτέλης Καρυτινός, αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της "PRODEA Investments", δήλωσε μεταξύ άλλων ότι θα δημιουργηθεί «όχι μόνο ένας υπερτοπικού χαρακτήρα σύγχρονος, ασφαλής, και προσιτός χώρος, πρασίνου και άθλησης, αλλά πραγματικά ένας πόλος έλξης και αναφοράς για τους δημότες και τους επισκέπτες, όπως αρμόζει στην πόλη που θέλουμε».