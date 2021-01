Αθλητικά

Κακλαμανάκης: 12χρονη αθλήτρια αφορά η σεξουαλική κακοποίηση που κατήγγειλε η Μπεκατώρου

Ο Νίκος Κακλαμανάκης γνωρίζει ποια είναι η αθλήτρια που αποκάλυψε η Σοφία Μπεκατώρου ότι έπεσε θύμα βιασμού.

Σεξουαλική κακοποίηση συναθλήτριάς της, επίσης από το χώρο της ιστιοπλοΐας, που φέρεται να έχει τελεστεί σε χρόνο που το αδίκημα δεν έχει παραγραφεί κατήγγειλε, σήμερα, ενώπιον του Εισαγγελέα η Ολυμπιονίκης Σοφία Μπεκατώρου.

Όπως αποκάλυψε ο Νίκος Κακλαμανάκης, μιλώντας στο Mega, η νέα σοβαρή καταγγελία που έκανε στον εισαγγελέα η Σοφία Μπεκατώρου αφορά μια περίπτωση σεξουαλικής κακοποίησης που έγινε πριν από 9 χρόνια και αφορά ένα παιδί που ήταν τότε από 11 έως 14 ετών!

Ο κ. Κακλαμανάκης είπε ότι το κορίτσι είναι σήμερα 21 ετών και δεν θέλησε να πει άλλες λεπτομέρειες καθώς όπως είπε μένει σε περιοχή που η κοινωνία είναι κλειστή και δεν θέλει να το εκθέσει.

Η συγκεκριμένη αθλήτρια αναμένεται να κληθεί να καταθέσει ενώπιον του εισαγγελέα χωρίς να αποκλείεται ότι και εκείνη με τη σειρά της, εκτός από τη δίκη της περίπτωση, δε θα αναφερθεί και σε άλλα πρόσωπα.