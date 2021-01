Αθλητικά

Κύπελλο Ελλάδας: Πρώτο “βήμα” πρόκρισης από Άρη και Βόλο

Νίκες για τους Θεσσαλονικείς και τους Βολιώτες κόντρα, αντιστοίχως, σε Άστέρα και ΟΦΗ

Προβάδισμα πρόκρισης στην «8άδα» πήρε ο Άρης (2-0) κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης για το Κύπελλο Ελλάδος, με τις «χρυσές» αλλαγές του Άκη Μάντζιου, Μπερτόγλιο και Μαντσίνι να σκοράρουν τα γκολ της νίκης μέσα σε διάστημα έξι λεπτών (69'-75').

Έως τότε ο Άρης έμοιαζε εγκλωβισμένος στην καλή αμυντική λειτουργία των παικτών του Μίλαν Ράσταβατς. Το πρώτο ημίχρονο κύλησε σε ρυθμό... slow motion. Οι Γκάμα, Γκαρσία, Σίλβα και Μάνος ήταν φανερά εκτός κλίματος αγώνα, με αποτέλεσμα οι Κίτρινοι να μην απειλούν την εστία του Τσιφτσή, παρά μόνο σε μία φάση με τον Μάνο να βλέπει τον νεαρό πορτιέρε των Αρκάδων να αποκρούει το σουτ του με το κεφάλι.

Λίγο μετά την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου (στο 54'), ο Μάντζιος έριξε στο γήπεδο τον Μπερτόγλιο (που τόσο του είχε λείψει στα τρία προηγούμενα παιχνίδια πρωταθλήματος). Στο 66' πέρασε και τον Μαντσίνι, σε ρόλο φορ. Τρία λεπτά αργότερα, ο δεύτερος άνοιξε το σκορ με ωραία κεφαλιά, έπειτα από την όμορφη συνεργασία των Σίλβα, Σάκιτς. Εξι λεπτά αργότερα, οι δύο αλλαγές του Μάντζιου, συνεργάστηκαν άψογα, αυτή τη φορά ο Μαντσίνι από σκόρερ, ντύθηκε... πασαδόρος και ο Μπερτόγλιο με έξοχο πλασέ δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη.

Η δουλειά είχε ήδη γίνει για τον Άρη που στη συνέχεια του αγώνα διαφύλαξε το υπέρ του σκορ και πλέον πάει στην Τρίπολη σε δύο εβδομάδες με στόχο να «καθαρίσει» την πρόκριση στην οκτάδα.

Προβάδισμα πρόκρισης και ο Βόλος

Άλλο πρωτάθλημα, άλλο Κύπελλο... Στις 23 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής για τη Super League, ο ΟΦΗ είχε κάνει... πάρτι στο Βόλο, επικρατώντας με 4-1 στο «Πανθεσσαλικό». Τούτη τη φορά οι Θεσσαλοί πήραν το... αίμα τους πίσω, επικράτησαν με 2-0 το απόγευμα της Τετάρτης (20/1) στον πρώτο αγώνα για τη φάση των «16» του Κυπέλλου Ελλάδας, χάρις στα γκολ των Νίκολας Μαρτίνες (52΄) και Μήτογλου (85΄), κι απέκτησαν ισχυρό προβάδισμα πρόκρισης για τα προημιτελικά.

Η ομάδα της Κρήτης έδειξε μεγαλύτερη διάθεση στο πρώτο 45λεπτο και ήταν εκείνη που έφτασε και πιο κοντά στο γκολ με τις ευκαιρίες του Στάρτζεον στο 10΄ (μπλόκαρε ο Γκαραβέλης) και στο 44΄ (σουτ ελάχιστα άουτ).

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Βόλος μπήκε πολύ πιο δυνατά στο γήπεδο και μόλις στο 47΄ έχασε μεγάλη ευκαιρία, όταν η κεφαλιά του Γκρίλο έπειτα από κόρνερ του Μπαρτόλο, «έγλυψε» το δεξί δοκάρι.

Στο 52΄, από άτσαλο διώξιμο του Ουές, ο Μπαριέντος έστρωσε τη μπάλα έξω από την περιοχή στο Νίκολας Μαρτίνες, ο οποίος «άδειασε» με περιστροφή τον Στάικο και με δυνατό αριστερό σουτ, έστειλε τη μπάλα στο αριστερό δοκάρι και στο βάθος της εστίας του Σωτηρίου.

Ο Βόλος συνέχισε να είναι επιθετικός, αναζητώντας και δεύτερο τέρμα κι έφτασε κοντά στο 2-0 με το Ρενάτο Σάντος στο 58΄, όμως το ξαφνικό σουτ που επιχείρησε, κατάφερε να το βγάλει με εκτίναξη στη γωνία του ο γκολκίπερ της κρητικής ομάδας.

Στο 81΄ ο Δουβίκας έχασε τεράστια ευκαιρία για να κάνει δύο τα τέρματα της ομάδας του, όταν κέρδισε την προσωπική μονομαχία από το Βαφέα, προσπάθησε να περάσει τον Σωτηρίου, όμως το πλασέ του ήταν αδύναμο και πρόλαβε να το απομακρύνει πάνω στη γραμμή ο Λυμπεράκης.

Η μεγάλη πίεση των γηπεδούχων καρποφόρησε (ξανά) στα τελευταία λεπτά. Στο 85΄, έπειτα από εκτέλεση φάουλ του Νίνη -που μόλις είχε μπει στο ματς- η μπάλα ακούμπησε στο πόδι του Μπαλογιάννη, βρήκε στο δοκάρι, μπερδεύοντας τους Βαφέα και Σωτηρίου κι ο Μήτογλου με κοντινή προβολή δεν δυσκολεύτηκε να κάνει το 2-0, δίνοντας ακόμη μεγαλύτερο προβάδισμα στους Βολιώτες για την πρόκριση.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΒΟΛΟΣ (Α. Λόπεθ): Γκαραβέλης, Ντεντάκης (66΄ Τέκιο), Μήτογλου, Γκρίλο, Φεράρι, Ριένστρα, Τσοκάνης (46΄ Μπαρτόλο), Σάντος (84΄ Κιάκος), Μπαριέντος (84΄ Νίνης), Μαρτίνες (74΄ Περέα), Δουβίκας.

ΟΦΗ (Γ. Σίμος): Σωτηρίου, Ουές (63΄ Μπαλογιάννης), Βαφέας, Βούρος, Γιαννούλης, Νέιρα, Στάρτζεον (81΄ Τσιλιανίδης), Στάικος, Κοροβέσης (63΄ Λυμπεράκης), Σαρδινέρο (63΄ Σολίς), Γρίβας.