Κοινωνία

Ο Παρνασσός έγινε... Ανταρκτική: “Άγγιξε” τους -28 η θερμοκρασία

Οι μετρήσεις που κατέγραψαν οι σταθμοί του meteo.

Το πρωί της Τρίτης 19 Ιανουαρίου, μετά το πέρας της κακοκαιρίας "Λέανδρος", στην παγωμένη δολίνη στο Βαθύσταλο Παρνασού καταγράφηκε ελάχιστη θερμοκρασία 27,8 βαθμών Κελσίου κάτω από το μηδέν, ενώ αναμένονται οι μετρήσεις από μια άλλη δολίνη, στην Κεχρωτή Μαινάλου, σύμφωνα με το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Οι δολίνες είναι φυσικοί σχηματισμοί σε υψίπεδα και γενικότερα σε οροσειρές λόγω της καταβύθισης του εδάφους. Έχουν συνήθως μικρή έκταση και περικλείονται από υψηλότερες ράχες, που τις απομονώνουν από την ευρύτερη ατμοσφαιρική κυκλοφορία. Έτσι, χαρακτηρίζονται από μακρές περιόδους παγετού και από ακραίες τιμές ελαχίστων θερμοκρασιών, ακόμα και τους καλοκαιρινούς μήνες. Υπό κατάλληλες καιρικές συνθήκες, μπορεί κανείς να δει στις δολίνες σπάνιες εικόνες, όπως στρώματα από κρυστάλλους ή παγωμένα έλατα (όταν επικρατούν εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες και εισβάλλει θερμότερος ατμοσφαιρικός αέρας που παγώνει).

Στην Ελλάδα έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν αυτόματοι μετεωρολογικοί σταθμοί του δικτύου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr σε δύο δολίνες: στο Βαθύσταλο Παρνασσού σε υψόμετρο 1.780 μέτρων και στην Κεχρωτή Μαινάλου σε υψόμετρο 1.613 μέτρων.

Τα έως τώρα στοιχεία από την Κεχρωτή δείχνουν ότι στις δολίνες όλους σχεδόν τους καλοκαιρινούς μήνες εκδηλώθηκε παγετός. Οι χαμηλότερες ελάχιστες θερμοκρασίες σημειώνονται συστηματικά τον Ιανουάριο, μήνα κατά τον οποίο έχουν καταγραφεί τέσσερις φορές θερμοκρασίες κάτω από τους μείον 30 βαθμούς Κελσίου. Το απόλυτο ρεκόρ ελάχιστης θερμοκρασίας του σταθμού είναι οι μείον 35,3 βαθμοί που καταγράφηκαν στις 17 Ιανουαρίου 2012.