Οικονομία

ΟΑΕΔ: Αυξήθηκε η ανεργία τον Δεκέμβριο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Απογοητευτικά τα στοιχεία για τον Δεκέμβριο σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019. Ο "χάρτης" της ανεργίας.

Αυξήθηκε ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων του ΟΑΕΔ τον Δεκέμβριο του 2020.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τον ΟΑΕΔ ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων έφτασε τα 1.181.296 άτομα τον Δεκέμβριο έναντι 1.153.434 τον Νοέμβριο του 2020 (ποσοστιαία μεταβολή +2,42%) και έναντι 1.128.421 τον Δεκέμβριο του 2019 (ποσοστιαία μεταβολή +4,69%).

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία εγγεγραμμένης ανεργίας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων, με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας (αναζητούντων εργασία), τον Δεκέμβριο του 2020, ανήλθε σε 1.133.432 άτομα.

Από αυτά, 560.567 (ποσοστό 49,46%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 572.865 (ποσοστό 50,54%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανήλθαν σε 422.487 (ποσοστό 37,28%) και οι γυναίκες ανήλθαν σε 710.945 (ποσοστό 62,72%).

Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία), τον Δεκέμβριο του 2020, ανήλθε σε 47.864 άτομα. Οι άνδρες ανήλθαν σε 15.079 (ποσοστό 31,50%) και οι γυναίκες σε ανήλθαν σε 32.785 (ποσοστό 68,50%).

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, τον Δεκέμβριο του 2020, (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα), ανήλθε σε 202.504 άτομα, από τα οποία οι 133.631 (ποσοστό 65,99%) είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουμένων και οι 68.873 (ποσοστό 34,01%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων. Οι άνδρες ανήλθαν σε 87.841 (ποσοστό 43,38%) και οι γυναίκες ανήλθαν σε 114.663 (ποσοστό 56,62%).

Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, 116.691 (ποσοστό 57,62%) είναι κοινοί, 1.920 (ποσοστό 0,95%) είναι οικοδόμοι, 68.873 (ποσοστό 34,01%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 11.794 (ποσοστό 5,82%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 2.904 (ποσοστό 1,43%) είναι εκπαιδευτικοί και 322 (ποσοστό 0,16%) είναι λοιποί.