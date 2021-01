Οικονομία

Στουρνάρας: το δεύτερο κύμα της πανδημίας καθυστερεί την ανάπτυξη

"Να μην χαθεί η ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης", ζητά ο επικεφαλής της ΤτΕ.

Την αναγκαιότητα του σχεδίου της ΤτΕ για τη bad dank που θα αναλάβει τη διαχείριση σημαντικού ποσοστού των μη εξυπηρετούμενων δανείων τόνισε ο επικεφαλής της τράπεζας Γιάννης Στουρνάρας, στο ετήσιο μήνυμά του προς το προσωπικό της τράπεζας.

Οπως αναφέρει ο κ. Στουρνάρας, τα ΜΕΔ συνεχίζουν να αποτελούν το μείζον πρόβλημα, το οποίο μάλιστα αναμένεται να ενταθεί όταν αρθούν τα μέτρα στήριξης που υιοθετήθηκαν λόγω της πανδημίας.

Οσο για την οικονομία, ο κ. Στουρνάρας υπογραμμίζει ότι το δεύτερο κύμα της πανδημίας αυξάνει την αβεβαιότητα και καθυστερεί την ανάκαμψη. Ωστόσο, μέσω των κονδυλίων του ευρωπαϊκού μέσου ανάκαμψης δίνεται η δυνατότητα να αξιοποιηθεί η κρίση ως ευκαιρία για τον εκσυγχρονισμό, την πράσινη μετάβαση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας και την υιοθέτηση ενός βιώσιμου και εξωστρεφούς προτύπου οικονομικής ανάπτυξης. Οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι δεν θα χαθεί αυτή η ευκαιρία για την Ελλάδα, καθώς και ότι μεσοπρόθεσμα, όταν η ανάκαμψη της οικονομίας επανέλθει σε στέρεη βάση, θα αποκατασταθεί η δημοσιονομική ισορροπία.

Το μήνυμα του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα προς το προσωπικό της

Στην επιστολή του ο κ. Στουρνάρας επισημαίνει τα εξής:

«Αγαπητοί συνάδελφοι,

Για τους περισσότερους από εμάς το 2020 ήταν μια χρονιά που θέλουμε να ξεχάσουμε. Αν προσπαθήσουμε όμως να υπερβούμε τη στιγμή και να παραμερίσουμε για λίγο τα προβλήματα και τις καθημερινές δυσκολίες που σκιάζουν την οπτική μας, ίσως μπορέσουμε να δούμε ότι η χρονιά που πέρασε περιέχει και πολλά διδάγματα που αξίζει να τα θυμόμαστε στα χρόνια που θα έρθουν.

Αν μου επιτρέπεται να παραφράσω τον μεγάλο Εφέσιο φιλόσοφο Ηράκλειτο θα έλεγα ότι «μήτηρ πάντων πανδημία», η οποία καθορίζει τα πάντα και επιφέρει αλλαγές στην κοινωνία, την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τους θεσμούς.

Μεταξύ άλλων η πανδημία καταδεικνύει τη σημασία της αξιοποίησης και εφαρμογής της επιστημονικής γνώσης, υπενθυμίζοντάς μας ότι το υψηλό επιστημονικό επίπεδο των συναδέλφων μας επιτρέπει στην Τράπεζα της Ελλάδος να λειτουργεί διαχρονικά ως δυνάμει σύμβουλος της Πολιτείας και της κοινωνίας σε θέματα οικονομικής πολιτικής. Η ευθύνη που συνεπάγεται ο ρόλος μας αυτός είναι ακόμη μεγαλύτερη στις μέρες μας, καθώς σε περιόδους αυξημένης αβεβαιότητας οι πολίτες, ακόμη και οι πιο σκεπτικιστές, προσβλέπουν στους θεσμούς, αναζητώντας καθοδήγηση για την έξοδο από την κρίση.

Όπως συνέβη με όλους τους οργανισμούς, η Τράπεζα αντιμετώπισε μεγάλες οργανωτικές και λειτουργικές προκλήσεις λόγω της πανδημίας. Με ικανοποίηση παρατηρώ ότι όπως έκαναν και οι προκάτοχοί μας πολλές φορές στο παρελθόν, καταφέραμε να μετατρέψουμε τις αντιξοότητες σε ευκαιρίες. Αναφέρω ως παράδειγμα τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Τράπεζας, ο οποίος επιταχύνθηκε με την προσθήκη της δυνατότητας τηλεργασίας για την μεγάλη πλειοψηφία των συναδέλφων μας που η φύση της εργασίας τους το επιτρέπει.

Τη χρονιά που μας πέρασε η οικογένεια της Τράπεζας αυξήθηκε με την προσθήκη στο έμψυχο δυναμικό της 59 νέων συναδέλφων, στους οποίους εύχομαι καλή σταδιοδρομία. Ολοκληρώθηκαν επίσης οι προαγωγές για όλες τις βαθμίδες προσωπικού.

Σε οργανωτικό επίπεδο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη το έργο της διοικητικής αναδιοργάνωσης της Τράπεζας «Μέλλον», καθώς ολοκληρώθηκε η A' φάση του έργου και βρίσκεται σε εξέλιξη η Β’ φάση του που περιλαμβάνει τη διαμόρφωση του σχεδίου του νέου οργανωτικού πλαισίου της Τράπεζας. Χαίρομαι μάλιστα ιδιαίτερα που ένας σημαντικός αριθμός συναδέλφων μας αξιοποίησε την ευκαιρία που τους δόθηκε για να συμβάλλουν στη διαμόρφωση του νέου οργανωτικού και λειτουργικού πλαισίου της Τράπεζας με τις δικές τους επισημάνσεις και προτάσεις.

Κοινό μας Όραμα είναι να είμαστε μια αποτελεσματική, αξιόπιστη και καινοτόμα κεντρική τράπεζα που να χαίρει της εμπιστοσύνης της κοινωνίας.

Για να το πετύχουμε αυτό στοχεύουμε στην επόμενη τριετία

• στη διαρκή ενίσχυση της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος,

• στην επαύξηση της καλής φήμης και της εμπιστοσύνης των πολιτών στην Τράπεζα,

• στη βελτίωση της οργανωτικής μας ικανότητας και ανθεκτικότητας και

• στην ανάδειξη του ρόλου της Τράπεζας σε θέματα χρηματοοικονομικής τεχνολογίας, περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής.

Όπως ίσως γνωρίζετε, συνηθίζω στο ετήσιο μήνυμα μου να περιλαμβάνω και μια επιγραμματική αναφορά στην οικονομία. Το πράττω γιατί πιστεύω ότι είναι χρήσιμο, τόσο για εσάς όσο και για την ίδια την Τράπεζα, να γνωρίζετε όλοι σας τις βασικές θέσεις της, καθώς στην καθημερινότητά σας εκτός τραπέζης λειτουργείτε και ως άτυποι πρεσβευτές της.

Η πανδημία έχει βαρύτατες υγειονομικές, κοινωνικές, οικονομικές και δημοσιονομικές επιπτώσεις. Το δεύτερο κύμα της πανδημίας αυξάνει την αβεβαιότητα και καθυστερεί την ανάκαμψη. Ωστόσο, μέσω των κονδυλίων του ευρωπαϊκού μέσου ανάκαμψης δίνεται η δυνατότητα να αξιοποιηθεί η κρίση ως ευκαιρία για τον εκσυγχρονισμό, την πράσινη μετάβαση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας και την υιοθέτηση ενός βιώσιμου και εξωστρεφούς προτύπου οικονομικής ανάπτυξης. Οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι δεν θα χαθεί αυτή η ευκαιρία για την Ελλάδα, καθώς και ότι μεσοπρόθεσμα, όταν η ανάκαμψη της οικονομίας επανέλθει σε στέρεη βάση, θα αποκατασταθεί η δημοσιονομική ισορροπία.

Ειδικότερα σε ότι αφορά στον τραπεζικό τομέα, είχαμε σημαντική αύξηση των καταθέσεων και της ρευστότητας. Η κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών είναι ικανοποιητική. Η πρόκληση όμως των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) και της υψηλής αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης παραμένει. Τα ΜΕΔ μειώθηκαν το 2020, αναμένεται όμως νέα εισροή ΜΕΔ λόγω της πανδημίας.

Παρά τις σημαντικές θεσμικές αλλαγές, όπως η ενεργοποίηση του μηχανισμού “Ηρακλής” και η αναμόρφωση του πτωχευτικού δικαίου, και τη σημαντική αποκλιμάκωση του αποθέματος των ΜΕΔ που έχει ήδη επιτευχθεί από το 2016 μέχρι σήμερα, τα ΜΕΔ συνεχίζουν να αποτελούν το μείζον πρόβλημα, το οποίο μάλιστα αναμένεται να ενταθεί όταν αρθούν τα μέτρα στήριξης που υιοθετήθηκαν λόγω της πανδημίας. Για το λόγο αυτό, η Τράπεζα της Ελλάδος έχει υποβάλει στην κυβέρνηση πρόταση για τη δημιουργία μιας εταιρίας διαχείρισης στοιχείων ενεργητικού, η οποία θα αναλάβει τη διαχείριση ενός σημαντικού ποσοστού ΜΕΔ, ενώ παράλληλα η πρόταση προβλέπει και την αντιμετώπιση του ζητήματος της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης.

Το 2021 ελπίζουμε να σηματοδοτήσει την αρχή του τέλους της πανδημίας και της επιστροφής στην κανονικότητα. Για εμάς τους Έλληνες η χρονιά που ξεκινά έχει μια ιδιαίτερη σημασία καθώς φέτος συμπληρώνονται 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821, η οποία οδήγησε στη δημιουργία του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Είμαστε πολύ περήφανοι που η Τράπεζα της Ελλάδος είναι χορηγός του Νομισματικού Προγράμματος της Επιτροπής «Ελλάδα 2021». Επιπλέον οι συνάδελφοι μας, διεθνώς βραβευμένοι χαράκτες του Ελληνικού Νομισματοκοπείου, είναι αυτοί που σχεδίασαν τα 14 σπάνιας συλλεκτικής αξίας νομίσματα του προγράμματος, τα οποία εκτυπώνονται στις εγκαταστάσεις του Νομισματοκοπείου μας. Η Τράπεζα συμμετέχει επίσης, από κοινού με το Μουσείο Μπενάκη, την Εθνική Τράπεζα και την Alpha Bank, στην μεγάλη επετειακή έκθεση «1821 πριν και μετά».

Η πορεία της χώρας μας στα 200 αυτά χρόνια κάθε άλλο παρά ομαλή και ανέφελη υπήρξε. Οι Έλληνες καταφέραμε όμως σε πολύ μεγάλο βαθμό να μετατρέψουμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίσαμε σε ευκαιρίες, βγαίνοντας κάθε φορά ισχυρότεροι. Υπό μια έννοια μάλιστα οι κρίσεις λειτούργησαν και ευεργετικά, καθώς μας έδωσαν την ευκαιρία να αξιοποιήσουμε έμφυτες αρετές και αξίες μας όπως η ευθύνη, η αλληλεγγύη και η δημιουργικότητα, αλλά και να συνειδητοποιήσουμε προ του κινδύνου τη σημασία που έχει η εθνική συνεννόηση, ο ορθολογισμός, ο συντονισμός και η υπεύθυνη ηγεσία.

Με ικανοποίηση διαπιστώνω ότι τα διδάγματα από την μακρόχρονη ιστορία του έθνους μας συμπίπτουν με τα αντίστοιχα διδάγματα της πρόσφατης περιόδου και αντανακλώνται στον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω από καρδιάς για την εργατικότητα, την αφοσίωση, τη συνέπεια και σε πολλές περιπτώσεις την αυταπάρνηση με την οποία επιτελέσατε τα καθήκοντά σας τη χρονιά που μας πέρασε, συχνά υπό αντίξοες συνθήκες.

Εύχομαι σε όλους σας πρώτα απ’ όλα καλή υγεία, ευτυχία και χρόνια πολλά!»